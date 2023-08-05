https://ria.ru/20230805/pokushenie-1888335951.html

В деле о покушении на Симоньян появился новый фигурант, пишут СМИ

В деле о покушении на Симоньян появился новый фигурант, пишут СМИ - РИА Новости, 05.08.2023

В деле о покушении на Симоньян появился новый фигурант, пишут СМИ

В уголовном деле о подготовке покушений на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на Ксению Собчак появился новый фигурант —... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T12:24

2023-08-05T12:24

2023-08-05T15:48

происшествия

маргарита симоньян

ксения собчак

служба безопасности украины

фсб

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В уголовном деле о подготовке покушений на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на Ксению Собчак появился новый фигурант — некая 16-летняя Анастасия, пишет газета "Коммерсант". "Участники расследования, которое проводится следователями ГСУ СКР, сотрудниками полиции и ФСБ, установили, что для инкриминируемых им преступлений неонацисты из "Параграфа" использовали 16-летнюю девушку", — пишет газета.Как уточняется, Анастасия (так "Коммерсант" называет девушку) должна была знакомиться с мигрантами и заманивать их в безлюдные места, где участники группировки совершали на них нападения. Несовершеннолетняя, по данным газеты, поучаствовала как минимум в двух. "Видео (нападений. — Прим. ред.) обвиняемые выкладывали на свой канал в Telegram, который и привлек внимание как сотрудников СБУ, поручивших им слежку за вознаграждение за журналистками, так и российских спецслужб", — отметили в газете.Уточняется, что девушке пока не избрали меру пресечения."Скорее всего, она пойдет по уголовному делу свидетелем. Участникам же "Параграфа" следствие, помимо хулиганства, сейчас собирается вменить статью 282.1 УК — "Создание экстремистского сообщества или участие в нем", — добавило издание.Маргарита Симоньян, комментируя в своем телеграм-канале возможное появление нового фигуранта в деле, заявила следующее: "Не знаю, можно ли перевоспитать шестнадцатилетнего человека, но я бы попробовала". Официальными комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока что не располагает.В середине июля ФСБ и правоохранители сообщили о предотвращении подготовки убийства Симоньян украинскими спецслужбами. Ими также планировалось убийство Собчак. Силовики задержали членов неонацистской группировки "Параграф 88". По делу арестовали восемь фигурантов.

https://ria.ru/20230720/arest-1885356672.html

https://ria.ru/20230715/simonyan-1884388109.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, маргарита симоньян, ксения собчак, служба безопасности украины, фсб