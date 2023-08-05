Рейтинг@Mail.ru
В МИД Швеции намерены наладить отношения с мусульманскими странами - РИА Новости, 05.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/shvetsiya-1888351244.html
В МИД Швеции намерены наладить отношения с мусульманскими странами
В МИД Швеции намерены наладить отношения с мусульманскими странами - РИА Новости, 05.08.2023
В МИД Швеции намерены наладить отношения с мусульманскими странами
Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём на фоне прошедших ранее акций с сожжением Корана провел встречу с послами стран Организации исламского сотрудничества (ОИС),... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T14:58
2023-08-05T14:58
швеция
ульф кристерссон
оон
дания
стокгольм (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730848680_0:43:3373:1940_1920x0_80_0_0_30d6d786a2343c2a61cca2601c77d32e.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём на фоне прошедших ранее акций с сожжением Корана провел встречу с послами стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), заявил, что намерен уделить особое внимание налаживанию отношений с мусульманскими странами, говорится в пресс-релизе правительственной канцелярии. "Большую часть действия моего мандата я посвящу налаживанию отношений с мусульманскими странами. Я намерен посетить эти страны, и уже в сентябре мы пригласим их на переговоры и диалог по случаю недели ООН в Нью-Йорке", - приводятся в релизе слова Билльстрёма. Министр подчеркнул, что состоявшаяся встреча стала "хорошей возможностью", чтобы объяснить позицию шведских властей по отношению к акциям с сожжением Корана. "Это была хорошая возможность объяснить и прояснить наш подход и, среди прочего, объяснить конституционные свободы в Швеции", - заявил глава шведского МИД, Как отмечает газета Aftonbladet, сама встреча прошла в пятницу. Премьер Швеции Ульф Кристерссон ранее заявлял, что королевство находится в самой серьезной ситуации в области безопасности со времен Второй мировой войны. До этого полиция безопасности Швеции (SÄPO) сообщала, что акции с сожжением Корана, проводившиеся в последнее время в Стокгольме, негативно повлияли на ситуацию в сфере безопасности в королевстве. Сообщалось, что проведенные акции изменили имидж Швеции, "которая из страны толерантности превратилась в страну, враждебную к исламу и мусульманам, где нападения на мусульман санкционируются государством". Организация исламских стран и многие её члены выступили с резким осуждением подобных акций. Ранее сообщалось, что полиция Дании также временно активизирует усилия на границах страны исходя из соображений безопасности на фоне ряда акций с сожжением Корана. Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана прошли недавно в Швеции и Дании. Организация исламских стран и многие её члены выступили с резким осуждением подобных действий.
https://ria.ru/20230804/koran-1888086613.html
https://ria.ru/20230804/koran-1888179428.html
https://ria.ru/20230802/koran-1887768126.html
швеция
дания
стокгольм (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730848680_843:57:3365:1949_1920x0_80_0_0_2ff0c3a800f03abbc6d781121fad771d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
швеция, ульф кристерссон, оон, дания, стокгольм (город)
Швеция, Ульф Кристерссон, ООН, Дания, Стокгольм (город)
В МИД Швеции намерены наладить отношения с мусульманскими странами

Глава МИД Швеции намерен уделить особое внимание отношениям с мусульманскими странами

CC BY-SA 2.0 / Tage Olsin / Здание Министерства иностранных дел Швеции
Здание Министерства иностранных дел Швеции - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
CC BY-SA 2.0 / Tage Olsin /
Здание Министерства иностранных дел Швеции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём на фоне прошедших ранее акций с сожжением Корана провел встречу с послами стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), заявил, что намерен уделить особое внимание налаживанию отношений с мусульманскими странами, говорится в пресс-релизе правительственной канцелярии.
«
"Большую часть действия моего мандата я посвящу налаживанию отношений с мусульманскими странами. Я намерен посетить эти страны, и уже в сентябре мы пригласим их на переговоры и диалог по случаю недели ООН в Нью-Йорке", - приводятся в релизе слова Билльстрёма.
Сотрудник шведской полиции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
В Швеции уроженка Ирана сожгла Коран
4 августа, 00:15
Министр подчеркнул, что состоявшаяся встреча стала "хорошей возможностью", чтобы объяснить позицию шведских властей по отношению к акциям с сожжением Корана.
«
"Это была хорошая возможность объяснить и прояснить наш подход и, среди прочего, объяснить конституционные свободы в Швеции", - заявил глава шведского МИД,
Как отмечает газета Aftonbladet, сама встреча прошла в пятницу.
Премьер Швеции Ульф Кристерссон ранее заявлял, что королевство находится в самой серьезной ситуации в области безопасности со времен Второй мировой войны. До этого полиция безопасности Швеции (SÄPO) сообщала, что акции с сожжением Корана, проводившиеся в последнее время в Стокгольме, негативно повлияли на ситуацию в сфере безопасности в королевстве. Сообщалось, что проведенные акции изменили имидж Швеции, "которая из страны толерантности превратилась в страну, враждебную к исламу и мусульманам, где нападения на мусульман санкционируются государством". Организация исламских стран и многие её члены выступили с резким осуждением подобных акций.
Участники акции против сожжения Корана в Ливане - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
В РПЦ раскритиковали очередную акцию по сожжению Корана в Швеции
4 августа, 13:59
Ранее сообщалось, что полиция Дании также временно активизирует усилия на границах страны исходя из соображений безопасности на фоне ряда акций с сожжением Корана.
Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана прошли недавно в Швеции и Дании. Организация исламских стран и многие её члены выступили с резким осуждением подобных действий.
Верующие в мечети - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
СМИ: в Стокгольме разрешили провести акцию с сожжением Корана
2 августа, 13:11
 
ШвецияУльф КристерссонООНДанияСтокгольм (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала