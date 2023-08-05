https://ria.ru/20230805/navodnenie-1888373340.html
Число жертв наводнения в Словении возросло до четырех
Число жертв наводнения в Словении возросло до четырех - РИА Новости, 05.08.2023
Число жертв наводнения в Словении возросло до четырех
В Словении в районе Любляны на берегу реки Савы обнаружили четвертую жертву наводнения, произошедшего в пятницу, передает национальное агентство STA. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T17:52
2023-08-05T17:52
2023-08-05T17:52
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БЕЛГРАД, 5 авг – РИА Новости. В Словении в районе Любляны на берегу реки Савы обнаружили четвертую жертву наводнения, произошедшего в пятницу, передает национальное агентство STA. Ранее сообщалось, что как минимум три человека погибли в Словении в результате наводнений и оползней, вызванных сильными ливнями в пятницу. По данным государственного управления метеорологии местами выпало до 200 миллиметров осадков. Особенно сильно пострадал район Целе – третьего по величине города страны. "На берегу Савы в районе Любляны днем обнаружили тело мертвого мужчины. Как нам сообщили в управлении полиции Любляны, его нашли в сотне метров от места проживания близ реки. По предварительным данным смерть наступила в результате утопления", - указало агентство.Вертолеты армии и полиции страны с наземными службами и техникой помогали и эвакуировали граждан в пострадавших районах Чрна-на-Корошкем, Камник, Савиньская долина и Межица. Как сообщило минобороны Словении с утра субботы на местах задействованы 200 военнослужащих с разнообразной техникой, еще 400 человек и вертолеты находятся в полной готовности. Уровень разлившихся рек в субботу опадает, восстанавливается связь с отрезанными населенными пунктами. Руководство АЭС "Кршко" сообщило о том, что стихия не создала угроз ее работе. Как заявил на брифинге в субботу премьер Словении Роберт Голоб, ущерб может достигнуть суммы в 500 миллионов евро.
https://ria.ru/20230805/podderzhka-1888347433.html
https://ria.ru/20230805/livni-1888349345.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словения
Число жертв наводнения в Словении возросло до четырех
STA: в Словении в районе Любляны на берегу Савы обнаружили четвертую жертву наводнения
БЕЛГРАД, 5 авг – РИА Новости. В Словении в районе Любляны на берегу реки Савы обнаружили четвертую жертву наводнения, произошедшего в пятницу, передает национальное агентство STA.
Ранее сообщалось, что как минимум три человека погибли в Словении в результате наводнений и оползней, вызванных сильными ливнями в пятницу. По данным государственного управления метеорологии местами выпало до 200 миллиметров осадков. Особенно сильно пострадал район Целе – третьего по величине города страны.
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"На берегу Савы в районе Любляны днем обнаружили тело мертвого мужчины. Как нам сообщили в управлении полиции Любляны, его нашли в сотне метров от места проживания близ реки. По предварительным данным смерть наступила в результате утопления", - указало агентство.
Вертолеты армии и полиции страны с наземными службами и техникой помогали и эвакуировали граждан в пострадавших районах Чрна-на-Корошкем, Камник, Савиньская долина и Межица. Как сообщило минобороны Словении
с утра субботы на местах задействованы 200 военнослужащих с разнообразной техникой, еще 400 человек и вертолеты находятся в полной готовности.
Уровень разлившихся рек в субботу опадает, восстанавливается связь с отрезанными населенными пунктами. Руководство АЭС "Кршко" сообщило о том, что стихия не создала угроз ее работе. Как заявил на брифинге в субботу премьер Словении Роберт Голоб, ущерб может достигнуть суммы в 500 миллионов евро.
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