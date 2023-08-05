Глава МИД Франции встретилась с премьером и послом Нигера
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна приняла в Париже премьера и посла Нигера
© AP Photo / Julia NikhinsonМинистр иностранных дел Франции Катрин Колонна
© AP Photo / Julia Nikhinson
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. Архивное фото
ПАРИЖ, 5 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна приняла в Париже премьер-министра Нигера Ухумуду Махомаду и посла во Франции Айшату Булама Кане, сообщил в пятницу французский МИД на своем сайте.
"Министр Европы и иностранных дел Катрин Колонна приняла в МИД 5 августа 2023 года премьер-министра Республики Нигер Ухумуду Махомаду. Его сопровождала посол Нигера во Франции Айшату Булама Кане", - говорится в заявлении.
Глава французского МИД заверила их в поддержке Парижем усилий ЭКОВАС по возвращению к власти свергнутого в Нигере правительства и призвала мятежников освободить удерживаемого президента Мохамеда Базума для восстановления конституционного порядка в стране.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".