https://ria.ru/20230805/passazhiropotok-1888397466.html

Пассажиропоток на железной дороге в Крыму вырос почти на 50 процентов

Пассажиропоток на железной дороге в Крыму вырос почти на 50 процентов - РИА Новости, 05.08.2023

Пассажиропоток на железной дороге в Крыму вырос почти на 50 процентов

Объем пассажирских перевозок поездами в крымском направлении к данному моменту в 2023 году составил 1,9 миллионов человек, что на 600 тысяч (около 50%) больше... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T21:35

2023-08-05T21:35

2023-08-05T21:35

экономика

россия

владимир константинов

крымская железная дорога

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148496/89/1484968979_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_15be1019c70bc707041f5fe8a32c1525.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Объем пассажирских перевозок поездами в крымском направлении к данному моменту в 2023 году составил 1,9 миллионов человек, что на 600 тысяч (около 50%) больше показателя прошлого года за аналогичный период, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов. "Это жизнеутверждающая отрасль, без преувеличения. Сегодня в этой отрасли работают 11 тысяч крымчан... Есть цифры - они очень оптимистичные: я уже не буду говорить о грузопотоке, в прошлом году к этому периоду перевезено 1,3 миллиона пассажиров, сейчас 1,9 миллиона. Пассажиропоток вырос значительно", - сказал в эфире телеканала "Крым 24" Константинов. Он отметил, что "Крымская железная дорога" также существенно нарастила объем грузовых перевозок. Спикер поздравил железнодорожников с профессиональным праздником. День железнодорожника отмечается в России в первое воскресенье августа. В этом году он пройдет 6 августа.

https://ria.ru/20230703/aviatsiya-1881852397.html

https://ria.ru/20230804/terakt-1888097340.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир константинов, крымская железная дорога