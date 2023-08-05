https://ria.ru/20230805/oruzhie-1888299553.html
"Ядерная пятерка" обсудила риски распространения оружия массового поражения
"Ядерная пятерка" обсудила риски распространения оружия массового поражения - РИА Новости, 05.08.2023
"Ядерная пятерка" обсудила риски распространения оружия массового поражения
Эксперты от России, США, КНР, Франции и Великобритании провели рабочее совещание 2 августа по мерам сокращения рисков распространения ядерного оружия,... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T00:44
2023-08-05T00:44
2023-08-05T02:58
в мире
китай
франция
россия
великобритания
сша
ядерное оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888160_0:172:1280:892_1920x0_80_0_0_9f247a012d076de5e92e06466939b48f.jpg
ВАШИНГТОН, 5 авг — РИА Новости. Эксперты от России, США, КНР, Франции и Великобритании провели рабочее совещание 2 августа по мерам сокращения рисков распространения ядерного оружия, сообщается на сайте Госдепа."Соединенные Штаты организовали встречу экспертов рабочего уровня с контрпартнерами из КНР, Франции, Российской Федерации и Соединенного Королевства 2 августа в Вене", — говорится в публикации.Отмечается, что участники встречи "обсудили стратегические риски и меры по их снижению", а также отметили "важность предметных и информативных дискуссий на экспертном уровне".Кроме того, они подтвердили необходимость продолжать эти "сложные, но важные" обсуждения", добавили в Госдепе.
https://ria.ru/20230805/ispytaniya-1888298819.html
китай
франция
россия
великобритания
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888160_0:0:1276:957_1920x0_80_0_0_fbb19c23bb488ae0e5b5a8efe4bc5b1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, франция, россия, великобритания, сша, ядерное оружие
В мире, Китай, Франция, Россия, Великобритания, США, Ядерное оружие
"Ядерная пятерка" обсудила риски распространения оружия массового поражения
Госдеп: "ядерная пятерка" обсудила меры сокращения рисков распространения ядерного оружия