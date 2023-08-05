Партия экс-премьера Пакистана призвала к мирным протестам, пишут СМИ
Dawn: партия экс-премьера Пакистана призвала к мирным протестам по всей стране
© AP Photo / Anjum NaveedПакистанская полиция
© AP Photo / Anjum Naveed
Пакистанская полиция. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Партия экс-премьера Пакистана Имрана Хана "Техрик-и-Инсаф" призвала к мирным протестам по всей стране после приговора ее лидеру по делу о мошенничестве, сообщает местная газета Dawn.
В субботу суд в Исламабаде приговорил Хана к 3 годам тюремного заключения по делу о мошенничестве, связанном с продажей ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахане. Хан был арестован в своей резиденции Заман-Парк в Лахоре вскоре после того, как был вынесен вердикт суда.
"Партия призвала к мирным протестам по всей стране в рамках закона и Конституции", - говорится в сообщении издания.
Отмечается также, что партия обратилась в Верховный суд с просьбой рассмотреть ее ходатайство против продолжения рассмотрения дела о мошенничестве экс-премьера Пакистана.
В октябре 2022 года избирательная комиссия Пакистана лишила Хана парламентского мандата, а также права на избрание и назначение как в федеральный, так и в региональные законодательные органы страны в течение пяти лет. Комиссия приняла такое решение в отношении Хана, признав его виновным в продаже 52 ценностей, хранившихся в Тошахане (государственной сокровищнице Пакистана), и в сокрытии информации о полученных им лично подарках. Нынешний премьер Шахбаз Шариф заявлял, что Имран Хан продал в Дубае государственные сокровища общей стоимостью 140 миллионов пакистанских рупий (свыше 630 тысяч долларов).
В мае 2023 года суд в Пакистане восстановил действие ордера на арест экс-премьера по делу о продаже подарков от иностранных глав государств. Девятого мая Имран Хан был задержан сотрудниками Национального бюро отчетности (экономическая разведка). Десятого мая суд в Исламабаде арестовал Хана на восемь дней. Затем Верховный суд Пакистана признал его арест незаконным и распорядился немедленно освободить экс-премьера. Двенадцатого мая Верховный суд Исламабада освободил Хана под залог. Коллегия судей одобрила освобождение Хана под залог сначала сроком на две недели, до 26 мая, затем неоднократно продлевала его.