https://ria.ru/20230805/postradavshie-1888354569.html

Четверых пострадавших при взрыве газа в Канске доставили в Красноярск

Четверых пострадавших при взрыве газа в Канске доставили в Красноярск - РИА Новости, 05.08.2023

Четверых пострадавших при взрыве газа в Канске доставили в Красноярск

Четырех из семи госпитализированных после взрыва бытового газа в жилом доме в Канске на востоке Красноярского края доставили на лечение в больницу в Красноярск, РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T15:24

2023-08-05T15:24

2023-08-05T15:24

происшествия

канск

красноярский край

красноярск

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОЯРСК, 5 авг - РИА Новости. Четырех из семи госпитализированных после взрыва бытового газа в жилом доме в Канске на востоке Красноярского края доставили на лечение в больницу в Красноярск, сообщили РИА Новости в минздраве региона. "Четырех пострадавших перевели на лечение в Красноярскую краевую больницу", - сказала собеседница агентства. Ранее в ГУМВД сообщили, что вечером в пятницу взрыв бытового газа произошел в жилом пятиэтажном доме на улице Каландарашвили. По информации минздрава края, за медпомощью обращались 14 человек, из них семеро госпитализированы. По данным СК, в доме проводились работы по замене труб газового оборудования. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. В МЧС сообщили, что наружные стены дома не пострадали, но разрушены межкомнатные перегородки, окна и двери квартир. По данным ГУ МВД края, пострадали девять квартир. Глава региона поручил краевым и муниципальным властям в ближайшее время отремонтировать пострадавшие квартиры. Власти после инцидента ввели в Каске режим ЧС. На кадрах местной телекомпании "ЛимонТВ" очевидцы заявили, что у рабочих во время замены газового оборудования было несколько ящиков пива.

https://ria.ru/20230804/gaz-1888228486.html

https://ria.ru/20230804/vzryv-1888236925.html

канск

красноярский край

красноярск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, канск, красноярский край, красноярск, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)