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Глава МИД Франции встретилась с премьером и послом Нигера - РИА Новости, 05.08.2023
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13:29 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/niger-1888342720.html
Глава МИД Франции встретилась с премьером и послом Нигера
Глава МИД Франции встретилась с премьером и послом Нигера - РИА Новости, 05.08.2023
Глава МИД Франции встретилась с премьером и послом Нигера
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна приняла в Париже премьер-министра Нигера Ухумуду Махомаду и посла во Франции Айшату Булама Кане, сообщил в... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T13:29
2023-08-05T13:29
в мире
нигер
франция
париж
катрин колонна
мохамед базум
африканский союз
переворот в нигере — 2023
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ПАРИЖ, 5 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна приняла в Париже премьер-министра Нигера Ухумуду Махомаду и посла во Франции Айшату Булама Кане, сообщил в пятницу французский МИД на своем сайте. "Министр Европы и иностранных дел Катрин Колонна приняла в МИД 5 августа 2023 года премьер-министра Республики Нигер Ухумуду Махомаду. Его сопровождала посол Нигера во Франции Айшату Булама Кане", - говорится в заявлении. Глава французского МИД заверила их в поддержке Парижем усилий ЭКОВАС по возвращению к власти свергнутого в Нигере правительства и призвала мятежников освободить удерживаемого президента Мохамеда Базума для восстановления конституционного порядка в стране. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
https://ria.ru/20230805/voennye-1888338106.html
https://ria.ru/20230804/niger-1888119106.html
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Дарья Буймова
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в мире, нигер, франция, париж, катрин колонна, мохамед базум, африканский союз, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Франция, Париж, Катрин Колонна, Мохамед Базум, Африканский союз, Переворот в Нигере — 2023
Глава МИД Франции встретилась с премьером и послом Нигера

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна приняла в Париже премьера и посла Нигера

© AP Photo / Julia NikhinsonМинистр иностранных дел Франции Катрин Колонна
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© AP Photo / Julia Nikhinson
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 5 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна приняла в Париже премьер-министра Нигера Ухумуду Махомаду и посла во Франции Айшату Булама Кане, сообщил в пятницу французский МИД на своем сайте.
"Министр Европы и иностранных дел Катрин Колонна приняла в МИД 5 августа 2023 года премьер-министра Республики Нигер Ухумуду Махомаду. Его сопровождала посол Нигера во Франции Айшату Булама Кане", - говорится в заявлении.
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
Франция пока не собирается выводить своих военных из Нигера, заявили в МИД
Вчера, 12:40
Глава французского МИД заверила их в поддержке Парижем усилий ЭКОВАС по возвращению к власти свергнутого в Нигере правительства и призвала мятежников освободить удерживаемого президента Мохамеда Базума для восстановления конституционного порядка в стране.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
Сторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
Во Франции сделали шокирующее заявление о Нигере
4 августа, 10:37
 
В миреНигерФранцияПарижКатрин КолоннаМохамед БазумАфриканский союзПереворот в Нигере — 2023
 
 
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