Украинские войска обстреляли Донецк 13 снарядами натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк 13 снарядами натовского калибра
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкВоронка от взрыва, образовавшаяся в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Воронка от взрыва, образовавшаяся в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"После 00.00 (совпадает с мск) зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 05.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 05.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 05.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Кроме того, в 07.35 мск ведомство зафиксировало обстрел Петровского района Донецка, украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.