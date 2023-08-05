https://ria.ru/20230805/obstrely-1888330046.html

ВСУ обстреляли Горловку, Донецк, Ясиноватский район и Макеевку

ВСУ обстреляли Горловку, Донецк, Ясиноватский район и Макеевку - РИА Новости, 05.08.2023

ВСУ обстреляли Горловку, Донецк, Ясиноватский район и Макеевку

Украинские войска в субботу утром обстреляли Горловку, Донецк, Ясиноватский район и Макеевку, за два часа выпущено более 50 снарядов, в том числе "натовского"... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T11:33

2023-08-05T11:33

2023-08-05T11:33

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

макеевка

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска в субботу утром обстреляли Горловку, Донецк, Ясиноватский район и Макеевку, за два часа выпущено более 50 снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В общей сложности по Горловке выпустили 24 снаряда. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 7.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 миллиметра… 8.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 миллиметра… 8.45 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 миллиметра… 8.55 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 миллиметра… 9.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 миллиметра… 9.50 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства.Кроме того, с 8.55 до 10.10 украинские войска неоднократно обстреливали Донецк. Под обстрелы попали Петровский и Кировский районы города. Также с 9.00 до 10.10 украинские войска выпустили по Ясиноватскому району 17 снарядов. При этом по Макеевке – шесть снарядов с 9.35 до 10.15.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

горловка

донецк

макеевка

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

горловка, донецк, макеевка, вооруженные силы украины