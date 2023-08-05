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В Сьерра-Леоне хотят установить партнерство с "Росгеологией"

В Сьерра-Леоне хотят установить партнерство с "Росгеологией" - РИА Новости, 05.08.2023

В Сьерра-Леоне хотят установить партнерство с "Росгеологией"

Фритаун хотел бы установить партнерство с "Росгеологией", заявил РИА Новости посол Сьерра-Леоне в России Мохамед Йонгаво. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T07:54

2023-08-05T07:54

2023-08-05T07:54

сьерра-леоне

россия

росгеология

русал

алроса

в мире

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Фритаун хотел бы установить партнерство с "Росгеологией", заявил РИА Новости посол Сьерра-Леоне в России Мохамед Йонгаво. "Сьерра-Леоне очень хотела бы установить партнерство с "Росгеологией". Мы также контактировали с "Русал" и "Алроса". Пандемия коронавируса помешала. Мы надеемся, что мы сможем выстраивать отношения с некоторыми из них", – сказал Мохамед Йонгаво.

https://ria.ru/20230805/lukoyl-1888311478.html

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сьерра-леоне, россия, росгеология, русал, алроса, в мире