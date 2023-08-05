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На вокзале в Марселе скопились груды мусора из-за забастовки уборщиков - РИА Новости, 05.08.2023
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11:25 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/musor-1888329678.html
На вокзале в Марселе скопились груды мусора из-за забастовки уборщиков
На вокзале в Марселе скопились груды мусора из-за забастовки уборщиков - РИА Новости, 05.08.2023
На вокзале в Марселе скопились груды мусора из-за забастовки уборщиков
Груды мусора скопились на главном железнодорожном вокзале Сен-Шарль во французском Марселе из-за забастовки уборщиков, которые прекратили работу из-за невыплаты РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T11:25
2023-08-05T11:25
в мире
марсель
франция
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ПАРИЖ, 5 авг – РИА Новости. Груды мусора скопились на главном железнодорожном вокзале Сен-Шарль во французском Марселе из-за забастовки уборщиков, которые прекратили работу из-за невыплаты заработной платы, сообщил в субботу телеканал BFMTV. "Вокзал Сен-Шарль в Марселе усыпан отходами… Причиной того, что мусор накапливается на полу железнодорожного вокзала, стала забастовка (сотрудников) уборочной компании", - говорится в сообщении телеканала. По словам Камеля Джеффеля, главы профсоюза CAT, представляющего интересы работников компаний по уборке, сотрудники компании Laser Propreté, которая обслуживает вокзал в Марселе, не получили заработную плату или получили только половину. Французская национальная компания железных дорог SNCF призвала своего подрядчика вернуться к исполнению договора, отмечает BFMTV. Весной 2023 года на улицах Парижа скопилось более 10 тысяч тонн отходов из-за забастовки мусорщиков, выступавших против пенсионной реформы.
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в мире, марсель, франция
В мире, Марсель, Франция
На вокзале в Марселе скопились груды мусора из-за забастовки уборщиков

На главном вокзале Марселя Сен-Шарль скопились груды мусора из-за забастовки уборщиков

© AFP 2023 / CHRISTOPHE SIMONМусор на улице Марселя во время забастовки уборщиков
Мусор на улице Марселя во время забастовки уборщиков - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© AFP 2023 / CHRISTOPHE SIMON
Мусор на улице Марселя во время забастовки уборщиков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 5 авг – РИА Новости. Груды мусора скопились на главном железнодорожном вокзале Сен-Шарль во французском Марселе из-за забастовки уборщиков, которые прекратили работу из-за невыплаты заработной платы, сообщил в субботу телеканал BFMTV.
"Вокзал Сен-Шарль в Марселе усыпан отходами… Причиной того, что мусор накапливается на полу железнодорожного вокзала, стала забастовка (сотрудников) уборочной компании", - говорится в сообщении телеканала.
По словам Камеля Джеффеля, главы профсоюза CAT, представляющего интересы работников компаний по уборке, сотрудники компании Laser Propreté, которая обслуживает вокзал в Марселе, не получили заработную плату или получили только половину. Французская национальная компания железных дорог SNCF призвала своего подрядчика вернуться к исполнению договора, отмечает BFMTV.
Весной 2023 года на улицах Парижа скопилось более 10 тысяч тонн отходов из-за забастовки мусорщиков, выступавших против пенсионной реформы.
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