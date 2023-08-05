https://ria.ru/20230805/musor-1888329678.html
На вокзале в Марселе скопились груды мусора из-за забастовки уборщиков
На вокзале в Марселе скопились груды мусора из-за забастовки уборщиков - РИА Новости, 05.08.2023
На вокзале в Марселе скопились груды мусора из-за забастовки уборщиков
Груды мусора скопились на главном железнодорожном вокзале Сен-Шарль во французском Марселе из-за забастовки уборщиков, которые прекратили работу из-за невыплаты РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T11:25
2023-08-05T11:25
2023-08-05T11:25
в мире
марсель
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/05/1888329531_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3eece7ac6a486f500a977559e4cd61f6.jpg
ПАРИЖ, 5 авг – РИА Новости. Груды мусора скопились на главном железнодорожном вокзале Сен-Шарль во французском Марселе из-за забастовки уборщиков, которые прекратили работу из-за невыплаты заработной платы, сообщил в субботу телеканал BFMTV. "Вокзал Сен-Шарль в Марселе усыпан отходами… Причиной того, что мусор накапливается на полу железнодорожного вокзала, стала забастовка (сотрудников) уборочной компании", - говорится в сообщении телеканала. По словам Камеля Джеффеля, главы профсоюза CAT, представляющего интересы работников компаний по уборке, сотрудники компании Laser Propreté, которая обслуживает вокзал в Марселе, не получили заработную плату или получили только половину. Французская национальная компания железных дорог SNCF призвала своего подрядчика вернуться к исполнению договора, отмечает BFMTV. Весной 2023 года на улицах Парижа скопилось более 10 тысяч тонн отходов из-за забастовки мусорщиков, выступавших против пенсионной реформы.
https://ria.ru/20230729/aeroport-1887050289.html
марсель
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/05/1888329531_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7d7a2679a110c720c0a0c0159e6f07f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, марсель, франция
На вокзале в Марселе скопились груды мусора из-за забастовки уборщиков
На главном вокзале Марселя Сен-Шарль скопились груды мусора из-за забастовки уборщиков