https://ria.ru/20230805/opolzen-1888371216.html
При сходе оползня в Грузии погибла россиянка
При сходе оползня в Грузии погибла россиянка - РИА Новости, 05.08.2023
При сходе оползня в Грузии погибла россиянка
Россиянка Ксения Тричева погибла при сходе оползня в грузинском регионе Рача, сообщила Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T17:34
2023-08-05T17:34
2023-08-05T19:40
в мире
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россия
швейцария
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 5 авг — РИА Новости. Россиянка Ксения Тричева погибла при сходе оползня в грузинском регионе Рача, сообщила Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии."Одна из близких подруг опознала ее тело в морге", — сказано в заявлении.В Секции выразили соболезнования родным и близким погибшей. Ранее в Секции сообщили, что знакомые россиянки обратились к ним на горячую линию с просьбой помочь ее найти. По предварительной информации, девушка могла находиться в районе схода оползня в селе Шови. ЧП произошло в четверг днем рядом с отелем "Сансет Шови". Река с оползневыми массами смыла мосты, повредила дороги, накрыла прилегающие к гостинице коттеджи. Более 200 человек были эвакуированы на пограничных вертолетах МВД. На месте работают более 400 спасателей и военнослужащие. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили объявил 7 августа днем траура.
https://ria.ru/20230805/opolzen-1888353545.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, россия, швейцария, ираклий гарибашвили
В мире, Грузия, Россия, Швейцария, Ираклий Гарибашвили
При сходе оползня в Грузии погибла россиянка
Россиянка найдена мертвой после схода оползня в грузинской Раче