https://ria.ru/20230805/pakistan-1888347595.html
Партия Имрана Хана прокомментировала его арест
Партия Имрана Хана прокомментировала его арест - РИА Новости, 05.08.2023
Партия Имрана Хана прокомментировала его арест
Вице-председатель партии "Техрик-и-Инсаф" Шах Мехмуд Куреши в эфире телеканала Geo назвал "политически мотивированным" вердикт суда в отношении лидера партии,... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T14:16
2023-08-05T14:16
2023-08-05T14:16
в мире
пакистан
исламабад
лахор
имран хан
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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 авг – РИА Новости. Вице-председатель партии "Техрик-и-Инсаф" Шах Мехмуд Куреши в эфире телеканала Geo назвал "политически мотивированным" вердикт суда в отношении лидера партии, экс-премьера Пакистана Имрана Хана и его арест. "Я отвергаю вердикт суда и считаю, что это политически мотивированное и предопределенное решение, которое уже ожидалось", - заявил Куреши. Он добавил, что партия воспользуется своим правом оспорить это решение. "Мы будем защищать Имрана Хана всеми законными средствами. Основной комитет партии опубликует свою следующую линию действий после встречи", - отметил Куреши. В субботу суд в Исламабаде приговорил Хана к 3 годам тюремного заключения по делу о мошенничестве, связанном с продажей ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахане. Хан был арестован в своей резиденции Заман-Парк в Лахоре вскоре после того, как был вынесен вердикт суда. В октябре 2022 года избирательная комиссия Пакистана лишила Хана парламентского мандата, а также права на избрание и назначение как в федеральный, так и в региональные законодательные органы страны в течение пяти лет. Комиссия приняла такое решение в отношении Хана, признав его виновным в продаже 52 ценностей, хранившихся в Тошахане (государственной сокровищнице Пакистана), и в сокрытии информации о полученных им лично подарках. Нынешний премьер Шахбаз Шариф заявлял, что Имран Хан продал в Дубае государственные сокровища общей стоимостью 140 миллионов пакистанских рупий (свыше 630 тысяч долларов). В мае 2023 года суд в Пакистане восстановил действие ордера на арест экс-премьера по делу о продаже подарков от иностранных глав государств. Девятого мая Имран Хан был задержан сотрудниками Национального бюро отчетности (экономическая разведка). Десятого мая суд в Исламабаде арестовал Хана на восемь дней. Затем Верховный суд Пакистана признал его арест незаконным и распорядился немедленно освободить экс-премьера. Двенадцатого мая Верховный суд Исламабада освободил Хана под залог. Коллегия судей одобрила освобождение Хана под залог сначала сроком на две недели, до 26 мая, затем неоднократно продлевала его.
https://ria.ru/20230805/prigovor-1888328416.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пакистан, исламабад, лахор, имран хан
В мире, Пакистан, Исламабад, Лахор, Имран Хан
Партия Имрана Хана прокомментировала его арест
Партия экс-премьера Пакистана Имрана Хана назвала его арест политически мотивированным
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 авг – РИА Новости.
Вице-председатель партии "Техрик-и-Инсаф" Шах Мехмуд Куреши в эфире телеканала Geo
назвал "политически мотивированным" вердикт суда в отношении лидера партии, экс-премьера Пакистана Имрана Хана и его арест.
"Я отвергаю вердикт суда и считаю, что это политически мотивированное и предопределенное решение, которое уже ожидалось", - заявил Куреши.
Суд приговорил экс-премьера Пакистана Хана к трем годам заключения
Он добавил, что партия воспользуется своим правом оспорить это решение.
"Мы будем защищать Имрана Хана всеми законными средствами. Основной комитет партии опубликует свою следующую линию действий после встречи", - отметил Куреши.
В субботу суд в Исламабаде
приговорил Хана к 3 годам тюремного заключения по делу о мошенничестве, связанном с продажей ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахане. Хан был арестован в своей резиденции Заман-Парк в Лахоре
вскоре после того, как был вынесен вердикт суда.
В октябре 2022 года избирательная комиссия Пакистана лишила Хана парламентского мандата, а также права на избрание и назначение как в федеральный, так и в региональные законодательные органы страны в течение пяти лет. Комиссия приняла такое решение в отношении Хана, признав его виновным в продаже 52 ценностей, хранившихся в Тошахане (государственной сокровищнице Пакистана), и в сокрытии информации о полученных им лично подарках. Нынешний премьер Шахбаз Шариф заявлял, что Имран Хан продал в Дубае
государственные сокровища общей стоимостью 140 миллионов пакистанских рупий (свыше 630 тысяч долларов).
В мае 2023 года суд в Пакистане восстановил действие ордера на арест экс-премьера по делу о продаже подарков от иностранных глав государств. Девятого мая Имран Хан был задержан сотрудниками Национального бюро отчетности (экономическая разведка). Десятого мая суд в Исламабаде арестовал Хана на восемь дней. Затем Верховный суд Пакистана признал его арест незаконным и распорядился немедленно освободить экс-премьера. Двенадцатого мая Верховный суд Исламабада освободил Хана под залог. Коллегия судей одобрила освобождение Хана под залог сначала сроком на две недели, до 26 мая, затем неоднократно продлевала его.
Власти Пакистана не будут вести переговоры с партией Хана, сообщили СМИ