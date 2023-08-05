https://ria.ru/20230805/poezd-1888306195.html
Минобороны показало кадры работы военного поезда "Волга" в зоне СВО
Минобороны показало кадры работы военного поезда "Волга" в зоне СВО - РИА Новости, 05.08.2023
Минобороны показало кадры работы военного поезда "Волга" в зоне СВО
Минобороны России опубликовало в субботу в своем телеграм-канале кадры боевой работы специального поезда "Волга" железнодорожных войск Западного военного округа РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T05:19
2023-08-05T05:19
2023-08-05T05:19
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Минобороны России опубликовало в субботу в своем телеграм-канале кадры боевой работы специального поезда "Волга" железнодорожных войск Западного военного округа в зоне спецоперации. Шестого августа в России отмечается день железнодорожных войск России. Спецпоезда подавляют диверсии в зоне спецоперации, обеспечивают доставку военнослужащих, техники, вооружения и грузов к местам назначения. В ролике продолжительностью около 5 минут показано движение "Волги", оснащенной зенитными пулеметами, а также бойцы, просматривающие местность через прицелы стрелкового оружия. Кроме того, демонстрируется быт бойцов-железнодорожников. В поезде работает столовая, баня, прачечная. Комфортны и условия сна – солдаты спят в вагонах, ничем не отличающихся от плацкартных в обычном пассажирском составе. В поезде размещены несколько подразделений: минно-подрывной взвод, который занимается непосредственно инженерной разведкой, восстановительный взвод, который восстанавливает разрушенные участки железнодорожного пути, а также стрелковый взвод, который обеспечивает огневое прикрытие при работе вышеуказанных подразделений. На вооружении "Волги" стоят спаренные 23-миллиметровые зенитные пушки, способные вести огонь как по воздушным, так и по наземным целям, в том числе поражать бронированную технику ВСУ, разведывательные и ударные дроны. В Минобороны отметили, что спецпоезд всегда идет впереди военных эшелонов и пассажирских составов, прикрывая их на самых сложных участках фронта.
https://ria.ru/20230804/sklady-1888192782.html
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Минобороны показало кадры работы военного поезда "Волга" в зоне СВО
Минобороны показало кадры боевой работы специального поезда "Волга" ЗВО в зоне СВО
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости.
Минобороны России опубликовало в субботу в своем телеграм-канале
кадры боевой работы специального поезда "Волга" железнодорожных войск Западного военного округа в зоне спецоперации.
Шестого августа в России отмечается день железнодорожных войск России. Спецпоезда подавляют диверсии в зоне спецоперации, обеспечивают доставку военнослужащих, техники, вооружения и грузов к местам назначения.
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В ролике продолжительностью около 5 минут показано движение "Волги", оснащенной зенитными пулеметами, а также бойцы, просматривающие местность через прицелы стрелкового оружия.
Кроме того, демонстрируется быт бойцов-железнодорожников. В поезде работает столовая, баня, прачечная. Комфортны и условия сна – солдаты спят в вагонах, ничем не отличающихся от плацкартных в обычном пассажирском составе.
В поезде размещены несколько подразделений: минно-подрывной взвод, который занимается непосредственно инженерной разведкой, восстановительный взвод, который восстанавливает разрушенные участки железнодорожного пути, а также стрелковый взвод, который обеспечивает огневое прикрытие при работе вышеуказанных подразделений.
На вооружении "Волги" стоят спаренные 23-миллиметровые зенитные пушки, способные вести огонь как по воздушным, так и по наземным целям, в том числе поражать бронированную технику ВСУ
, разведывательные и ударные дроны.
В Минобороны отметили, что спецпоезд всегда идет впереди военных эшелонов и пассажирских составов, прикрывая их на самых сложных участках фронта.
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