https://ria.ru/20230805/soboleznovaniya-1888367832.html

Путин выразил соболезнования жителям Якутии в связи с кончиной Николаева

Путин выразил соболезнования жителям Якутии в связи с кончиной Николаева - РИА Новости, 05.08.2023

Путин выразил соболезнования жителям Якутии в связи с кончиной Николаева

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования жителям Якутии в связи с кончиной первого президента региона Михаила Николаева, отметив, что его вклад в... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T17:09

2023-08-05T17:09

2023-08-05T17:09

россия

михаил николаев

владимир путин

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования жителям Якутии в связи с кончиной первого президента региона Михаила Николаева, отметив, что его вклад в укрепление межнационального мира и согласия в нашей стране очень значим, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Михаила Ефимовича Николаева. Первый президент Республики Саха (Якутия), он искренне любил родной край, многое сделал для его социально-экономического развития, сбережения самобытных традиций и обычаев земляков, повышения качества их жизни. И, конечно, значим его вклад в укрепление межнационального мира и согласия в нашей стране", - говорится в соболезновании.

https://ria.ru/20230805/biografiya-1888306493.html

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россия, михаил николаев, владимир путин