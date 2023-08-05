Рейтинг@Mail.ru
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за сильной жары - РИА Новости, 08.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:28 05.08.2023 (обновлено: 16:18 08.08.2023)
https://ria.ru/20230805/moskva-1888882663.html
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за сильной жары
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за сильной жары - РИА Новости, 08.08.2023
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за сильной жары
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за сильной жары, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-05T11:28
2023-08-08T16:18
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740731471_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6e55c09f96a2d3d5375c4e1695ffaf44.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за сильной жары, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Бирюков отметил, что согласно прогнозам синоптиков, сегодня и в ближайшие дни в столичном регионе температура воздуха будет превышать плюс 30 градусов и может достигать отметки в плюс 35 градусов, что выше климатической нормы августа. "В связи с непростыми погодными условиями приняты дополнительные меры по поддержанию в нормативном состоянии дорожного покрытия, уходу за зелеными насаждениями и обеспечению комфортного пребывания жителей на улицах", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что организовано круглосуточное дежурство руководящего состава, ответственных лиц, ремонтного персонала предприятий комплекса городского хозяйства, префектур административных округов и управ районов. "Для предотвращения возгораний усилено патрулирование парковых, лесопарковых и особо охраняемых природных территорий, сотрудники пожарно-спасательного гарнизона проводят с отдыхающими беседы о правилах пожарной безопасности и недопустимости разведения огня. Вблизи природных и озелененных территорий, парковых зон круглосуточно дежурят более 80 расчетов поливомоечной техники, чтобы оказать оперативное содействие пожарным в случае возгорания травы", - подчеркнул Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства отметил, что коммунальные службы в цикличном режиме проводят полив проезжей части. В жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность полотна, снижать его пластическую деформацию. Кроме того, в пик жары поливомоечные машины проводят аэрацию - струи воды направляются вверх, таким образом, они охлаждают асфальт и воздух. В жаркую погоду в столице увеличены частота и нормы полива деревьев, кустарников и цветников.
https://realty.ria.ru/20230804/fontany-1888124023.html
https://ria.ru/20230804/moskva-1888104357.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740731471_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0358a1076c2e9afe99c8f7617690f48f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков, погода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Погода

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за сильной жары

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАвтомобили коммунальной службы производят аэрацию проезжей части дороги
Автомобили коммунальной службы производят аэрацию проезжей части дороги - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Автомобили коммунальной службы производят аэрацию проезжей части дороги
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за сильной жары, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Бирюков отметил, что согласно прогнозам синоптиков, сегодня и в ближайшие дни в столичном регионе температура воздуха будет превышать плюс 30 градусов и может достигать отметки в плюс 35 градусов, что выше климатической нормы августа.
Фонтан на территории спорткомплекса Авангард в Москве
Всплеск эмоций. Как выглядят обновленные фонтаны Москвы
4 августа, 11:11
"В связи с непростыми погодными условиями приняты дополнительные меры по поддержанию в нормативном состоянии дорожного покрытия, уходу за зелеными насаждениями и обеспечению комфортного пребывания жителей на улицах", - сказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что организовано круглосуточное дежурство руководящего состава, ответственных лиц, ремонтного персонала предприятий комплекса городского хозяйства, префектур административных округов и управ районов.
"Для предотвращения возгораний усилено патрулирование парковых, лесопарковых и особо охраняемых природных территорий, сотрудники пожарно-спасательного гарнизона проводят с отдыхающими беседы о правилах пожарной безопасности и недопустимости разведения огня. Вблизи природных и озелененных территорий, парковых зон круглосуточно дежурят более 80 расчетов поливомоечной техники, чтобы оказать оперативное содействие пожарным в случае возгорания травы", - подчеркнул Бирюков.
Жилые дома в Тушино на берегу Химкинского водохранилища - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
В Москве спасатели усилили патрулирование водоемов из-за жары
4 августа, 09:03
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что коммунальные службы в цикличном режиме проводят полив проезжей части. В жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность полотна, снижать его пластическую деформацию.
Кроме того, в пик жары поливомоечные машины проводят аэрацию - струи воды направляются вверх, таким образом, они охлаждают асфальт и воздух. В жаркую погоду в столице увеличены частота и нормы полива деревьев, кустарников и цветников.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала