https://ria.ru/20230805/niger-1888339985.html

СМИ: в Нигере пройдут митинги накануне истечения ультиматума ЭКОВАС

СМИ: в Нигере пройдут митинги накануне истечения ультиматума ЭКОВАС - РИА Новости, 05.08.2023

СМИ: в Нигере пройдут митинги накануне истечения ультиматума ЭКОВАС

Мятежники в Нигере намерены организовать массовые митинги в столице страны накануне истечения ультиматума сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), сообщил... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T13:01

2023-08-05T13:01

2023-08-05T13:01

в мире

нигер

ниамей

мохамед базум

африканский союз

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мятежники в Нигере намерены организовать массовые митинги в столице страны накануне истечения ультиматума сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в нигерской армии. Ранее ЭКОВАС дал неделю на то, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума. В противном случае, как заявил глава комиссии сообщества Омар Алье Туре, ЭКОВАС может применить силу для восстановления конституционного порядка. "Мы организуем массовые митинги в Ниамее в связи с истечением срока, установленного ЭКОВАС", - заявил источник телеканалу. Представитель военных также подчеркнул, что они не откажутся от своих действий, касающихся приостановки действия конституции Нигера и смещения президента Базума. В пятницу агентство Рейтер со ссылкой на комиссара ЭКОВАС по политическим делам, миру и безопасности Абделя-Фатау Мусу передавало, что сообщество разработало план для возможного военного вмешательства в Нигере, включая порядок и время размещения сил. Кроме того, по данным агентства, комиссар также заявил, что ЭКОВАС хочет, чтобы в ситуации с Нигером сработала дипломатия, и дает мятежникам возможность отменить то, что они сделали. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".

https://radiosputnik.ria.ru/20230805/interventsiya-1888313904.html

https://ria.ru/20230805/voennye-1888338106.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, нигер, ниамей, мохамед базум, африканский союз