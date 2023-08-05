https://ria.ru/20230805/oon-1888319610.html

Володин призвал ООН осудить провокационные действия Байдена вокруг Тайваня

Володин призвал ООН осудить провокационные действия Байдена вокруг Тайваня - РИА Новости, 05.08.2023

Володин призвал ООН осудить провокационные действия Байдена вокруг Тайваня

ООН должна осудить провокационные действия президента США Джо Байдена в ситуации с Тайванем, если организация не может предотвратить конфликт вокруг острова, то РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T09:31

2023-08-05T09:31

2023-08-05T09:31

джо байден

сша

тайвань

вячеслав володин

оон

политика

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. ООН должна осудить провокационные действия президента США Джо Байдена в ситуации с Тайванем, если организация не может предотвратить конфликт вокруг острова, то смысла в этой организации столько, сколько в прекратившей существование в 1946 году Лиге Наций, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале. "Организация Объединённых Наций должна осудить провокационные действия Байдена, а не молчать, желая сохраниться. Если в ООН не способны предотвратить конфликт и обеспечить глобальную безопасность, то смысла существования в этой организации ровно столько, сколько было в ликвидированной Лиге Наций", — написал Володин в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что Вашингтон, "лицемерно" говоря о приверженности принципу "одного Китая", делает всё, чтобы "Тайвань стал анти-Китаем". Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань . Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230802/tayvan-1887725531.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

джо байден, сша, тайвань, вячеслав володин, оон, политика