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Дроны "коалиции" США 14 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии - РИА Новости, 05.08.2023
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Война в Сирии
 
22:28 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/siriya-1888401831.html
Дроны "коалиции" США 14 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии
Дроны "коалиции" США 14 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии - РИА Новости, 05.08.2023
Дроны "коалиции" США 14 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии
Международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки 14 раз нарушила протоколы деконфликтации, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T22:28
2023-08-05T22:28
война в сирии
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки 14 раз нарушила протоколы деконфликтации, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 14 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - заявил Кулить. Он уточнил, что в районе зоны Эт-Танф за сутки зафиксировано 16 нарушений двумя парами истребителей F-16, тремя парами истребителей F-35, одной парой истребителей "Рафаль", одной парой истребителей "Тайфун" и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции".
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в мире, сша, сирия, эт-танф, f-35, f-16
Война в Сирии, В мире, США, Сирия, Эт-Танф, F-35, F-16
Дроны "коалиции" США 14 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии

ЦПВС: беспилотники коалиции США за сутки 14 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии

© Фото : SANAСредства противовоздушной обороны Сирии
Средства противовоздушной обороны Сирии - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© Фото : SANA
Средства противовоздушной обороны Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки 14 раз нарушила протоколы деконфликтации, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
«
"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 14 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - заявил Кулить.
Он уточнил, что в районе зоны Эт-Танф за сутки зафиксировано 16 нарушений двумя парами истребителей F-16, тремя парами истребителей F-35, одной парой истребителей "Рафаль", одной парой истребителей "Тайфун" и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции".
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