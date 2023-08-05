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Президент Словакии разрешила девяти гражданам страны вступить в ВСУ
Президент Словакии разрешила девяти гражданам страны вступить в ВСУ - РИА Новости, 05.08.2023
Президент Словакии разрешила девяти гражданам страны вступить в ВСУ
Президент Словакии Зузана Чапутова разрешила 9 гражданам страны вступить в вооруженные силы Украины, сообщил в субботу руководитель отдела по коммуникациям... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T18:35
2023-08-05T18:35
2023-08-05T18:35
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БРАТИСЛАВА, 5 авг - РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова разрешила 9 гражданам страны вступить в вооруженные силы Украины, сообщил в субботу руководитель отдела по коммуникациям канцелярии словацкого президента Йозеф Матей. "С 24 февраля 2022 года по 2 августа 2023 года президент Словакии вынесла в общей сложности 35 решений, из них 9 разрешающих и 26 не разрешающих (решений - ред.) нести военную службу в вооруженных силах Украины", - сказал Матей, его слова приводит словацкое издание teraz.sk. Согласно закону, граждане Словакии могут вступить в ряды иностранных вооруженных сил только с разрешения президента страны. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230729/vsu-1887094011.html
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в мире, словакия, зузана чапутова, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, нато, украина, россия
В мире, Словакия, Зузана Чапутова, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, НАТО, Украина, Россия
Президент Словакии разрешила девяти гражданам страны вступить в ВСУ
Президент Словакии Чапутова разрешила девяти гражданам страны вступить в ВСУ