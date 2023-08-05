https://ria.ru/20230805/pogoda-1888381745.html
На северо-востоке Италии резко похолодало, в Доломитовых Альпах выпал снег
На северо-востоке Италии резко похолодало, в Доломитовых Альпах выпал снег - РИА Новости, 05.08.2023
На северо-востоке Италии резко похолодало, в Доломитовых Альпах выпал снег
После аномальной жары, установившейся на Апеннинах в июле, в конце этой недели на северо-востоке страны резко похолодало, сообщил новостной телеканал Tgcom24. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T19:12
2023-08-05T19:12
2023-08-05T19:12
в мире
италия
венето
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98727/17/987271700_0:180:3456:2124_1920x0_80_0_0_791e29987cc8d17147f7b2e25b5fb67f.jpg
РИМ, 5 авг - РИА Новости. После аномальной жары, установившейся на Апеннинах в июле, в конце этой недели на северо-востоке страны резко похолодало, сообщил новостной телеканал Tgcom24. В считанные часы температура воздуха в горных районах областей Венето и Трентино-Альто-Адидже упала сразу на десять градусов. На Доломитовые Альпы, высшей точкой которых является гора Мармолада, находящаяся на границе между двумя североитальянскими регионами, обрушилась снежная буря. В соцсетях быстро распространились фотографии и видео, снятые хозяином горного приюта "Хижина" Карло Бурделем. На них запечатлено, как в пятницу при температуре 6 градусов по Цельсию ниже нуля снег занес окрестности этого знаменитого места, расположенного близ самой вершины Мармолады на высоте более 3,3 тысячи метров над уровнем моря. Бурдель даже слепил у входа в "Хижину" снеговика по имени Уилсон, который на одном из фото предстал с плакатом "4 августа 2023 года. Счастливого Рождества". Это уже не первый случай, когда в разгар лета в итальянских Восточных Альпах выпадает снег. В прошлом году 15 августа снежные хлопья падали там на высоте около 1,3 тысячи метров на горном перевале Бреннер.
https://ria.ru/20230805/opolzen-1888353545.html
https://ria.ru/20230805/trevoga-1888320896.html
италия
венето
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98727/17/987271700_192:0:3264:2304_1920x0_80_0_0_3f271e752cb587222caa7d70111e33dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, венето
На северо-востоке Италии резко похолодало, в Доломитовых Альпах выпал снег
На северо-востоке Италии резко похолодало, на Доломитовые Альпы обрушилась снежная буря