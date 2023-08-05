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В Приморье две женщины погибли из-за задымления при пожаре - РИА Новости, 05.08.2023
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05:42 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/pozhar-1888307046.html
В Приморье две женщины погибли из-за задымления при пожаре
В Приморье две женщины погибли из-за задымления при пожаре - РИА Новости, 05.08.2023
В Приморье две женщины погибли из-за задымления при пожаре
Две женщины погибли из-за задымления при пожаре в жилом доме вечером в пятницу в Спасске-Дальнем, сообщили в телеграм-канале прокуратуры Приморского края. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T05:42
2023-08-05T05:42
происшествия
спасск-дальний
приморский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 авг - РИА Новости. Две женщины погибли из-за задымления при пожаре в жилом доме вечером в пятницу в Спасске-Дальнем, сообщили в телеграм-канале прокуратуры Приморского края. Ранее в ГУ МЧС по региону рассказали, что при пожаре в многоквартирном доме на улице Красногвардейской в Спасске-Дальнем троих человек, в том числе одного ребенка, вывели из здания с помощью спасательных устройств. Четырех человек, в том числе двух детей, спасли по автолестнице. Еще одного человека вывели без применения техники или спасательных устройств, уточнили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Во время тушения возгорания были найдены тела двух женщин. "Возгорание произошло вечером 4 августа 2023 года в квартире на четвертом этаже жилого дома на ул. Красногвардейская. В результате задымления погибли две женщины", - говорится в сообщении в телеграм-канале прокуратуры края. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Предварительно установлено, что причиной возгорания было неосторожное обращение с огнем, сообщило СУ СК по Приморью в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230805/avariya-1888303381.html
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спасск-дальний
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происшествия, спасск-дальний, приморский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Спасск-Дальний, Приморский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье две женщины погибли из-за задымления при пожаре

Прокуратура Приморья: две женщины погибли из-за задымления при пожаре в жилом доме

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВЛАДИВОСТОК, 5 авг - РИА Новости. Две женщины погибли из-за задымления при пожаре в жилом доме вечером в пятницу в Спасске-Дальнем, сообщили в телеграм-канале прокуратуры Приморского края.
Ранее в ГУ МЧС по региону рассказали, что при пожаре в многоквартирном доме на улице Красногвардейской в Спасске-Дальнем троих человек, в том числе одного ребенка, вывели из здания с помощью спасательных устройств. Четырех человек, в том числе двух детей, спасли по автолестнице. Еще одного человека вывели без применения техники или спасательных устройств, уточнили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Во время тушения возгорания были найдены тела двух женщин.
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"Возгорание произошло вечером 4 августа 2023 года в квартире на четвертом этаже жилого дома на ул. Красногвардейская. В результате задымления погибли две женщины", - говорится в сообщении в телеграм-канале прокуратуры края.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Предварительно установлено, что причиной возгорания было неосторожное обращение с огнем, сообщило СУ СК по Приморью в своем телеграм-канале.
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ПроисшествияСпасск-ДальнийПриморский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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