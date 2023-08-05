https://ria.ru/20230805/navodnenie-1888373340.html

Число жертв наводнения в Словении возросло до четырех

Число жертв наводнения в Словении возросло до четырех - РИА Новости, 05.08.2023

Число жертв наводнения в Словении возросло до четырех

В Словении в районе Любляны на берегу реки Савы обнаружили четвертую жертву наводнения, произошедшего в пятницу, передает национальное агентство STA. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T17:52

2023-08-05T17:52

2023-08-05T17:52

в мире

словения

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БЕЛГРАД, 5 авг – РИА Новости. В Словении в районе Любляны на берегу реки Савы обнаружили четвертую жертву наводнения, произошедшего в пятницу, передает национальное агентство STA. Ранее сообщалось, что как минимум три человека погибли в Словении в результате наводнений и оползней, вызванных сильными ливнями в пятницу. По данным государственного управления метеорологии местами выпало до 200 миллиметров осадков. Особенно сильно пострадал район Целе – третьего по величине города страны. "На берегу Савы в районе Любляны днем обнаружили тело мертвого мужчины. Как нам сообщили в управлении полиции Любляны, его нашли в сотне метров от места проживания близ реки. По предварительным данным смерть наступила в результате утопления", - указало агентство.Вертолеты армии и полиции страны с наземными службами и техникой помогали и эвакуировали граждан в пострадавших районах Чрна-на-Корошкем, Камник, Савиньская долина и Межица. Как сообщило минобороны Словении с утра субботы на местах задействованы 200 военнослужащих с разнообразной техникой, еще 400 человек и вертолеты находятся в полной готовности. Уровень разлившихся рек в субботу опадает, восстанавливается связь с отрезанными населенными пунктами. Руководство АЭС "Кршко" сообщило о том, что стихия не создала угроз ее работе. Как заявил на брифинге в субботу премьер Словении Роберт Голоб, ущерб может достигнуть суммы в 500 миллионов евро.

https://ria.ru/20230805/podderzhka-1888347433.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, словения