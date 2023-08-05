https://ria.ru/20230805/politseyskiy-1888324890.html

В Нижегородской области пьяный полицейский сбил подростка на скутере

В Нижегородской области пьяный полицейский сбил подростка на скутере - РИА Новости, 05.08.2023

В Нижегородской области пьяный полицейский сбил подростка на скутере

Севший за руль пьяным сотрудник районного отдела полиции в Нижегородской области сбил подростка на скутере, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T10:28

2023-08-05T10:28

2023-08-05T14:27

происшествия

нижегородская область

россия

сергачский район

гибдд мвд рф

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг — РИА Новости. Севший за руль пьяным сотрудник районного отдела полиции в Нижегородской области сбил подростка на скутере, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. "За рулем автомобиля "Ниссан" находился сотрудник муниципального отдела МВД России "Пильнинский". В отношении виновника ДТП сотрудниками ГИБДД составлен протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения")", — говорится в сообщении.По данным ведомства, 4 августа около 20:30 на улице Ивлиева в селе Лопатино Сергачского района водитель автомобиля "Ниссан", двигаясь в попутном направлении, при обгоне совершил столкновение со скутером под управлением подростка 2009 года рождения. При ДТП ребенок получил травмы, его доставили в медицинское учреждение. "Сотрудник, совершивший поступок, порочащий честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, будет уволен и понесет наказание в соответствии с законодательством", — подчеркнули в ведомстве.Региональный главк МВД проводит проверку, при которой установят все обстоятельства происшествия.

https://ria.ru/20230804/proisshestvie-1888268735.html

нижегородская область

россия

сергачский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, нижегородская область, россия, сергачский район, гибдд мвд рф