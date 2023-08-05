https://ria.ru/20230805/opolzen-1888371216.html

При сходе оползня в Грузии погибла россиянка

При сходе оползня в Грузии погибла россиянка - РИА Новости, 05.08.2023

При сходе оползня в Грузии погибла россиянка

Россиянка Ксения Тричева погибла при сходе оползня в грузинском регионе Рача, сообщила Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T17:34

2023-08-05T17:34

2023-08-05T19:40

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ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 5 авг — РИА Новости. Россиянка Ксения Тричева погибла при сходе оползня в грузинском регионе Рача, сообщила Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии."Одна из близких подруг опознала ее тело в морге", — сказано в заявлении.В Секции выразили соболезнования родным и близким погибшей. Ранее в Секции сообщили, что знакомые россиянки обратились к ним на горячую линию с просьбой помочь ее найти. По предварительной информации, девушка могла находиться в районе схода оползня в селе Шови. ЧП произошло в четверг днем рядом с отелем "Сансет Шови". Река с оползневыми массами смыла мосты, повредила дороги, накрыла прилегающие к гостинице коттеджи. Более 200 человек были эвакуированы на пограничных вертолетах МВД. На месте работают более 400 спасателей и военнослужащие. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили объявил 7 августа днем траура.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, грузия, россия, швейцария, ираклий гарибашвили