https://ria.ru/20230805/oruzhie-1888299553.html

"Ядерная пятерка" обсудила риски распространения оружия массового поражения

"Ядерная пятерка" обсудила риски распространения оружия массового поражения - РИА Новости, 05.08.2023

"Ядерная пятерка" обсудила риски распространения оружия массового поражения

Эксперты от России, США, КНР, Франции и Великобритании провели рабочее совещание 2 августа по мерам сокращения рисков распространения ядерного оружия,... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T00:44

2023-08-05T00:44

2023-08-05T02:58

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ВАШИНГТОН, 5 авг — РИА Новости. Эксперты от России, США, КНР, Франции и Великобритании провели рабочее совещание 2 августа по мерам сокращения рисков распространения ядерного оружия, сообщается на сайте Госдепа."Соединенные Штаты организовали встречу экспертов рабочего уровня с контрпартнерами из КНР, Франции, Российской Федерации и Соединенного Королевства 2 августа в Вене", — говорится в публикации.Отмечается, что участники встречи "обсудили стратегические риски и меры по их снижению", а также отметили "важность предметных и информативных дискуссий на экспертном уровне".Кроме того, они подтвердили необходимость продолжать эти "сложные, но важные" обсуждения", добавили в Госдепе.

https://ria.ru/20230805/ispytaniya-1888298819.html

китай

франция

россия

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в мире, китай, франция, россия, великобритания, сша, ядерное оружие