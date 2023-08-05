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СМИ: Зеленского ждут серьезные последствия на Западе за удары в Черном море
СМИ: Зеленского ждут серьезные последствия на Западе за удары в Черном море - РИА Новости, 05.08.2023
СМИ: Зеленского ждут серьезные последствия на Западе за удары в Черном море
Нападение Украины на российскую нефтяную инфраструктуру в Черном море может разозлить Белый дом и поставить под угрозу поддержку страны, сообщает Financial... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T14:44
2023-08-05T14:44
2023-08-05T14:44
в мире
цены на нефть
украина
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
владимир зеленский
черное море
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Нападение Украины на российскую нефтяную инфраструктуру в Черном море может разозлить Белый дом и поставить под угрозу поддержку страны, сообщает Financial Times."Атака на инфраструктуру экспорта нефти, вероятно, вызовет беспокойство в Вашингтоне и других западных столицах", — говорится в материале.Ссылаясь на бывшего аналитика ЦРУ Хелиму Крофт, журналисты указали, что Белый дом не будет приветствовать все, что может привести к сокращению поставок российской нефти на рынок, поскольку администрация президента США Джо Байдена всячески пытается остановить рост мировых цен и нанесение ущерба мировой экономике, особенно перед грядущими выборами в Штатах."Одно из опасений Вашингтона заключается в том, что западную помощь Украине будет труднее поддерживать, если возникнет более масштабный энергетический кризис", — цитируют эксперта обозреватели.Сегодня в Росморречфлоте сообщили, что российский танкер "Сиг" получил пробоину в районе машинного отделения в южной части Керченского пролива при, предположительно, атаке морского дрона. Судно осталось на плаву, сейчас с него ведется откачка воды. В Росморречфлоте уточнили, что поврежденный танкер находится в южной части Керченского пролива, у входа в него.
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в мире, цены на нефть, украина, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), владимир зеленский, черное море
В мире, Цены на нефть, Украина, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Владимир Зеленский, Черное море
СМИ: Зеленского ждут серьезные последствия на Западе за удары в Черном море
FT: Белый дом не потерпит атаки Украины на энергетические объекты России в Черном море