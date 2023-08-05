https://ria.ru/20230805/pozhar-1888383175.html

В Самарской области локализовали пожар на территории леса

В Самарской области локализовали пожар на территории леса - РИА Новости, 05.08.2023

В Самарской области локализовали пожар на территории леса

Самарские спасатели локализовали пожар в районе Тольятти, продолжается проливка территории, сообщается в телеграм-канале главы Тольятти Николая Ренца. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T19:21

2023-08-05T19:21

2023-08-05T19:21

происшествия

тольятти

никола ренци

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

самарская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0b/1877492151_0:0:1225:689_1920x0_80_0_0_21c4913459d6134f1ec520a2ad3335b2.jpg

САМАРА, 5 авг - РИА Новости. Самарские спасатели локализовали пожар в районе Тольятти, продолжается проливка территории, сообщается в телеграм-канале главы Тольятти Николая Ренца. "Пожар на территории леса в районе Жигулевского моря локализован. Все силы и средства служб пожаротушения и городских предприятий продолжают работу на своих местах, ведется проливка территории", - сообщается в телеграм-канале главы Тольятти Николая Ренца. Ранее региональный главк МЧС сообщал, что информация о низовом лесном пожаре в районе Тольятти поступила в 13.31 (12.31 мск). Пожарно-спасательные подразделения Самарской области борются с распространением огня. Площадь, пройденная огнем по траве, составляла 10 гектаров, а площадь активного горения - 5,85 гектара. Погибших и пострадавших нет. По информации главка МЧС, по состоянию на 18.00 (17.00 мск) общая площадь пожара составляет 35,85 гектара. "Погибших и пострадавших нет. Для тушения пожара привлекались 362 человека, 74 единицы техники, в том числе от МЧС РФ - 215 человек, 33 единиц техники", - уточнили в пресс-службе регионального МЧС.

https://ria.ru/20230731/pozhar-1887280117.html

https://ria.ru/20230728/pozhar-1886877459.html

тольятти

самарская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тольятти, никола ренци, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), самарская область, россия