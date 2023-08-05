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Володин призвал ООН осудить провокационные действия Байдена вокруг Тайваня - РИА Новости, 05.08.2023
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09:31 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/oon-1888319610.html
Володин призвал ООН осудить провокационные действия Байдена вокруг Тайваня
Володин призвал ООН осудить провокационные действия Байдена вокруг Тайваня - РИА Новости, 05.08.2023
Володин призвал ООН осудить провокационные действия Байдена вокруг Тайваня
ООН должна осудить провокационные действия президента США Джо Байдена в ситуации с Тайванем, если организация не может предотвратить конфликт вокруг острова, то РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T09:31
2023-08-05T09:31
джо байден
сша
тайвань
вячеслав володин
оон
политика
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. ООН должна осудить провокационные действия президента США Джо Байдена в ситуации с Тайванем, если организация не может предотвратить конфликт вокруг острова, то смысла в этой организации столько, сколько в прекратившей существование в 1946 году Лиге Наций, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале. "Организация Объединённых Наций должна осудить провокационные действия Байдена, а не молчать, желая сохраниться. Если в ООН не способны предотвратить конфликт и обеспечить глобальную безопасность, то смысла существования в этой организации ровно столько, сколько было в ликвидированной Лиге Наций", — написал Володин в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что Вашингтон, "лицемерно" говоря о приверженности принципу "одного Китая", делает всё, чтобы "Тайвань стал анти-Китаем". Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань . Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230802/tayvan-1887725531.html
https://ria.ru/20230801/tayvan-1887510928.html
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джо байден, сша, тайвань, вячеслав володин, оон, политика
Джо Байден, США, Тайвань, Вячеслав Володин, ООН, Политика
Володин призвал ООН осудить провокационные действия Байдена вокруг Тайваня

Спикер Госдумы Володин: ООН должна осудить провокационные действия Байдена вокруг Тайваня

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. ООН должна осудить провокационные действия президента США Джо Байдена в ситуации с Тайванем, если организация не может предотвратить конфликт вокруг острова, то смысла в этой организации столько, сколько в прекратившей существование в 1946 году Лиге Наций, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.
"Организация Объединённых Наций должна осудить провокационные действия Байдена, а не молчать, желая сохраниться. Если в ООН не способны предотвратить конфликт и обеспечить глобальную безопасность, то смысла существования в этой организации ровно столько, сколько было в ликвидированной Лиге Наций", — написал Володин в своем телеграм-канале.
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Он подчеркнул, что Вашингтон, "лицемерно" говоря о приверженности принципу "одного Китая", делает всё, чтобы "Тайвань стал анти-Китаем".
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань . Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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Джо БайденСШАТайваньВячеслав ВолодинООНПолитика
 
 
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