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Путин выразил соболезнования жителям Якутии в связи с кончиной Николаева - РИА Новости, 05.08.2023
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17:09 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/soboleznovaniya-1888367832.html
Путин выразил соболезнования жителям Якутии в связи с кончиной Николаева
Путин выразил соболезнования жителям Якутии в связи с кончиной Николаева - РИА Новости, 05.08.2023
Путин выразил соболезнования жителям Якутии в связи с кончиной Николаева
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования жителям Якутии в связи с кончиной первого президента региона Михаила Николаева, отметив, что его вклад в... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T17:09
2023-08-05T17:09
россия
михаил николаев
владимир путин
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования жителям Якутии в связи с кончиной первого президента региона Михаила Николаева, отметив, что его вклад в укрепление межнационального мира и согласия в нашей стране очень значим, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Михаила Ефимовича Николаева. Первый президент Республики Саха (Якутия), он искренне любил родной край, многое сделал для его социально-экономического развития, сбережения самобытных традиций и обычаев земляков, повышения качества их жизни. И, конечно, значим его вклад в укрепление межнационального мира и согласия в нашей стране", - говорится в соболезновании.
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россия, михаил николаев, владимир путин
Россия, Михаил Николаев, Владимир Путин
Путин выразил соболезнования жителям Якутии в связи с кончиной Николаева

Путин выразил соболезнования жителям Якутии в связи с кончиной первого президента региона

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования жителям Якутии в связи с кончиной первого президента региона Михаила Николаева, отметив, что его вклад в укрепление межнационального мира и согласия в нашей стране очень значим, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Михаила Ефимовича Николаева. Первый президент Республики Саха (Якутия), он искренне любил родной край, многое сделал для его социально-экономического развития, сбережения самобытных традиций и обычаев земляков, повышения качества их жизни. И, конечно, значим его вклад в укрепление межнационального мира и согласия в нашей стране", - говорится в соболезновании.
Первый Президент Республики Саха Михаил Ефимович Николаев - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
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