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Правительство одобрило проект об изменении положения о Роспотребнадзоре
Правительство одобрило проект об изменении положения о Роспотребнадзоре - РИА Новости, 05.08.2023
Правительство одобрило проект об изменении положения о Роспотребнадзоре
Правительство России на заседании в четверг одобрило проект о внесении изменений в положение о Роспотребнадзоре, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T13:12
2023-08-05T13:12
2023-08-05T13:12
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг одобрило проект о внесении изменений в положение о Роспотребнадзоре, сообщается на сайте кабмина. "Принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект постановления направлен на реализацию федерального закона от 29 мая 2023 года № 194-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности".
https://ria.ru/20230805/ekspertiza-1888338371.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Правительство одобрило проект об изменении положения о Роспотребнадзоре
Правительство одобрило проект о внесении изменений в положение о Роспотребнадзоре