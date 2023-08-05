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"Хватит кайфовать": Верещук взбесилась из-за нежелающих воевать украинцев
"Хватит кайфовать": Верещук взбесилась из-за нежелающих воевать украинцев - РИА Новости, 05.08.2023
"Хватит кайфовать": Верещук взбесилась из-за нежелающих воевать украинцев
Жителям Украины следовало бы тратить меньше времени на развлечения, написала вице-премьер страны Ирина Верещук в Telegram-канале. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T02:00
2023-08-05T02:00
2023-08-05T02:21
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ирина верещук
киев
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Жителям Украины следовало бы тратить меньше времени на развлечения, написала вице-премьер страны Ирина Верещук в Telegram-канале."К сожалению, следует признать, что мы начали немного расслабляться. Это чувствуется на основе того, на что люди в последнее время стали тратить энергию, время и деньги. Наверное, это несколько естественно, но небезопасно. <...> Нужно меньше кайфовать и больше работать!" — потребовала политик.По ее мнению, многие сограждане "занимаются фигней".Поведение украинцев, а также отрицание конфликта не способствуют успехам ВСУ, посетовала она.
https://ria.ru/20230729/ukraina-1887076257.html
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в мире, украина, ирина верещук, киев
В мире, Украина, Ирина Верещук, Киев
"Хватит кайфовать": Верещук взбесилась из-за нежелающих воевать украинцев
Вице-премьер Украины Верещук призвала украинцев тратить меньше времени на развлечения