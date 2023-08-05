В деле о покушении на Симоньян появился новый фигурант, пишут СМИ
"Ъ": новой фигуранткой дела о покушении на Симоньян и Собчак стала 16-летняя девушка
© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ России задерживают одного из членов неонацистской группировки "Параграф 88". Стоп-кадр видео
Сотрудники ФСБ России задерживают одного из членов неонацистской группировки "Параграф 88". Стоп-кадр видео
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В уголовном деле о подготовке покушений на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на Ксению Собчак появился новый фигурант — некая 16-летняя Анастасия, пишет газета "Коммерсант".
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"Участники расследования, которое проводится следователями ГСУ СКР, сотрудниками полиции и ФСБ, установили, что для инкриминируемых им преступлений неонацисты из "Параграфа" использовали 16-летнюю девушку", — пишет газета.
Как уточняется, Анастасия (так "Коммерсант" называет девушку) должна была знакомиться с мигрантами и заманивать их в безлюдные места, где участники группировки совершали на них нападения. Несовершеннолетняя, по данным газеты, поучаствовала как минимум в двух.
"Видео (нападений. — Прим. ред.) обвиняемые выкладывали на свой канал в Telegram, который и привлек внимание как сотрудников СБУ, поручивших им слежку за вознаграждение за журналистками, так и российских спецслужб", — отметили в газете.
Уточняется, что девушке пока не избрали меру пресечения.
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"Скорее всего, она пойдет по уголовному делу свидетелем. Участникам же "Параграфа" следствие, помимо хулиганства, сейчас собирается вменить статью 282.1 УК — "Создание экстремистского сообщества или участие в нем", — добавило издание.
Маргарита Симоньян, комментируя в своем телеграм-канале возможное появление нового фигуранта в деле, заявила следующее: "Не знаю, можно ли перевоспитать шестнадцатилетнего человека, но я бы попробовала".
Официальными комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока что не располагает.
В середине июля ФСБ и правоохранители сообщили о предотвращении подготовки убийства Симоньян украинскими спецслужбами. Ими также планировалось убийство Собчак. Силовики задержали членов неонацистской группировки "Параграф 88". По делу арестовали восемь фигурантов.