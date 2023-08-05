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При сходе оползня в Грузии погибла россиянка - РИА Новости, 05.08.2023
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17:34 05.08.2023 (обновлено: 19:40 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/opolzen-1888371216.html
При сходе оползня в Грузии погибла россиянка
При сходе оползня в Грузии погибла россиянка - РИА Новости, 05.08.2023
При сходе оползня в Грузии погибла россиянка
Россиянка Ксения Тричева погибла при сходе оползня в грузинском регионе Рача, сообщила Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T17:34
2023-08-05T19:40
в мире
грузия
россия
швейцария
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 5 авг — РИА Новости. Россиянка Ксения Тричева погибла при сходе оползня в грузинском регионе Рача, сообщила Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии.&quot;Одна из близких подруг опознала ее тело в морге&quot;, — сказано в заявлении.В Секции выразили соболезнования родным и близким погибшей. Ранее в Секции сообщили, что знакомые россиянки обратились к ним на горячую линию с просьбой помочь ее найти. По предварительной информации, девушка могла находиться в районе схода оползня в селе Шови. ЧП произошло в четверг днем рядом с отелем "Сансет Шови". Река с оползневыми массами смыла мосты, повредила дороги, накрыла прилегающие к гостинице коттеджи. Более 200 человек были эвакуированы на пограничных вертолетах МВД. На месте работают более 400 спасателей и военнослужащие. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили объявил 7 августа днем траура.
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в мире, грузия, россия, швейцария, ираклий гарибашвили
В мире, Грузия, Россия, Швейцария, Ираклий Гарибашвили
При сходе оползня в Грузии погибла россиянка

Россиянка найдена мертвой после схода оползня в грузинской Раче

© Sputnik / StringerМашина скорой помощи в Грузии
Машина скорой помощи в Грузии - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© Sputnik / Stringer
Машина скорой помощи в Грузии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 5 авг — РИА Новости. Россиянка Ксения Тричева погибла при сходе оползня в грузинском регионе Рача, сообщила Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии.
«

"Одна из близких подруг опознала ее тело в морге", — сказано в заявлении.

В Секции выразили соболезнования родным и близким погибшей.
Ранее в Секции сообщили, что знакомые россиянки обратились к ним на горячую линию с просьбой помочь ее найти. По предварительной информации, девушка могла находиться в районе схода оползня в селе Шови.
ЧП произошло в четверг днем рядом с отелем "Сансет Шови". Река с оползневыми массами смыла мосты, повредила дороги, накрыла прилегающие к гостинице коттеджи. Более 200 человек были эвакуированы на пограничных вертолетах МВД. На месте работают более 400 спасателей и военнослужащие. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили объявил 7 августа днем траура.
Последствия схода оползня в Грузии - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
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Вчера, 15:14
 
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