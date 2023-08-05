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Правительство одобрило проект об изменении положения о Роспотребнадзоре

Правительство одобрило проект об изменении положения о Роспотребнадзоре - РИА Новости, 05.08.2023

Правительство одобрило проект об изменении положения о Роспотребнадзоре

Правительство России на заседании в четверг одобрило проект о внесении изменений в положение о Роспотребнадзоре, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T13:12

2023-08-05T13:12

2023-08-05T13:12

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг одобрило проект о внесении изменений в положение о Роспотребнадзоре, сообщается на сайте кабмина. "Принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект постановления направлен на реализацию федерального закона от 29 мая 2023 года № 194-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности".

https://ria.ru/20230805/ekspertiza-1888338371.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество