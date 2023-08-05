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В деле о покушении на Симоньян появился новый фигурант, пишут СМИ - РИА Новости, 05.08.2023
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12:24 05.08.2023 (обновлено: 15:48 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/pokushenie-1888335951.html
В деле о покушении на Симоньян появился новый фигурант, пишут СМИ
В деле о покушении на Симоньян появился новый фигурант, пишут СМИ - РИА Новости, 05.08.2023
В деле о покушении на Симоньян появился новый фигурант, пишут СМИ
В уголовном деле о подготовке покушений на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на Ксению Собчак появился новый фигурант —... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T12:24
2023-08-05T15:48
происшествия
маргарита симоньян
ксения собчак
служба безопасности украины
фсб
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В уголовном деле о подготовке покушений на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на Ксению Собчак появился новый фигурант — некая 16-летняя Анастасия, пишет газета "Коммерсант". &quot;Участники расследования, которое проводится следователями ГСУ СКР, сотрудниками полиции и ФСБ, установили, что для инкриминируемых им преступлений неонацисты из &quot;Параграфа&quot; использовали 16-летнюю девушку&quot;, — пишет газета.Как уточняется, Анастасия (так "Коммерсант" называет девушку) должна была знакомиться с мигрантами и заманивать их в безлюдные места, где участники группировки совершали на них нападения. Несовершеннолетняя, по данным газеты, поучаствовала как минимум в двух. "Видео (нападений. — Прим. ред.) обвиняемые выкладывали на свой канал в Telegram, который и привлек внимание как сотрудников СБУ, поручивших им слежку за вознаграждение за журналистками, так и российских спецслужб", — отметили в газете.Уточняется, что девушке пока не избрали меру пресечения.&quot;Скорее всего, она пойдет по уголовному делу свидетелем. Участникам же &quot;Параграфа&quot; следствие, помимо хулиганства, сейчас собирается вменить статью 282.1 УК — &quot;Создание экстремистского сообщества или участие в нем&quot;, — добавило издание.Маргарита Симоньян, комментируя в своем телеграм-канале возможное появление нового фигуранта в деле, заявила следующее: "Не знаю, можно ли перевоспитать шестнадцатилетнего человека, но я бы попробовала". Официальными комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока что не располагает.В середине июля ФСБ и правоохранители сообщили о предотвращении подготовки убийства Симоньян украинскими спецслужбами. Ими также планировалось убийство Собчак. Силовики задержали членов неонацистской группировки "Параграф 88". По делу арестовали восемь фигурантов.
https://ria.ru/20230720/arest-1885356672.html
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происшествия, маргарита симоньян, ксения собчак, служба безопасности украины, фсб
Происшествия, Маргарита Симоньян, Ксения Собчак, Служба безопасности Украины, ФСБ
В деле о покушении на Симоньян появился новый фигурант, пишут СМИ

"Ъ": новой фигуранткой дела о покушении на Симоньян и Собчак стала 16-летняя девушка

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ России задерживают одного из членов неонацистской группировки "Параграф 88". Стоп-кадр видео
Сотрудники ФСБ России задерживают одного из членов неонацистской группировки Параграф 88. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
Сотрудники ФСБ России задерживают одного из членов неонацистской группировки "Параграф 88". Стоп-кадр видео
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В уголовном деле о подготовке покушений на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на Ксению Собчак появился новый фигурант — некая 16-летняя Анастасия, пишет газета "Коммерсант".
«

"Участники расследования, которое проводится следователями ГСУ СКР, сотрудниками полиции и ФСБ, установили, что для инкриминируемых им преступлений неонацисты из "Параграфа" использовали 16-летнюю девушку", — пишет газета.

Как уточняется, Анастасия (так "Коммерсант" называет девушку) должна была знакомиться с мигрантами и заманивать их в безлюдные места, где участники группировки совершали на них нападения. Несовершеннолетняя, по данным газеты, поучаствовала как минимум в двух.
"Видео (нападений. — Прим. ред.) обвиняемые выкладывали на свой канал в Telegram, который и привлек внимание как сотрудников СБУ, поручивших им слежку за вознаграждение за журналистками, так и российских спецслужб", — отметили в газете.
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Уточняется, что девушке пока не избрали меру пресечения.
«

"Скорее всего, она пойдет по уголовному делу свидетелем. Участникам же "Параграфа" следствие, помимо хулиганства, сейчас собирается вменить статью 282.1 УК — "Создание экстремистского сообщества или участие в нем", — добавило издание.

Маргарита Симоньян, комментируя в своем телеграм-канале возможное появление нового фигуранта в деле, заявила следующее: "Не знаю, можно ли перевоспитать шестнадцатилетнего человека, но я бы попробовала".
Официальными комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока что не располагает.
В середине июля ФСБ и правоохранители сообщили о предотвращении подготовки убийства Симоньян украинскими спецслужбами. Ими также планировалось убийство Собчак. Силовики задержали членов неонацистской группировки "Параграф 88". По делу арестовали восемь фигурантов.
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ПроисшествияМаргарита СимоньянКсения СобчакСлужба безопасности УкраиныФСБ
 
 
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