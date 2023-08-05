https://ria.ru/20230805/pogoda-1888303022.html
Жителей Центральной России предупредили о самом жарком периоде лета
Жителей Центральной России предупредили о самом жарком периоде лета - РИА Новости, 05.08.2023
Жителей Центральной России предупредили о самом жарком периоде лета
В Центральной России с 4 по 7 августа ожидается самый жаркий и длительный период лета этого года, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T03:03
2023-08-05T03:03
2023-08-05T03:20
общество
москва
московская область (подмосковье)
роман вильфанд
гидрометцентр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Центральной России с 4 по 7 августа ожидается самый жаркий и длительный период лета этого года, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Погода очень жаркая в Центральной России. В нечерноземной зоне — Москве и сопредельных областях выпущено штормовое предупреждение с 4 по 7 августа, очень жаркая погода, температура 31-34 градуса", — отметил Вильфанд.По его словам, в субботу в столице ожидается 30-32 градуса, в воскресенье и понедельник — 31-33, а в Подмосковье — до 34. Во вторник жаркая погода сохранится, но возможны небольшие кратковременные дожди."Это будет самый жаркий и длительный период нынешнего сезона… Температура будет выше нормы на пять-шесть градусов", — добавил синоптик. Он также предупредил, что длительная жара негативно воздействует на организм человека, и посоветовал внимательно прислушиваться ко всем рекомендациям медиков и МЧС.При этом после аномальной жары в регионы придут кратковременные дожди и похолодание до 18-23, заключил Вильфанд.
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общество, москва, московская область (подмосковье), роман вильфанд, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Роман Вильфанд, Гидрометцентр, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жителей Центральной России предупредили о самом жарком периоде лета
Вильфанд спрогнозировал самый жаркий период лета в Центральной России