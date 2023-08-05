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В Сьерра-Леоне хотят установить партнерство с "Росгеологией"
В Сьерра-Леоне хотят установить партнерство с "Росгеологией" - РИА Новости, 05.08.2023
В Сьерра-Леоне хотят установить партнерство с "Росгеологией"
Фритаун хотел бы установить партнерство с "Росгеологией", заявил РИА Новости посол Сьерра-Леоне в России Мохамед Йонгаво. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T07:54
2023-08-05T07:54
2023-08-05T07:54
сьерра-леоне
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Фритаун хотел бы установить партнерство с "Росгеологией", заявил РИА Новости посол Сьерра-Леоне в России Мохамед Йонгаво. "Сьерра-Леоне очень хотела бы установить партнерство с "Росгеологией". Мы также контактировали с "Русал" и "Алроса". Пандемия коронавируса помешала. Мы надеемся, что мы сможем выстраивать отношения с некоторыми из них", – сказал Мохамед Йонгаво.
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сьерра-леоне, россия, росгеология, русал, алроса, в мире
Сьерра-Леоне, Россия, Росгеология, Русал, Алроса, В мире
В Сьерра-Леоне хотят установить партнерство с "Росгеологией"
Посол Йонгаво: в Сьерра-Леоне хотели бы установить партнерство с "Росгеологией"