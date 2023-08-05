https://ria.ru/20230805/obstrel-1888327283.html

ВСУ обстреляли пять приграничных районов Белгородской области

ВСУ обстреляли пять приграничных районов Белгородской области - РИА Новости, 05.08.2023

ВСУ обстреляли пять приграничных районов Белгородской области

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли пять приграничных районов Белгородской области и выпустили около 90 снарядов, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T10:57

2023-08-05T10:57

2023-08-05T10:57

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли пять приграничных районов Белгородской области и выпустили около 90 снарядов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В субботу в своем телеграм-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 4 августа. Обстрелу подверглись пять приграничных районов, общее число выпущенных снарядов составило 87. Днем ранее количество выпущенных по области боеприпасов было 102. "В Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено 14 артиллерийских снарядов, по селу Лозовое – 4 минометных снаряда, по селу Журавлевка – два артиллерийских снаряда. Также в Журавлевке противник сбросил с БПЛА две гранаты. В селе Солнцевка с беспилотника сброшена одна граната", - написал Гладков. Он добавил, что в Борисовском районе 10 раз из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок. В Валуйском городском округе в селе Новопетровка противник сбросил с БПЛА два осколочных боеприпаса. По данным губернатора, в Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 33 минометных и 3 артиллерийских снаряда. "В Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попало село Сурково – зафиксировано два прилета. По селу Новая Таволжанка и хутору Панков выпущено по 7 минометных снарядов", - отметил Гладков, добавив, что ни в одном из населенных пунктов горокруга пострадавших и разрушений нет. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.

https://ria.ru/20230805/padenie-1888305439.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков