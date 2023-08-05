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Июльские пожары в Греции стали самыми сильными за 13 лет - РИА Новости, 05.08.2023
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08:16 05.08.2023
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Июльские пожары в Греции стали самыми сильными за 13 лет
Июльские пожары в Греции стали самыми сильными за 13 лет - РИА Новости, 05.08.2023
Июльские пожары в Греции стали самыми сильными за 13 лет
В июльских пожарах 2023 года сгорело в общей сложности 507 910 стреммов (50 791 гектар) растительности, говорится в докладе оперативного подразделения Beyond... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T08:16
2023-08-05T08:16
в мире
греция
афины
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АФИНЫ, 5 авг - РИА Новости. В июльских пожарах 2023 года сгорело в общей сложности 507 910 стреммов (50 791 гектар) растительности, говорится в докладе оперативного подразделения Beyond Института астрономии, астрофизики, космических приложений и дистанционного зондирования Национальной обсерватории Афин. Его цитирует Афинское агентство новостей АМНА. "Как оказалось, пожары причинили значительно больший ущерб, чем любой в соответствующий период за последние 13 лет. Площади, выжженные в июле 2023 года, в три раза больше, чем в том же месяце 2022 года, и в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2021 года", - говорится в сообщении. Выяснилось также, что большинство пожаров вспыхнуло в районах, которые уже пострадали от подобного бедствия в прошлом. В частности, на Корфу 50% сгоревшей площади уже горели ранее в 2000, 2005, 2007, 2011 и 2017 годах. В Куваре (Аттика) пожары случаются почти ежегодно, самые крупные были в 2007, 2009, 2016, 2017, 2020 и 2022 годах. Примерно 43% территории, пострадавшей от пожара в этом году, подвергалось подобным разрушениям в прошлом, что существенно затрудняет восстановление природного ландшафта. На сгоревших территориях 32% приходилось на жестколистную растительность, 28% - на переходные леса и кустарники, 9% - на оливковые рощи, 9% - на хвойные леса, 7,5% - на естественные пастбища и 6% - на разреженную растительность, говорится в докладе. Министр климатического кризиса и гражданской защиты Василис Кикилиас на пресс-конференции 28 июля сообщил, что на тот день сгорели 400 тысяч стреммов (40 тысяч гектаров), в то время как в среднем по Греции сгорает 500 тысяч стреммов в год.
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в мире, греция, афины, корфу
В мире, Греция, Афины, Корфу
Июльские пожары в Греции стали самыми сильными за 13 лет

Июльские пожары в Греции стали самыми сильными за 13 лет, сгорели 50 тысяч гектаров

© AP Photo / Petros GiannakourisТушение лесного пожара в Греции
Тушение лесного пожара в Греции - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Тушение лесного пожара в Греции
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АФИНЫ, 5 авг - РИА Новости. В июльских пожарах 2023 года сгорело в общей сложности 507 910 стреммов (50 791 гектар) растительности, говорится в докладе оперативного подразделения Beyond Института астрономии, астрофизики, космических приложений и дистанционного зондирования Национальной обсерватории Афин. Его цитирует Афинское агентство новостей АМНА.
«
"Как оказалось, пожары причинили значительно больший ущерб, чем любой в соответствующий период за последние 13 лет. Площади, выжженные в июле 2023 года, в три раза больше, чем в том же месяце 2022 года, и в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2021 года", - говорится в сообщении.
Выяснилось также, что большинство пожаров вспыхнуло в районах, которые уже пострадали от подобного бедствия в прошлом. В частности, на Корфу 50% сгоревшей площади уже горели ранее в 2000, 2005, 2007, 2011 и 2017 годах. В Куваре (Аттика) пожары случаются почти ежегодно, самые крупные были в 2007, 2009, 2016, 2017, 2020 и 2022 годах. Примерно 43% территории, пострадавшей от пожара в этом году, подвергалось подобным разрушениям в прошлом, что существенно затрудняет восстановление природного ландшафта.
На сгоревших территориях 32% приходилось на жестколистную растительность, 28% - на переходные леса и кустарники, 9% - на оливковые рощи, 9% - на хвойные леса, 7,5% - на естественные пастбища и 6% - на разреженную растительность, говорится в докладе.
Министр климатического кризиса и гражданской защиты Василис Кикилиас на пресс-конференции 28 июля сообщил, что на тот день сгорели 400 тысяч стреммов (40 тысяч гектаров), в то время как в среднем по Греции сгорает 500 тысяч стреммов в год.
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