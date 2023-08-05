https://ria.ru/20230805/most-1888302336.html
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта - РИА Новости, 05.08.2023
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале оперштаба Крыма. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T02:49
2023-08-05T02:49
2023-08-05T02:54
республика крым
крымский мост
общество
россия
олег крючков
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале оперштаба Крыма.Движение перекрыли в пятницу вечером. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщал, что мост был закрыт из-за угрозы атаки."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении оперштаба.
https://ria.ru/20230803/most-1887930443.html
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республика крым, крымский мост, общество, россия, олег крючков
Республика Крым, Крымский мост, Общество, Россия, Олег Крючков
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Оперштаб Крыма: движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили