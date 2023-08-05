Володин призвал ООН осудить провокационные действия Байдена вокруг Тайваня
Спикер Госдумы Володин: ООН должна осудить провокационные действия Байдена вокруг Тайваня
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден . Архивное фото
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. ООН должна осудить провокационные действия президента США Джо Байдена в ситуации с Тайванем, если организация не может предотвратить конфликт вокруг острова, то смысла в этой организации столько, сколько в прекратившей существование в 1946 году Лиге Наций, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.
"Организация Объединённых Наций должна осудить провокационные действия Байдена, а не молчать, желая сохраниться. Если в ООН не способны предотвратить конфликт и обеспечить глобальную безопасность, то смысла существования в этой организации ровно столько, сколько было в ликвидированной Лиге Наций", — написал Володин в своем телеграм-канале.
Он подчеркнул, что Вашингтон, "лицемерно" говоря о приверженности принципу "одного Китая", делает всё, чтобы "Тайвань стал анти-Китаем".
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань . Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.