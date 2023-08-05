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ВСУ обстреляли Горловку, Донецк, Ясиноватский район и Макеевку - РИА Новости, 05.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:33 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/obstrely-1888330046.html
ВСУ обстреляли Горловку, Донецк, Ясиноватский район и Макеевку
ВСУ обстреляли Горловку, Донецк, Ясиноватский район и Макеевку - РИА Новости, 05.08.2023
ВСУ обстреляли Горловку, Донецк, Ясиноватский район и Макеевку
Украинские войска в субботу утром обстреляли Горловку, Донецк, Ясиноватский район и Макеевку, за два часа выпущено более 50 снарядов, в том числе "натовского"... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T11:33
2023-08-05T11:33
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
макеевка
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска в субботу утром обстреляли Горловку, Донецк, Ясиноватский район и Макеевку, за два часа выпущено более 50 снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В общей сложности по Горловке выпустили 24 снаряда. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 7.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 миллиметра… 8.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 миллиметра… 8.45 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 миллиметра… 8.55 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 миллиметра… 9.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 миллиметра… 9.50 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства.Кроме того, с 8.55 до 10.10 украинские войска неоднократно обстреливали Донецк. Под обстрелы попали Петровский и Кировский районы города. Также с 9.00 до 10.10 украинские войска выпустили по Ясиноватскому району 17 снарядов. При этом по Макеевке – шесть снарядов с 9.35 до 10.15.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
горловка
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горловка, донецк, макеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Макеевка, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Горловку, Донецк, Ясиноватский район и Макеевку

ВСУ выпустили более 50 снарядов по Горловке, Донецку, Ясиноватскому району и Макеевке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствие обстрела в Горловке
Последствие обстрела в Горловке - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствие обстрела в Горловке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска в субботу утром обстреляли Горловку, Донецк, Ясиноватский район и Макеевку, за два часа выпущено более 50 снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
В общей сложности по Горловке выпустили 24 снаряда.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 7.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 миллиметра… 8.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 миллиметра… 8.45 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 миллиметра… 8.55 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 миллиметра… 9.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 миллиметра… 9.50 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, с 8.55 до 10.10 украинские войска неоднократно обстреливали Донецк. Под обстрелы попали Петровский и Кировский районы города.
Также с 9.00 до 10.10 украинские войска выпустили по Ясиноватскому району 17 снарядов. При этом по Макеевке – шесть снарядов с 9.35 до 10.15.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкМакеевкаВооруженные силы Украины
 
 
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