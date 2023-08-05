https://ria.ru/20230805/poezd-1888306195.html

Минобороны показало кадры работы военного поезда "Волга" в зоне СВО

Минобороны показало кадры работы военного поезда "Волга" в зоне СВО - РИА Новости, 05.08.2023

Минобороны показало кадры работы военного поезда "Волга" в зоне СВО

Минобороны России опубликовало в субботу в своем телеграм-канале кадры боевой работы специального поезда "Волга" железнодорожных войск Западного военного округа РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T05:19

2023-08-05T05:19

2023-08-05T05:19

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Минобороны России опубликовало в субботу в своем телеграм-канале кадры боевой работы специального поезда "Волга" железнодорожных войск Западного военного округа в зоне спецоперации. Шестого августа в России отмечается день железнодорожных войск России. Спецпоезда подавляют диверсии в зоне спецоперации, обеспечивают доставку военнослужащих, техники, вооружения и грузов к местам назначения. В ролике продолжительностью около 5 минут показано движение "Волги", оснащенной зенитными пулеметами, а также бойцы, просматривающие местность через прицелы стрелкового оружия. Кроме того, демонстрируется быт бойцов-железнодорожников. В поезде работает столовая, баня, прачечная. Комфортны и условия сна – солдаты спят в вагонах, ничем не отличающихся от плацкартных в обычном пассажирском составе. В поезде размещены несколько подразделений: минно-подрывной взвод, который занимается непосредственно инженерной разведкой, восстановительный взвод, который восстанавливает разрушенные участки железнодорожного пути, а также стрелковый взвод, который обеспечивает огневое прикрытие при работе вышеуказанных подразделений. На вооружении "Волги" стоят спаренные 23-миллиметровые зенитные пушки, способные вести огонь как по воздушным, так и по наземным целям, в том числе поражать бронированную технику ВСУ, разведывательные и ударные дроны. В Минобороны отметили, что спецпоезд всегда идет впереди военных эшелонов и пассажирских составов, прикрывая их на самых сложных участках фронта.

https://ria.ru/20230804/sklady-1888192782.html

https://ria.ru/20230805/bronepoezd-1888305562.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф