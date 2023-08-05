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"Ядерная пятерка" обсудила риски распространения оружия массового поражения - РИА Новости, 05.08.2023
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00:44 05.08.2023 (обновлено: 02:58 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/oruzhie-1888299553.html
"Ядерная пятерка" обсудила риски распространения оружия массового поражения
"Ядерная пятерка" обсудила риски распространения оружия массового поражения - РИА Новости, 05.08.2023
"Ядерная пятерка" обсудила риски распространения оружия массового поражения
Эксперты от России, США, КНР, Франции и Великобритании провели рабочее совещание 2 августа по мерам сокращения рисков распространения ядерного оружия,... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T00:44
2023-08-05T02:58
в мире
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россия
великобритания
сша
ядерное оружие
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ВАШИНГТОН, 5 авг — РИА Новости. Эксперты от России, США, КНР, Франции и Великобритании провели рабочее совещание 2 августа по мерам сокращения рисков распространения ядерного оружия, сообщается на сайте Госдепа.&quot;Соединенные Штаты организовали встречу экспертов рабочего уровня с контрпартнерами из КНР, Франции, Российской Федерации и Соединенного Королевства 2 августа в Вене&quot;, — говорится в публикации.Отмечается, что участники встречи "обсудили стратегические риски и меры по их снижению", а также отметили "важность предметных и информативных дискуссий на экспертном уровне".Кроме того, они подтвердили необходимость продолжать эти "сложные, но важные" обсуждения", добавили в Госдепе.
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в мире, китай, франция, россия, великобритания, сша, ядерное оружие
В мире, Китай, Франция, Россия, Великобритания, США, Ядерное оружие
"Ядерная пятерка" обсудила риски распространения оружия массового поражения

Госдеп: "ядерная пятерка" обсудила меры сокращения рисков распространения ядерного оружия

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 авг — РИА Новости. Эксперты от России, США, КНР, Франции и Великобритании провели рабочее совещание 2 августа по мерам сокращения рисков распространения ядерного оружия, сообщается на сайте Госдепа.
«

"Соединенные Штаты организовали встречу экспертов рабочего уровня с контрпартнерами из КНР, Франции, Российской Федерации и Соединенного Королевства 2 августа в Вене", — говорится в публикации.

Отмечается, что участники встречи "обсудили стратегические риски и меры по их снижению", а также отметили "важность предметных и информативных дискуссий на экспертном уровне".
Кроме того, они подтвердили необходимость продолжать эти "сложные, но важные" обсуждения", добавили в Госдепе.
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