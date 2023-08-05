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В Самарской области пожарные борются с низовым лесным пожаром
В Самарской области пожарные борются с низовым лесным пожаром - РИА Новости, 05.08.2023
В Самарской области пожарные борются с низовым лесным пожаром
Самарские спасатели борются с огнем на площади почти шесть гектаров в районе Тольятти, погибших и пострадавших нет, сообщается в телеграм-канале регионального... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T17:16
2023-08-05T17:16
2023-08-05T17:16
происшествия
самарская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
тольятти
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САМАРА, 5 авг - РИА Новости. Самарские спасатели борются с огнем на площади почти шесть гектаров в районе Тольятти, погибших и пострадавших нет, сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС. "Площадь активного горения составляет 5,85 гектаров. Погибших и пострадавших нет. Площадь, пройденная огнем по траве, составила 10 гектаров", - говорится в сообщении ведомства. Сообщение о низовом лесном пожаре в районе Тольятти поступило в 13.31 (12.31 мск). Пожарно-спасательные подразделения Самарской области борются с распространением огня. "Для тушения пожара задействованы 319 человек, 45 единиц техники, в том числе, от МЧС России 113 человек, 19 единиц техники", - уточнили в пресс-службе регионального МЧС. Отметили в главке МЧС, что к тушению пожара дополнительно привлечены аэромобильная группировка ГУМЧС РФ по Самарской области, пожарный поезд со станции "Самара" и личный состав Волжского спасательного центра МЧС РФ.
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происшествия, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, тольятти
Происшествия, Самарская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Тольятти
В Самарской области пожарные борются с низовым лесным пожаром
Под Тольятти пожарные борются с низовым лесным пожаром на площади почти шесть гектаров