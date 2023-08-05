https://ria.ru/20230805/polosy-1888348535.html

В Москве откроют семь новых полос для общественного транспорта

В Москве откроют семь новых полос для общественного транспорта - РИА Новости, 05.08.2023

В Москве откроют семь новых полос для общественного транспорта

Семь новых полос для общественного транспорта появятся в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства города. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T14:28

2023-08-05T14:28

2023-08-05T14:28

общество

москва

максим ликсутов

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Семь новых полос для общественного транспорта появятся в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства города. "С 26 августа в столице появится семь новых выделенных полос. Нововведения коснутся 35 маршрутов общественного транспорта, которыми ежедневно пользуются почти 95 тысяч пассажиров", - говорится в сообщении. Уточняется, что новые полосы сократят время в пути и снизят аварийность на 30-40 процентов. По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, которые приводятся в сообщении, их общая длина составит 3,57 километра. "Всего в столице работают 133 выделенные полосы для общественного транспорта, 45 из которых открыли в прошлом году, а семь — в этом", - отмечается на сайте.

https://ria.ru/20230804/zakon-1888260599.html

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москва

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общество, москва, максим ликсутов