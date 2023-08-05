https://ria.ru/20230805/pogoda-1888320782.html

Москвичей предупредили о тридцатиградусной жаре

Москвичей предупредили о тридцатиградусной жаре - РИА Новости, 05.08.2023

Москвичей предупредили о тридцатиградусной жаре

Небольшая облачность и до плюс 31 градуса ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T09:39

2023-08-05T09:39

2023-08-05T09:39

общество

москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Небольшая облачность и до плюс 31 градуса ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В субботу погоду в столице продолжит формировать антициклон, поэтому ожидается небольшая облачность, без осадков. В Москве плюс 29-31 градусов, плюс 27-32 градусов в Московской области", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление чуть выше нормы, в течение дня барометры будут показывать 750 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230804/aeratsiya-1888203183.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, михаил леус, погода