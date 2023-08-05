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На северо-востоке Италии резко похолодало, в Доломитовых Альпах выпал снег - РИА Новости, 05.08.2023
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19:12 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/pogoda-1888381745.html
На северо-востоке Италии резко похолодало, в Доломитовых Альпах выпал снег
На северо-востоке Италии резко похолодало, в Доломитовых Альпах выпал снег - РИА Новости, 05.08.2023
На северо-востоке Италии резко похолодало, в Доломитовых Альпах выпал снег
После аномальной жары, установившейся на Апеннинах в июле, в конце этой недели на северо-востоке страны резко похолодало, сообщил новостной телеканал Tgcom24. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T19:12
2023-08-05T19:12
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венето
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РИМ, 5 авг - РИА Новости. После аномальной жары, установившейся на Апеннинах в июле, в конце этой недели на северо-востоке страны резко похолодало, сообщил новостной телеканал Tgcom24. В считанные часы температура воздуха в горных районах областей Венето и Трентино-Альто-Адидже упала сразу на десять градусов. На Доломитовые Альпы, высшей точкой которых является гора Мармолада, находящаяся на границе между двумя североитальянскими регионами, обрушилась снежная буря. В соцсетях быстро распространились фотографии и видео, снятые хозяином горного приюта "Хижина" Карло Бурделем. На них запечатлено, как в пятницу при температуре 6 градусов по Цельсию ниже нуля снег занес окрестности этого знаменитого места, расположенного близ самой вершины Мармолады на высоте более 3,3 тысячи метров над уровнем моря. Бурдель даже слепил у входа в "Хижину" снеговика по имени Уилсон, который на одном из фото предстал с плакатом "4 августа 2023 года. Счастливого Рождества". Это уже не первый случай, когда в разгар лета в итальянских Восточных Альпах выпадает снег. В прошлом году 15 августа снежные хлопья падали там на высоте около 1,3 тысячи метров на горном перевале Бреннер.
https://ria.ru/20230805/opolzen-1888353545.html
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в мире, италия, венето
В мире, Италия, Венето
На северо-востоке Италии резко похолодало, в Доломитовых Альпах выпал снег

На северо-востоке Италии резко похолодало, на Доломитовые Альпы обрушилась снежная буря

© РИА Новости / Юлия БатырьДоломитовые Альпы
Доломитовые Альпы - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Юлия Батырь
Доломитовые Альпы. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 5 авг - РИА Новости. После аномальной жары, установившейся на Апеннинах в июле, в конце этой недели на северо-востоке страны резко похолодало, сообщил новостной телеканал Tgcom24.
В считанные часы температура воздуха в горных районах областей Венето и Трентино-Альто-Адидже упала сразу на десять градусов. На Доломитовые Альпы, высшей точкой которых является гора Мармолада, находящаяся на границе между двумя североитальянскими регионами, обрушилась снежная буря.
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В соцсетях быстро распространились фотографии и видео, снятые хозяином горного приюта "Хижина" Карло Бурделем. На них запечатлено, как в пятницу при температуре 6 градусов по Цельсию ниже нуля снег занес окрестности этого знаменитого места, расположенного близ самой вершины Мармолады на высоте более 3,3 тысячи метров над уровнем моря. Бурдель даже слепил у входа в "Хижину" снеговика по имени Уилсон, который на одном из фото предстал с плакатом "4 августа 2023 года. Счастливого Рождества".
Это уже не первый случай, когда в разгар лета в итальянских Восточных Альпах выпадает снег. В прошлом году 15 августа снежные хлопья падали там на высоте около 1,3 тысячи метров на горном перевале Бреннер.
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