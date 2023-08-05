https://ria.ru/20230805/musor-1888329678.html

На вокзале в Марселе скопились груды мусора из-за забастовки уборщиков

На вокзале в Марселе скопились груды мусора из-за забастовки уборщиков - РИА Новости, 05.08.2023

На вокзале в Марселе скопились груды мусора из-за забастовки уборщиков

Груды мусора скопились на главном железнодорожном вокзале Сен-Шарль во французском Марселе из-за забастовки уборщиков, которые прекратили работу из-за невыплаты РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T11:25

2023-08-05T11:25

2023-08-05T11:25

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марсель

франция

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ПАРИЖ, 5 авг – РИА Новости. Груды мусора скопились на главном железнодорожном вокзале Сен-Шарль во французском Марселе из-за забастовки уборщиков, которые прекратили работу из-за невыплаты заработной платы, сообщил в субботу телеканал BFMTV. "Вокзал Сен-Шарль в Марселе усыпан отходами… Причиной того, что мусор накапливается на полу железнодорожного вокзала, стала забастовка (сотрудников) уборочной компании", - говорится в сообщении телеканала. По словам Камеля Джеффеля, главы профсоюза CAT, представляющего интересы работников компаний по уборке, сотрудники компании Laser Propreté, которая обслуживает вокзал в Марселе, не получили заработную плату или получили только половину. Французская национальная компания железных дорог SNCF призвала своего подрядчика вернуться к исполнению договора, отмечает BFMTV. Весной 2023 года на улицах Парижа скопилось более 10 тысяч тонн отходов из-за забастовки мусорщиков, выступавших против пенсионной реформы.

https://ria.ru/20230729/aeroport-1887050289.html

марсель

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, марсель, франция