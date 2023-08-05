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Четверых пострадавших при взрыве газа в Канске доставили в Красноярск
Четверых пострадавших при взрыве газа в Канске доставили в Красноярск - РИА Новости, 05.08.2023
Четверых пострадавших при взрыве газа в Канске доставили в Красноярск
Четырех из семи госпитализированных после взрыва бытового газа в жилом доме в Канске на востоке Красноярского края доставили на лечение в больницу в Красноярск, РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T15:24
2023-08-05T15:24
2023-08-05T15:24
происшествия
канск
красноярский край
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 5 авг - РИА Новости. Четырех из семи госпитализированных после взрыва бытового газа в жилом доме в Канске на востоке Красноярского края доставили на лечение в больницу в Красноярск, сообщили РИА Новости в минздраве региона. "Четырех пострадавших перевели на лечение в Красноярскую краевую больницу", - сказала собеседница агентства. Ранее в ГУМВД сообщили, что вечером в пятницу взрыв бытового газа произошел в жилом пятиэтажном доме на улице Каландарашвили. По информации минздрава края, за медпомощью обращались 14 человек, из них семеро госпитализированы. По данным СК, в доме проводились работы по замене труб газового оборудования. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. В МЧС сообщили, что наружные стены дома не пострадали, но разрушены межкомнатные перегородки, окна и двери квартир. По данным ГУ МВД края, пострадали девять квартир. Глава региона поручил краевым и муниципальным властям в ближайшее время отремонтировать пострадавшие квартиры. Власти после инцидента ввели в Каске режим ЧС. На кадрах местной телекомпании "ЛимонТВ" очевидцы заявили, что у рабочих во время замены газового оборудования было несколько ящиков пива.
https://ria.ru/20230804/gaz-1888228486.html
https://ria.ru/20230804/vzryv-1888236925.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, канск, красноярский край, красноярск, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Канск, Красноярский край, Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Четверых пострадавших при взрыве газа в Канске доставили в Красноярск
Четверых пострадавших при взрыве газа в доме в Канске доставили в больницу в Красноярске