https://ria.ru/20230805/pogoda-1888303703.html

Жителям Центральной России пообещали похолодание после аномальной жары

Жителям Центральной России пообещали похолодание после аномальной жары - РИА Новости, 05.08.2023

Жителям Центральной России пообещали похолодание после аномальной жары

После аномально жарких температур в начале следующей недели в Центральную Россию придут кратковременные дожди и похолодание до 18-23 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T03:20

2023-08-05T03:20

2023-08-05T09:04

общество

россия

москва

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. После аномально жарких температур в начале следующей недели в Центральную Россию придут кратковременные дожди и похолодание до 18-23 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам метеоролога, в первой половине следующей недели в Москве и сопредельных областях ожидается аномальная жара до 34 градусов, однако вторая половина недели будет "сильно отличаться". "Переходный день будет в среду – еще температура около 25 градусов, она заметно понизится, но все равно ночь будет еще теплая - 16-18 градусов. Начиная с четверга - резкое значительное понижение температуры. В четверг – 20-23 градуса, а с пятницы по воскресенье включительно максимальные температуры всего 18-23 градуса", - сказал Вильфанд. По его словам, такая температура, начиная с пятницы, будет на 1-2 градуса ниже нормы. Кроме того, в течение второй половины следующей недели прогнозируются кратковременные дожди, сообщил синоптик.

https://ria.ru/20230804/zhara-1888213595.html

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общество, россия, москва, роман вильфанд, гидрометцентр