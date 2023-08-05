В МИД Швеции намерены наладить отношения с мусульманскими странами
Глава МИД Швеции намерен уделить особое внимание отношениям с мусульманскими странами
Здание Министерства иностранных дел Швеции. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём на фоне прошедших ранее акций с сожжением Корана провел встречу с послами стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), заявил, что намерен уделить особое внимание налаживанию отношений с мусульманскими странами, говорится в пресс-релизе правительственной канцелярии.
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"Большую часть действия моего мандата я посвящу налаживанию отношений с мусульманскими странами. Я намерен посетить эти страны, и уже в сентябре мы пригласим их на переговоры и диалог по случаю недели ООН в Нью-Йорке", - приводятся в релизе слова Билльстрёма.
Министр подчеркнул, что состоявшаяся встреча стала "хорошей возможностью", чтобы объяснить позицию шведских властей по отношению к акциям с сожжением Корана.
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"Это была хорошая возможность объяснить и прояснить наш подход и, среди прочего, объяснить конституционные свободы в Швеции", - заявил глава шведского МИД,
Как отмечает газета Aftonbladet, сама встреча прошла в пятницу.
Премьер Швеции Ульф Кристерссон ранее заявлял, что королевство находится в самой серьезной ситуации в области безопасности со времен Второй мировой войны. До этого полиция безопасности Швеции (SÄPO) сообщала, что акции с сожжением Корана, проводившиеся в последнее время в Стокгольме, негативно повлияли на ситуацию в сфере безопасности в королевстве. Сообщалось, что проведенные акции изменили имидж Швеции, "которая из страны толерантности превратилась в страну, враждебную к исламу и мусульманам, где нападения на мусульман санкционируются государством". Организация исламских стран и многие её члены выступили с резким осуждением подобных акций.
Ранее сообщалось, что полиция Дании также временно активизирует усилия на границах страны исходя из соображений безопасности на фоне ряда акций с сожжением Корана.
Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана прошли недавно в Швеции и Дании. Организация исламских стран и многие её члены выступили с резким осуждением подобных действий.