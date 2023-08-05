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Четверых пострадавших при взрыве газа в Канске доставили в Красноярск - РИА Новости, 05.08.2023
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15:24 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/postradavshie-1888354569.html
Четверых пострадавших при взрыве газа в Канске доставили в Красноярск
Четверых пострадавших при взрыве газа в Канске доставили в Красноярск - РИА Новости, 05.08.2023
Четверых пострадавших при взрыве газа в Канске доставили в Красноярск
Четырех из семи госпитализированных после взрыва бытового газа в жилом доме в Канске на востоке Красноярского края доставили на лечение в больницу в Красноярск, РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T15:24
2023-08-05T15:24
происшествия
канск
красноярский край
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 5 авг - РИА Новости. Четырех из семи госпитализированных после взрыва бытового газа в жилом доме в Канске на востоке Красноярского края доставили на лечение в больницу в Красноярск, сообщили РИА Новости в минздраве региона. "Четырех пострадавших перевели на лечение в Красноярскую краевую больницу", - сказала собеседница агентства. Ранее в ГУМВД сообщили, что вечером в пятницу взрыв бытового газа произошел в жилом пятиэтажном доме на улице Каландарашвили. По информации минздрава края, за медпомощью обращались 14 человек, из них семеро госпитализированы. По данным СК, в доме проводились работы по замене труб газового оборудования. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. В МЧС сообщили, что наружные стены дома не пострадали, но разрушены межкомнатные перегородки, окна и двери квартир. По данным ГУ МВД края, пострадали девять квартир. Глава региона поручил краевым и муниципальным властям в ближайшее время отремонтировать пострадавшие квартиры. Власти после инцидента ввели в Каске режим ЧС. На кадрах местной телекомпании "ЛимонТВ" очевидцы заявили, что у рабочих во время замены газового оборудования было несколько ящиков пива.
https://ria.ru/20230804/gaz-1888228486.html
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канск
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РИА Новости
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происшествия, канск, красноярский край, красноярск, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Канск, Красноярский край, Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Четверых пострадавших при взрыве газа в Канске доставили в Красноярск

Четверых пострадавших при взрыве газа в доме в Канске доставили в больницу в Красноярске

© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике ХакасияНа месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Канске
На месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Канске - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
На месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Канске
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 5 авг - РИА Новости. Четырех из семи госпитализированных после взрыва бытового газа в жилом доме в Канске на востоке Красноярского края доставили на лечение в больницу в Красноярск, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
«
"Четырех пострадавших перевели на лечение в Красноярскую краевую больницу", - сказала собеседница агентства.
Ранее в ГУМВД сообщили, что вечером в пятницу взрыв бытового газа произошел в жилом пятиэтажном доме на улице Каландарашвили. По информации минздрава края, за медпомощью обращались 14 человек, из них семеро госпитализированы.
По данным СК, в доме проводились работы по замене труб газового оборудования. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
На месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Канске - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
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В МЧС сообщили, что наружные стены дома не пострадали, но разрушены межкомнатные перегородки, окна и двери квартир. По данным ГУ МВД края, пострадали девять квартир. Глава региона поручил краевым и муниципальным властям в ближайшее время отремонтировать пострадавшие квартиры. Власти после инцидента ввели в Каске режим ЧС.
На кадрах местной телекомпании "ЛимонТВ" очевидцы заявили, что у рабочих во время замены газового оборудования было несколько ящиков пива.
На месте взрыва в жилом доме в Канске - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Врио главы Красноярского края заявил, что при взрыве в Канске погибших нет
4 августа, 16:43
 
ПроисшествияКанскКрасноярский крайКрасноярскСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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