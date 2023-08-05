https://ria.ru/20230805/pogoda-1888320782.html
Москвичей предупредили о тридцатиградусной жаре
Москвичей предупредили о тридцатиградусной жаре - РИА Новости, 05.08.2023
Москвичей предупредили о тридцатиградусной жаре
Небольшая облачность и до плюс 31 градуса ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T09:39
2023-08-05T09:39
2023-08-05T09:39
общество
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Небольшая облачность и до плюс 31 градуса ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В субботу погоду в столице продолжит формировать антициклон, поэтому ожидается небольшая облачность, без осадков. В Москве плюс 29-31 градусов, плюс 27-32 градусов в Московской области", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление чуть выше нормы, в течение дня барометры будут показывать 750 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230804/aeratsiya-1888203183.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичей предупредили о тридцатиградусной жаре
В Москве в субботу ожидаются небольшая облачность и до 31 градуса тепла