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В Самарской области локализовали пожар на территории леса
В Самарской области локализовали пожар на территории леса - РИА Новости, 05.08.2023
В Самарской области локализовали пожар на территории леса
Самарские спасатели локализовали пожар в районе Тольятти, продолжается проливка территории, сообщается в телеграм-канале главы Тольятти Николая Ренца. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T19:21
2023-08-05T19:21
2023-08-05T19:21
происшествия
тольятти
никола ренци
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 5 авг - РИА Новости. Самарские спасатели локализовали пожар в районе Тольятти, продолжается проливка территории, сообщается в телеграм-канале главы Тольятти Николая Ренца. "Пожар на территории леса в районе Жигулевского моря локализован. Все силы и средства служб пожаротушения и городских предприятий продолжают работу на своих местах, ведется проливка территории", - сообщается в телеграм-канале главы Тольятти Николая Ренца. Ранее региональный главк МЧС сообщал, что информация о низовом лесном пожаре в районе Тольятти поступила в 13.31 (12.31 мск). Пожарно-спасательные подразделения Самарской области борются с распространением огня. Площадь, пройденная огнем по траве, составляла 10 гектаров, а площадь активного горения - 5,85 гектара. Погибших и пострадавших нет. По информации главка МЧС, по состоянию на 18.00 (17.00 мск) общая площадь пожара составляет 35,85 гектара. "Погибших и пострадавших нет. Для тушения пожара привлекались 362 человека, 74 единицы техники, в том числе от МЧС РФ - 215 человек, 33 единиц техники", - уточнили в пресс-службе регионального МЧС.
https://ria.ru/20230731/pozhar-1887280117.html
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происшествия, тольятти, никола ренци, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), самарская область, россия
Происшествия, Тольятти, Никола Ренци, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Самарская область, Россия
В Самарской области локализовали пожар на территории леса
В районе Тольятти спасатели локализовали лесной пожар, продолжается проливка территории