https://ria.ru/20230805/moskva-1888882663.html

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за сильной жары

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за сильной жары - РИА Новости, 08.08.2023

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за сильной жары

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за сильной жары, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-05T11:28

2023-08-05T11:28

2023-08-08T16:18

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за сильной жары, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Бирюков отметил, что согласно прогнозам синоптиков, сегодня и в ближайшие дни в столичном регионе температура воздуха будет превышать плюс 30 градусов и может достигать отметки в плюс 35 градусов, что выше климатической нормы августа. "В связи с непростыми погодными условиями приняты дополнительные меры по поддержанию в нормативном состоянии дорожного покрытия, уходу за зелеными насаждениями и обеспечению комфортного пребывания жителей на улицах", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что организовано круглосуточное дежурство руководящего состава, ответственных лиц, ремонтного персонала предприятий комплекса городского хозяйства, префектур административных округов и управ районов. "Для предотвращения возгораний усилено патрулирование парковых, лесопарковых и особо охраняемых природных территорий, сотрудники пожарно-спасательного гарнизона проводят с отдыхающими беседы о правилах пожарной безопасности и недопустимости разведения огня. Вблизи природных и озелененных территорий, парковых зон круглосуточно дежурят более 80 расчетов поливомоечной техники, чтобы оказать оперативное содействие пожарным в случае возгорания травы", - подчеркнул Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства отметил, что коммунальные службы в цикличном режиме проводят полив проезжей части. В жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность полотна, снижать его пластическую деформацию. Кроме того, в пик жары поливомоечные машины проводят аэрацию - струи воды направляются вверх, таким образом, они охлаждают асфальт и воздух. В жаркую погоду в столице увеличены частота и нормы полива деревьев, кустарников и цветников.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, погода