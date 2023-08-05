https://ria.ru/20230805/most-1888302336.html

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта - РИА Новости, 05.08.2023

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале оперштаба Крыма. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T02:49

2023-08-05T02:49

2023-08-05T02:54

республика крым

крымский мост

общество

россия

олег крючков

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале оперштаба Крыма.Движение перекрыли в пятницу вечером. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщал, что мост был закрыт из-за угрозы атаки."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении оперштаба.

https://ria.ru/20230803/most-1887930443.html

республика крым

россия

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2023

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республика крым, крымский мост, общество, россия, олег крючков