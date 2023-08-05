Рейтинг@Mail.ru
"Хватит кайфовать": Верещук взбесилась из-за нежелающих воевать украинцев - РИА Новости, 05.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:00 05.08.2023 (обновлено: 02:21 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/prizyv-1888301094.html
"Хватит кайфовать": Верещук взбесилась из-за нежелающих воевать украинцев
"Хватит кайфовать": Верещук взбесилась из-за нежелающих воевать украинцев - РИА Новости, 05.08.2023
"Хватит кайфовать": Верещук взбесилась из-за нежелающих воевать украинцев
Жителям Украины следовало бы тратить меньше времени на развлечения, написала вице-премьер страны Ирина Верещук в Telegram-канале. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T02:00
2023-08-05T02:21
в мире
украина
ирина верещук
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576546736_0:218:3072:1946_1920x0_80_0_0_ff7a66c55df5dce506d6b4c31865d5da.jpg
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Жителям Украины следовало бы тратить меньше времени на развлечения, написала вице-премьер страны Ирина Верещук в Telegram-канале.&quot;К сожалению, следует признать, что мы начали немного расслабляться. Это чувствуется на основе того, на что люди в последнее время стали тратить энергию, время и деньги. Наверное, это несколько естественно, но небезопасно. &lt;...&gt; Нужно меньше кайфовать и больше работать!&quot; — потребовала политик.По ее мнению, многие сограждане "занимаются фигней".Поведение украинцев, а также отрицание конфликта не способствуют успехам ВСУ, посетовала она.
https://ria.ru/20230729/ukraina-1887076257.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576546736_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_99954aed3e74f7558ac4664619161ea8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, ирина верещук, киев
В мире, Украина, Ирина Верещук, Киев
"Хватит кайфовать": Верещук взбесилась из-за нежелающих воевать украинцев

Вице-премьер Украины Верещук призвала украинцев тратить меньше времени на развлечения

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВице-премьер Украины Ирина Верещук
Вице-премьер Украины Ирина Верещук - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Вице-премьер Украины Ирина Верещук. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Жителям Украины следовало бы тратить меньше времени на развлечения, написала вице-премьер страны Ирина Верещук в Telegram-канале.
«

"К сожалению, следует признать, что мы начали немного расслабляться. Это чувствуется на основе того, на что люди в последнее время стали тратить энергию, время и деньги. Наверное, это несколько естественно, но небезопасно. <...> Нужно меньше кайфовать и больше работать!" — потребовала политик.

По ее мнению, многие сограждане "занимаются фигней".
Поведение украинцев, а также отрицание конфликта не способствуют успехам ВСУ, посетовала она.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Офис Зеленского посоветовал украинцам готовиться к тяжелой зиме
29 июля, 15:56
 
В миреУкраинаИрина ВерещукКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала