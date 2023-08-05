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"Одессу освободят". Зеленского предупредили о маневре российской армии

"Одессу освободят". Зеленского предупредили о маневре российской армии - РИА Новости, 05.08.2023

"Одессу освободят". Зеленского предупредили о маневре российской армии

В случае дальнейшего продолжения конфликта российские войска разгромят Вооруженные силы Украины и освободят Одессу, заявил бывший американский разведчик Скотт... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T12:49

2023-08-05T12:49

2023-08-05T12:49

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скотт риттер

вооруженные силы украины

нато

владимир зеленский

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В случае дальнейшего продолжения конфликта российские войска разгромят Вооруженные силы Украины и освободят Одессу, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty."Украинцы ведут опасную игру. <...> Если украинцы будут слишком долго тянуть, то России придется освободить Одессу", — указал эксперт.По его словам, если конфликт будет продолжаться и Киев не согласится ни на какие условия, ведущие к его скорейшему разрешению, Россия будет вынуждена продолжить военную операцию и двигаться на запад, ликвидируя оставшиеся угрозы, а также разгромив ВСУ и освободив впоследствии такие города, как Харьков, Николаев и Одесса."Освободив их, они их уже не отдадут", — подытожил он.Украина 4 июня начала наступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Согласно сводке Министерства обороны России от 4 августа, с начала контрнаступления ВСУ потеряли свыше 43 тысяч человек.

https://ria.ru/20230805/priznanie-1888321878.html

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