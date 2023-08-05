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Партия экс-премьера Пакистана призвала к мирным протестам, пишут СМИ - РИА Новости, 05.08.2023
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16:30 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/pakistan-1888361784.html
Партия экс-премьера Пакистана призвала к мирным протестам, пишут СМИ
Партия экс-премьера Пакистана призвала к мирным протестам, пишут СМИ - РИА Новости, 05.08.2023
Партия экс-премьера Пакистана призвала к мирным протестам, пишут СМИ
Партия экс-премьера Пакистана Имрана Хана "Техрик-и-Инсаф" призвала к мирным протестам по всей стране после приговора ее лидеру по делу о мошенничестве,... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T16:30
2023-08-05T16:30
в мире
пакистан
исламабад
лахор
имран хан
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Партия экс-премьера Пакистана Имрана Хана "Техрик-и-Инсаф" призвала к мирным протестам по всей стране после приговора ее лидеру по делу о мошенничестве, сообщает местная газета Dawn. В субботу суд в Исламабаде приговорил Хана к 3 годам тюремного заключения по делу о мошенничестве, связанном с продажей ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахане. Хан был арестован в своей резиденции Заман-Парк в Лахоре вскоре после того, как был вынесен вердикт суда. "Партия призвала к мирным протестам по всей стране в рамках закона и Конституции", - говорится в сообщении издания. Отмечается также, что партия обратилась в Верховный суд с просьбой рассмотреть ее ходатайство против продолжения рассмотрения дела о мошенничестве экс-премьера Пакистана. В октябре 2022 года избирательная комиссия Пакистана лишила Хана парламентского мандата, а также права на избрание и назначение как в федеральный, так и в региональные законодательные органы страны в течение пяти лет. Комиссия приняла такое решение в отношении Хана, признав его виновным в продаже 52 ценностей, хранившихся в Тошахане (государственной сокровищнице Пакистана), и в сокрытии информации о полученных им лично подарках. Нынешний премьер Шахбаз Шариф заявлял, что Имран Хан продал в Дубае государственные сокровища общей стоимостью 140 миллионов пакистанских рупий (свыше 630 тысяч долларов). В мае 2023 года суд в Пакистане восстановил действие ордера на арест экс-премьера по делу о продаже подарков от иностранных глав государств. Девятого мая Имран Хан был задержан сотрудниками Национального бюро отчетности (экономическая разведка). Десятого мая суд в Исламабаде арестовал Хана на восемь дней. Затем Верховный суд Пакистана признал его арест незаконным и распорядился немедленно освободить экс-премьера. Двенадцатого мая Верховный суд Исламабада освободил Хана под залог. Коллегия судей одобрила освобождение Хана под залог сначала сроком на две недели, до 26 мая, затем неоднократно продлевала его.
https://ria.ru/20230805/pakistan-1888347595.html
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в мире, пакистан, исламабад, лахор, имран хан
В мире, Пакистан, Исламабад, Лахор, Имран Хан
Партия экс-премьера Пакистана призвала к мирным протестам, пишут СМИ

Dawn: партия экс-премьера Пакистана призвала к мирным протестам по всей стране

© AP Photo / Anjum NaveedПакистанская полиция
Пакистанская полиция - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© AP Photo / Anjum Naveed
Пакистанская полиция. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Партия экс-премьера Пакистана Имрана Хана "Техрик-и-Инсаф" призвала к мирным протестам по всей стране после приговора ее лидеру по делу о мошенничестве, сообщает местная газета Dawn.
В субботу суд в Исламабаде приговорил Хана к 3 годам тюремного заключения по делу о мошенничестве, связанном с продажей ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахане. Хан был арестован в своей резиденции Заман-Парк в Лахоре вскоре после того, как был вынесен вердикт суда.
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"Партия призвала к мирным протестам по всей стране в рамках закона и Конституции", - говорится в сообщении издания.
Отмечается также, что партия обратилась в Верховный суд с просьбой рассмотреть ее ходатайство против продолжения рассмотрения дела о мошенничестве экс-премьера Пакистана.
В октябре 2022 года избирательная комиссия Пакистана лишила Хана парламентского мандата, а также права на избрание и назначение как в федеральный, так и в региональные законодательные органы страны в течение пяти лет. Комиссия приняла такое решение в отношении Хана, признав его виновным в продаже 52 ценностей, хранившихся в Тошахане (государственной сокровищнице Пакистана), и в сокрытии информации о полученных им лично подарках. Нынешний премьер Шахбаз Шариф заявлял, что Имран Хан продал в Дубае государственные сокровища общей стоимостью 140 миллионов пакистанских рупий (свыше 630 тысяч долларов).
В мае 2023 года суд в Пакистане восстановил действие ордера на арест экс-премьера по делу о продаже подарков от иностранных глав государств. Девятого мая Имран Хан был задержан сотрудниками Национального бюро отчетности (экономическая разведка). Десятого мая суд в Исламабаде арестовал Хана на восемь дней. Затем Верховный суд Пакистана признал его арест незаконным и распорядился немедленно освободить экс-премьера. Двенадцатого мая Верховный суд Исламабада освободил Хана под залог. Коллегия судей одобрила освобождение Хана под залог сначала сроком на две недели, до 26 мая, затем неоднократно продлевала его.
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В миреПакистанИсламабадЛахорИмран Хан
 
 
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