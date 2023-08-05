ВСУ обстреляли Горловку, Донецк, Ясиноватский район и Макеевку
ВСУ выпустили более 50 снарядов по Горловке, Донецку, Ясиноватскому району и Макеевке
Последствие обстрела в Горловке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска в субботу утром обстреляли Горловку, Донецк, Ясиноватский район и Макеевку, за два часа выпущено более 50 снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
В общей сложности по Горловке выпустили 24 снаряда.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 7.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 миллиметра… 8.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 миллиметра… 8.45 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 миллиметра… 8.55 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 миллиметра… 9.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 миллиметра… 9.50 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, с 8.55 до 10.10 украинские войска неоднократно обстреливали Донецк. Под обстрелы попали Петровский и Кировский районы города.
Также с 9.00 до 10.10 украинские войска выпустили по Ясиноватскому району 17 снарядов. При этом по Макеевке – шесть снарядов с 9.35 до 10.15.