https://ria.ru/20230805/pozhar-1888393493.html

В центре Москвы загорелся автомобиль

В центре Москвы загорелся автомобиль - РИА Новости, 05.08.2023

В центре Москвы загорелся автомобиль

Автомобиль загорелся в центре Москвы, пожар уже ликвидировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T20:57

2023-08-05T20:57

2023-08-05T22:04

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Автомобиль загорелся в центре Москвы, пожар уже ликвидировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. По информации ведомства, произошло возгорание автомобиля в Хилковом переулке. Марку авто в главке не уточнили. "Горение ликвидировали, без пострадавших", - сказали в пресс-службе. Корреспондент РИА Новости передает, что дым от пожара было видно за много километров от места ЧП.

https://ria.ru/20230729/avtobus-1887079844.html

москва

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дым от горящего автомобиля в районе Остоженки в Москве Машина горела в центре Москвы в районе Остоженки, пожар уже потушен. Дым от горящего автомобиля было видно за много километров, в том числе и у Белого дома. 2023-08-05T20:57 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)