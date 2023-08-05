https://ria.ru/20230805/shvetsiya-1888351244.html

В МИД Швеции намерены наладить отношения с мусульманскими странами

В МИД Швеции намерены наладить отношения с мусульманскими странами - РИА Новости, 05.08.2023

В МИД Швеции намерены наладить отношения с мусульманскими странами

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём на фоне прошедших ранее акций с сожжением Корана провел встречу с послами стран Организации исламского сотрудничества (ОИС),... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T14:58

2023-08-05T14:58

2023-08-05T14:58

швеция

ульф кристерссон

оон

дания

стокгольм (город)

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём на фоне прошедших ранее акций с сожжением Корана провел встречу с послами стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), заявил, что намерен уделить особое внимание налаживанию отношений с мусульманскими странами, говорится в пресс-релизе правительственной канцелярии. "Большую часть действия моего мандата я посвящу налаживанию отношений с мусульманскими странами. Я намерен посетить эти страны, и уже в сентябре мы пригласим их на переговоры и диалог по случаю недели ООН в Нью-Йорке", - приводятся в релизе слова Билльстрёма. Министр подчеркнул, что состоявшаяся встреча стала "хорошей возможностью", чтобы объяснить позицию шведских властей по отношению к акциям с сожжением Корана. "Это была хорошая возможность объяснить и прояснить наш подход и, среди прочего, объяснить конституционные свободы в Швеции", - заявил глава шведского МИД, Как отмечает газета Aftonbladet, сама встреча прошла в пятницу. Премьер Швеции Ульф Кристерссон ранее заявлял, что королевство находится в самой серьезной ситуации в области безопасности со времен Второй мировой войны. До этого полиция безопасности Швеции (SÄPO) сообщала, что акции с сожжением Корана, проводившиеся в последнее время в Стокгольме, негативно повлияли на ситуацию в сфере безопасности в королевстве. Сообщалось, что проведенные акции изменили имидж Швеции, "которая из страны толерантности превратилась в страну, враждебную к исламу и мусульманам, где нападения на мусульман санкционируются государством". Организация исламских стран и многие её члены выступили с резким осуждением подобных акций. Ранее сообщалось, что полиция Дании также временно активизирует усилия на границах страны исходя из соображений безопасности на фоне ряда акций с сожжением Корана. Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана прошли недавно в Швеции и Дании. Организация исламских стран и многие её члены выступили с резким осуждением подобных действий.

https://ria.ru/20230804/koran-1888086613.html

https://ria.ru/20230804/koran-1888179428.html

https://ria.ru/20230802/koran-1887768126.html

швеция

дания

стокгольм (город)

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швеция, ульф кристерссон, оон, дания, стокгольм (город)