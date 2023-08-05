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Пассажиропоток на железной дороге в Крыму вырос почти на 50 процентов - РИА Новости, 05.08.2023
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21:35 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/passazhiropotok-1888397466.html
Пассажиропоток на железной дороге в Крыму вырос почти на 50 процентов
Пассажиропоток на железной дороге в Крыму вырос почти на 50 процентов - РИА Новости, 05.08.2023
Пассажиропоток на железной дороге в Крыму вырос почти на 50 процентов
Объем пассажирских перевозок поездами в крымском направлении к данному моменту в 2023 году составил 1,9 миллионов человек, что на 600 тысяч (около 50%) больше... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T21:35
2023-08-05T21:35
экономика
россия
владимир константинов
крымская железная дорога
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Объем пассажирских перевозок поездами в крымском направлении к данному моменту в 2023 году составил 1,9 миллионов человек, что на 600 тысяч (около 50%) больше показателя прошлого года за аналогичный период, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов. "Это жизнеутверждающая отрасль, без преувеличения. Сегодня в этой отрасли работают 11 тысяч крымчан... Есть цифры - они очень оптимистичные: я уже не буду говорить о грузопотоке, в прошлом году к этому периоду перевезено 1,3 миллиона пассажиров, сейчас 1,9 миллиона. Пассажиропоток вырос значительно", - сказал в эфире телеканала "Крым 24" Константинов. Он отметил, что "Крымская железная дорога" также существенно нарастила объем грузовых перевозок. Спикер поздравил железнодорожников с профессиональным праздником. День железнодорожника отмечается в России в первое воскресенье августа. В этом году он пройдет 6 августа.
https://ria.ru/20230703/aviatsiya-1881852397.html
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экономика, россия, владимир константинов, крымская железная дорога
Экономика, Россия, Владимир Константинов, Крымская железная дорога
Пассажиропоток на железной дороге в Крыму вырос почти на 50 процентов

Пассажиропоток на железной дороге в Крыму вырос почти на 50 процентов за год

© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкКрымская железная дорога
Крымская железная дорога - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Крымская железная дорога. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Объем пассажирских перевозок поездами в крымском направлении к данному моменту в 2023 году составил 1,9 миллионов человек, что на 600 тысяч (около 50%) больше показателя прошлого года за аналогичный период, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.
"Это жизнеутверждающая отрасль, без преувеличения. Сегодня в этой отрасли работают 11 тысяч крымчан... Есть цифры - они очень оптимистичные: я уже не буду говорить о грузопотоке, в прошлом году к этому периоду перевезено 1,3 миллиона пассажиров, сейчас 1,9 миллиона. Пассажиропоток вырос значительно", - сказал в эфире телеканала "Крым 24" Константинов.
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Он отметил, что "Крымская железная дорога" также существенно нарастила объем грузовых перевозок. Спикер поздравил железнодорожников с профессиональным праздником.
День железнодорожника отмечается в России в первое воскресенье августа. В этом году он пройдет 6 августа.
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