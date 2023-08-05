https://ria.ru/20230805/pakistan-1888347595.html

Партия Имрана Хана прокомментировала его арест

Партия Имрана Хана прокомментировала его арест - РИА Новости, 05.08.2023

Партия Имрана Хана прокомментировала его арест

Вице-председатель партии "Техрик-и-Инсаф" Шах Мехмуд Куреши в эфире телеканала Geo назвал "политически мотивированным" вердикт суда в отношении лидера партии,... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T14:16

2023-08-05T14:16

2023-08-05T14:16

в мире

пакистан

исламабад

лахор

имран хан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871975405_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_94116d42e279aa6d6e7ad0973d5dc857.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 авг – РИА Новости. Вице-председатель партии "Техрик-и-Инсаф" Шах Мехмуд Куреши в эфире телеканала Geo назвал "политически мотивированным" вердикт суда в отношении лидера партии, экс-премьера Пакистана Имрана Хана и его арест. "Я отвергаю вердикт суда и считаю, что это политически мотивированное и предопределенное решение, которое уже ожидалось", - заявил Куреши. Он добавил, что партия воспользуется своим правом оспорить это решение. "Мы будем защищать Имрана Хана всеми законными средствами. Основной комитет партии опубликует свою следующую линию действий после встречи", - отметил Куреши. В субботу суд в Исламабаде приговорил Хана к 3 годам тюремного заключения по делу о мошенничестве, связанном с продажей ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахане. Хан был арестован в своей резиденции Заман-Парк в Лахоре вскоре после того, как был вынесен вердикт суда. В октябре 2022 года избирательная комиссия Пакистана лишила Хана парламентского мандата, а также права на избрание и назначение как в федеральный, так и в региональные законодательные органы страны в течение пяти лет. Комиссия приняла такое решение в отношении Хана, признав его виновным в продаже 52 ценностей, хранившихся в Тошахане (государственной сокровищнице Пакистана), и в сокрытии информации о полученных им лично подарках. Нынешний премьер Шахбаз Шариф заявлял, что Имран Хан продал в Дубае государственные сокровища общей стоимостью 140 миллионов пакистанских рупий (свыше 630 тысяч долларов). В мае 2023 года суд в Пакистане восстановил действие ордера на арест экс-премьера по делу о продаже подарков от иностранных глав государств. Девятого мая Имран Хан был задержан сотрудниками Национального бюро отчетности (экономическая разведка). Десятого мая суд в Исламабаде арестовал Хана на восемь дней. Затем Верховный суд Пакистана признал его арест незаконным и распорядился немедленно освободить экс-премьера. Двенадцатого мая Верховный суд Исламабада освободил Хана под залог. Коллегия судей одобрила освобождение Хана под залог сначала сроком на две недели, до 26 мая, затем неоднократно продлевала его.

https://ria.ru/20230805/prigovor-1888328416.html

https://ria.ru/20230525/pakistan-1874077446.html

пакистан

исламабад

лахор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, пакистан, исламабад, лахор, имран хан