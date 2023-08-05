https://ria.ru/20230805/siriya-1888401831.html

Дроны "коалиции" США 14 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии

Дроны "коалиции" США 14 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии - РИА Новости, 05.08.2023

Дроны "коалиции" США 14 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии

Международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки 14 раз нарушила протоколы деконфликтации, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T22:28

2023-08-05T22:28

2023-08-05T22:28

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки 14 раз нарушила протоколы деконфликтации, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 14 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - заявил Кулить. Он уточнил, что в районе зоны Эт-Танф за сутки зафиксировано 16 нарушений двумя парами истребителей F-16, тремя парами истребителей F-35, одной парой истребителей "Рафаль", одной парой истребителей "Тайфун" и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции".

https://ria.ru/20230805/siriya-1888400568.html

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сирия

эт-танф

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, сирия, эт-танф, f-35, f-16