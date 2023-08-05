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В Москве откроют семь новых полос для общественного транспорта - РИА Новости, 05.08.2023
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14:28 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/polosy-1888348535.html
В Москве откроют семь новых полос для общественного транспорта
В Москве откроют семь новых полос для общественного транспорта - РИА Новости, 05.08.2023
В Москве откроют семь новых полос для общественного транспорта
Семь новых полос для общественного транспорта появятся в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства города. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T14:28
2023-08-05T14:28
общество
москва
максим ликсутов
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Семь новых полос для общественного транспорта появятся в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства города. "С 26 августа в столице появится семь новых выделенных полос. Нововведения коснутся 35 маршрутов общественного транспорта, которыми ежедневно пользуются почти 95 тысяч пассажиров", - говорится в сообщении. Уточняется, что новые полосы сократят время в пути и снизят аварийность на 30-40 процентов. По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, которые приводятся в сообщении, их общая длина составит 3,57 километра. "Всего в столице работают 133 выделенные полосы для общественного транспорта, 45 из которых открыли в прошлом году, а семь — в этом", - отмечается на сайте.
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общество, москва, максим ликсутов
Общество, Москва, Максим Ликсутов
В Москве откроют семь новых полос для общественного транспорта

В Москве с 26 августа появится семь новых полос для общественного транспорта

© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиАвтобусы
Автобусы - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Автобусы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Семь новых полос для общественного транспорта появятся в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства города.
«
"С 26 августа в столице появится семь новых выделенных полос. Нововведения коснутся 35 маршрутов общественного транспорта, которыми ежедневно пользуются почти 95 тысяч пассажиров", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что новые полосы сократят время в пути и снизят аварийность на 30-40 процентов. По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, которые приводятся в сообщении, их общая длина составит 3,57 километра.
«
"Всего в столице работают 133 выделенные полосы для общественного транспорта, 45 из которых открыли в прошлом году, а семь — в этом", - отмечается на сайте.
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ОбществоМоскваМаксим Ликсутов
 
 
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