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Москвичей предупредили о тридцатиградусной жаре - РИА Новости, 05.08.2023
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09:39 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/pogoda-1888320782.html
Москвичей предупредили о тридцатиградусной жаре
Москвичей предупредили о тридцатиградусной жаре - РИА Новости, 05.08.2023
Москвичей предупредили о тридцатиградусной жаре
Небольшая облачность и до плюс 31 градуса ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T09:39
2023-08-05T09:39
общество
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Небольшая облачность и до плюс 31 градуса ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В субботу погоду в столице продолжит формировать антициклон, поэтому ожидается небольшая облачность, без осадков. В Москве плюс 29-31 градусов, плюс 27-32 градусов в Московской области", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление чуть выше нормы, в течение дня барометры будут показывать 750 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230804/aeratsiya-1888203183.html
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общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичей предупредили о тридцатиградусной жаре

В Москве в субботу ожидаются небольшая облачность и до 31 градуса тепла

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФонтаны в сквере в Москве
Фонтаны в сквере в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Фонтаны в сквере в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Небольшая облачность и до плюс 31 градуса ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В субботу погоду в столице продолжит формировать антициклон, поэтому ожидается небольшая облачность, без осадков. В Москве плюс 29-31 градусов, плюс 27-32 градусов в Московской области", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление чуть выше нормы, в течение дня барометры будут показывать 750 миллиметров ртутного столба.
Городские службы проводят аэрацию улиц Москвы, что помогает охладить дорожное полотно и воздух в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Пять циклов аэрации в день запланировано в Москве из-за жаркой погоды
4 августа, 15:11
 
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