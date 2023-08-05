https://ria.ru/20230805/pozhar-1888385087.html

Франция направила пожарных на границу с Испанией из-за лесного пожара

Франция направила пожарных на границу с Испанией из-за лесного пожара - РИА Новости, 05.08.2023

Франция направила пожарных на границу с Испанией из-за лесного пожара

Франция направила своих пожарных в приграничный регион Испании для помощи в тушении лесного пожара, который подошел на опасно близкое расстояние к французской... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T19:37

2023-08-05T19:37

2023-08-05T19:37

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ПАРИЖ, 5 авг - РИА Новости. Франция направила своих пожарных в приграничный регион Испании для помощи в тушении лесного пожара, который подошел на опасно близкое расстояние к французской границе, сообщил в субботу телеканал TF1 Info. "Десять французских пожарных грузовиков и легковых машин из департамента Восточные Пиренеи на границе с районом пожара участвуют в операции… В субботу днем огонь находился в 800 метрах от французской границы", - говорится в сообщении телеканала. В общей сложности для борьбы с огнем, охватившим с пятницы почти 435 гектаров леса в испанском муниципалитете Портбоу, было задействовано 230 пожарных из Испании и Франции, передает TF1 Info. По информации телеканала BFMTV, Франция также направила в регион пожарный самолет, однако сбрасывание воды с воздуха затрудняется из-за сильного ветра. Более 2,5 тысячи гектаров находятся под угрозой возгорания, минувшей ночью из-за пожара было эвакуировано 135 человек, отмечает TF1 Info. Свыше 1,5 тысячи человек остались без электричества, сообщает телеканал, ссылаясь на данные каталонской службы гражданской защиты. В самой Франции более 750 пожарных были приведены в готовность во департаменте Буш-дю-Рон на юге страны после объявления максимального уровня опасности возникновения лесных пожаров на фоне сильной жары.

https://ria.ru/20230805/pozhar-1888383175.html

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в мире, франция, испания