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Число жертв наводнения в Словении возросло до четырех - РИА Новости, 05.08.2023
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17:52 05.08.2023
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Число жертв наводнения в Словении возросло до четырех
Число жертв наводнения в Словении возросло до четырех - РИА Новости, 05.08.2023
Число жертв наводнения в Словении возросло до четырех
В Словении в районе Любляны на берегу реки Савы обнаружили четвертую жертву наводнения, произошедшего в пятницу, передает национальное агентство STA. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T17:52
2023-08-05T17:52
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БЕЛГРАД, 5 авг – РИА Новости. В Словении в районе Любляны на берегу реки Савы обнаружили четвертую жертву наводнения, произошедшего в пятницу, передает национальное агентство STA. Ранее сообщалось, что как минимум три человека погибли в Словении в результате наводнений и оползней, вызванных сильными ливнями в пятницу. По данным государственного управления метеорологии местами выпало до 200 миллиметров осадков. Особенно сильно пострадал район Целе – третьего по величине города страны. &quot;На берегу Савы в районе Любляны днем обнаружили тело мертвого мужчины. Как нам сообщили в управлении полиции Любляны, его нашли в сотне метров от места проживания близ реки. По предварительным данным смерть наступила в результате утопления&quot;, - указало агентство.Вертолеты армии и полиции страны с наземными службами и техникой помогали и эвакуировали граждан в пострадавших районах Чрна-на-Корошкем, Камник, Савиньская долина и Межица. Как сообщило минобороны Словении с утра субботы на местах задействованы 200 военнослужащих с разнообразной техникой, еще 400 человек и вертолеты находятся в полной готовности. Уровень разлившихся рек в субботу опадает, восстанавливается связь с отрезанными населенными пунктами. Руководство АЭС "Кршко" сообщило о том, что стихия не создала угроз ее работе. Как заявил на брифинге в субботу премьер Словении Роберт Голоб, ущерб может достигнуть суммы в 500 миллионов евро.
https://ria.ru/20230805/podderzhka-1888347433.html
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в мире, словения
В мире, Словения
Число жертв наводнения в Словении возросло до четырех

STA: в Словении в районе Любляны на берегу Савы обнаружили четвертую жертву наводнения

© Pixabay / traveldudesВ Любляне
В Любляне - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© Pixabay / traveldudes
В Любляне. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 5 авг – РИА Новости. В Словении в районе Любляны на берегу реки Савы обнаружили четвертую жертву наводнения, произошедшего в пятницу, передает национальное агентство STA.
Ранее сообщалось, что как минимум три человека погибли в Словении в результате наводнений и оползней, вызванных сильными ливнями в пятницу. По данным государственного управления метеорологии местами выпало до 200 миллиметров осадков. Особенно сильно пострадал район Целе – третьего по величине города страны.
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«

"На берегу Савы в районе Любляны днем обнаружили тело мертвого мужчины. Как нам сообщили в управлении полиции Любляны, его нашли в сотне метров от места проживания близ реки. По предварительным данным смерть наступила в результате утопления", - указало агентство.

Вертолеты армии и полиции страны с наземными службами и техникой помогали и эвакуировали граждан в пострадавших районах Чрна-на-Корошкем, Камник, Савиньская долина и Межица. Как сообщило минобороны Словении с утра субботы на местах задействованы 200 военнослужащих с разнообразной техникой, еще 400 человек и вертолеты находятся в полной готовности.
Уровень разлившихся рек в субботу опадает, восстанавливается связь с отрезанными населенными пунктами. Руководство АЭС "Кршко" сообщило о том, что стихия не создала угроз ее работе. Как заявил на брифинге в субботу премьер Словении Роберт Голоб, ущерб может достигнуть суммы в 500 миллионов евро.
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