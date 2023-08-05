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Президенты Египта и ОАЭ обсудили сотрудничество в экономике и развитии
Президенты Египта и ОАЭ обсудили сотрудничество в экономике и развитии - РИА Новости, 05.08.2023
Президенты Египта и ОАЭ обсудили сотрудничество в экономике и развитии
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его эмиратский коллега Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян провели встречу, в ходе которой обсудили пути укрепления... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T16:58
2023-08-05T16:58
2023-08-05T16:58
в мире
египет
абдель фаттах ас-сиси
оаэ
цены на нефть
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КАИР, 5 авг - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его эмиратский коллега Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян провели встречу, в ходе которой обсудили пути укрепления сотрудничества в сферах экономики и развития, заявила канцелярия египетского лидера. Встреча между двумя президентами состоялась в субботу в египетском городе Эль-Аламейн. Для главы ОАЭ это второй визит в Египет в нынешнем году. "Состоялось обсуждение путей продолжения работы для укрепления рамок и механизмов совместного сотрудничества между двумя странами, в том числе в сферах экономики и развития", - сообщила канцелярия ас-Сиси. Отмечается, что президенты Египта и ОАЭ также обсудили последние события в мире и регионе. Согласно заявлению канцелярии, взгляды лидеров двух стран совпали в вопросе важности активизации совместных действий арабских стран для борьбы с вызовами в регионе и мире. "Президенты подчеркнули стремление продолжать тесную координацию на всех уровнях на фоне связывающих две страны прочных исторических связей", - добавила канцелярия.
https://ria.ru/20230731/burkina-faso-1887302436.html
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в мире, египет, абдель фаттах ас-сиси, оаэ, цены на нефть
В мире, Египет, Абдель Фаттах ас-Сиси, ОАЭ, Цены на нефть
Президенты Египта и ОАЭ обсудили сотрудничество в экономике и развитии
Президенты Египта и ОАЭ обсудили укрепление сотрудничества в сферах экономики и развития