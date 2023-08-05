https://ria.ru/20230805/provokatsiya-1888331998.html

Гагин назвал атаку на гражданский танкер в Керченском проливе провокацией

Гагин назвал атаку на гражданский танкер в Керченском проливе провокацией - РИА Новости, 05.08.2023

Гагин назвал атаку на гражданский танкер в Керченском проливе провокацией

Советник врио главы ДНР Ян Гагин, комментируя РИА Новости атаку на гражданский танкер в Керченском проливе, заявил, что, не добившись успеха на фронте, таким... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T11:57

2023-08-05T11:57

2023-08-05T12:04

специальная военная операция на украине

ян гагин

вооруженные силы украины

украина

россия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Советник врио главы ДНР Ян Гагин, комментируя РИА Новости атаку на гражданский танкер в Керченском проливе, заявил, что, не добившись успеха на фронте, таким образом Киев пытается спровоцировать РФ на необдуманные ответные действия. В Росморречфлоте ранее сообщили, что с российского танкера "Сиг" ведется откачка воды, судно на плаву, оно получило пробоину в районе машинного отделения в южной части Керченского пролива в результате, предположительно, атаки морского дрона. В Росморречфлоте уточнили, что поврежденный танкер находится в южной части Керченского пролива, у входа в пролив. "Что касается танкера, это гражданское судно с гражданским экипажем и с определенной гражданской задачей - это танкер для перевозки нефтепродуктов. И военных задач он не имеет, флаг на нем гражданский", - сказал Гагин РИА Новости. По его словам, подобная атака это провокация Украины на ответные необдуманные действия со стороны РФ. "Реакция наших граждан на это событие, точно такая же как на удары по Керченскому мосту и другие удары по гражданской инфраструктуре… У меня такое ощущение, что противник сейчас, не добиваясь каких-либо серьезных успехов на фронте, а картинку надо делать, надо отчитываться перед западными хозяевами, показывать какой-то результат, перешло к выпрашиваю удара либо серьезным видом оружия, либо приглашая нас к необдуманным действиям, чаще всего это в виде какого-то наступления", - отметил Гагин. Советник Дениса Пушилина при этом объяснил, что такое наступление на фронте сейчас с нашей стороны может грозить потерей "очень большого количества личного состава и техники". "Надо понимать, что в атакующих действиях потери - это примерно один к пяти. То есть сейчас мы находимся в активной обороне и противник несет потери один к пяти… это большая цифра и именно поэтому сейчас наши войска находятся в активной обороне, в которой мы перемалываем силы противника", - объяснил Гагин. Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Грузовые автомобили при поездках в Крым и обратно используют Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230805/tanker-1888311755.html

https://ria.ru/20230805/udar-1888328755.html

https://ria.ru/20230805/armiya-1888323808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ян гагин, вооруженные силы украины, украина, россия