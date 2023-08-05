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В центре Москвы загорелся автомобиль
В центре Москвы загорелся автомобиль - РИА Новости, 05.08.2023
В центре Москвы загорелся автомобиль
Автомобиль загорелся в центре Москвы, пожар уже ликвидировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T20:57
2023-08-05T20:57
2023-08-05T22:04
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Автомобиль загорелся в центре Москвы, пожар уже ликвидировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. По информации ведомства, произошло возгорание автомобиля в Хилковом переулке. Марку авто в главке не уточнили. "Горение ликвидировали, без пострадавших", - сказали в пресс-службе. Корреспондент РИА Новости передает, что дым от пожара было видно за много километров от места ЧП.
https://ria.ru/20230729/avtobus-1887079844.html
москва
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Дым от горящего автомобиля в районе Остоженки в Москве
Машина горела в центре Москвы в районе Остоженки, пожар уже потушен. Дым от горящего автомобиля было видно за много километров, в том числе и у Белого дома.
2023-08-05T20:57
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PT0M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В центре Москвы загорелся автомобиль
В центре Москвы, в Хилковом переулке, загорелся автомобиль, пострадавших нет