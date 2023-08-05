https://ria.ru/20230805/niger-1888342720.html

Глава МИД Франции встретилась с премьером и послом Нигера

Глава МИД Франции встретилась с премьером и послом Нигера - РИА Новости, 05.08.2023

Глава МИД Франции встретилась с премьером и послом Нигера

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна приняла в Париже премьер-министра Нигера Ухумуду Махомаду и посла во Франции Айшату Булама Кане, сообщил в... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T13:29

2023-08-05T13:29

2023-08-05T13:29

в мире

нигер

франция

париж

катрин колонна

мохамед базум

африканский союз

переворот в нигере — 2023

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ПАРИЖ, 5 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна приняла в Париже премьер-министра Нигера Ухумуду Махомаду и посла во Франции Айшату Булама Кане, сообщил в пятницу французский МИД на своем сайте. "Министр Европы и иностранных дел Катрин Колонна приняла в МИД 5 августа 2023 года премьер-министра Республики Нигер Ухумуду Махомаду. Его сопровождала посол Нигера во Франции Айшату Булама Кане", - говорится в заявлении. Глава французского МИД заверила их в поддержке Парижем усилий ЭКОВАС по возвращению к власти свергнутого в Нигере правительства и призвала мятежников освободить удерживаемого президента Мохамеда Базума для восстановления конституционного порядка в стране. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".

https://ria.ru/20230805/voennye-1888338106.html

https://ria.ru/20230804/niger-1888119106.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нигер, франция, париж, катрин колонна, мохамед базум, африканский союз, переворот в нигере — 2023