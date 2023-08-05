https://ria.ru/20230805/obstrel-1888327283.html
ВСУ обстреляли пять приграничных районов Белгородской области
ВСУ обстреляли пять приграничных районов Белгородской области - РИА Новости, 05.08.2023
ВСУ обстреляли пять приграничных районов Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли пять приграничных районов Белгородской области и выпустили около 90 снарядов, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T10:57
2023-08-05T10:57
2023-08-05T10:57
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867290252_0:324:2898:1954_1920x0_80_0_0_4a7afce1f7a9a43b812b4822a3ad4869.jpg
БЕЛГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли пять приграничных районов Белгородской области и выпустили около 90 снарядов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В субботу в своем телеграм-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 4 августа. Обстрелу подверглись пять приграничных районов, общее число выпущенных снарядов составило 87. Днем ранее количество выпущенных по области боеприпасов было 102. "В Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено 14 артиллерийских снарядов, по селу Лозовое – 4 минометных снаряда, по селу Журавлевка – два артиллерийских снаряда. Также в Журавлевке противник сбросил с БПЛА две гранаты. В селе Солнцевка с беспилотника сброшена одна граната", - написал Гладков. Он добавил, что в Борисовском районе 10 раз из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок. В Валуйском городском округе в селе Новопетровка противник сбросил с БПЛА два осколочных боеприпаса. По данным губернатора, в Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 33 минометных и 3 артиллерийских снаряда. "В Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попало село Сурково – зафиксировано два прилета. По селу Новая Таволжанка и хутору Панков выпущено по 7 минометных снарядов", - отметил Гладков, добавив, что ни в одном из населенных пунктов горокруга пострадавших и разрушений нет. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
https://ria.ru/20230805/padenie-1888305439.html
белгородская область
белгородский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867290252_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_d4a91a440afd6eece2695621b5c5478c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков
ВСУ обстреляли пять приграничных районов Белгородской области
ВСУ за сутки выпустили около 90 снарядов по приграничным районам Белгородской области
БЕЛГОРОД, 5 авг - РИА Новости.
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли пять приграничных районов Белгородской области и выпустили около 90 снарядов, сообщил
губернатор Вячеслав Гладков.
В субботу в своем телеграм-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 4 августа. Обстрелу подверглись пять приграничных районов, общее число выпущенных снарядов составило 87. Днем ранее количество выпущенных по области боеприпасов было 102.
«
"В Белгородском районе
по селу Нехотеевка выпущено 14 артиллерийских снарядов, по селу Лозовое – 4 минометных снаряда, по селу Журавлевка – два артиллерийских снаряда. Также в Журавлевке противник сбросил с БПЛА две гранаты. В селе Солнцевка с беспилотника сброшена одна граната", - написал Гладков.
Он добавил, что в Борисовском районе 10 раз из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок. В Валуйском городском округе в селе Новопетровка противник сбросил с БПЛА два осколочных боеприпаса. По данным губернатора, в Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 33 минометных и 3 артиллерийских снаряда.
"В Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попало село Сурково – зафиксировано два прилета. По селу Новая Таволжанка и хутору Панков выпущено по 7 минометных снарядов", - отметил Гладков, добавив, что ни в одном из населенных пунктов горокруга пострадавших и разрушений нет.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
"Вот и все". Во Франции указали на неприятные для Украины перемены