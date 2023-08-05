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"Одессу освободят". Зеленского предупредили о маневре российской армии - РИА Новости, 05.08.2023
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12:49 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/manevr-1888338694.html
"Одессу освободят". Зеленского предупредили о маневре российской армии
"Одессу освободят". Зеленского предупредили о маневре российской армии - РИА Новости, 05.08.2023
"Одессу освободят". Зеленского предупредили о маневре российской армии
В случае дальнейшего продолжения конфликта российские войска разгромят Вооруженные силы Украины и освободят Одессу, заявил бывший американский разведчик Скотт... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T12:49
2023-08-05T12:49
в мире
россия
украина
одесса
скотт риттер
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В случае дальнейшего продолжения конфликта российские войска разгромят Вооруженные силы Украины и освободят Одессу, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.&quot;Украинцы ведут опасную игру. &lt;...&gt; Если украинцы будут слишком долго тянуть, то России придется освободить Одессу&quot;, — указал эксперт.По его словам, если конфликт будет продолжаться и Киев не согласится ни на какие условия, ведущие к его скорейшему разрешению, Россия будет вынуждена продолжить военную операцию и двигаться на запад, ликвидируя оставшиеся угрозы, а также разгромив ВСУ и освободив впоследствии такие города, как Харьков, Николаев и Одесса.&quot;Освободив их, они их уже не отдадут&quot;, — подытожил он.Украина 4 июня начала наступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Согласно сводке Министерства обороны России от 4 августа, с начала контрнаступления ВСУ потеряли свыше 43 тысяч человек.
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в мире, россия, украина, одесса, скотт риттер, вооруженные силы украины, нато, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, Одесса, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, НАТО, Владимир Зеленский
"Одессу освободят". Зеленского предупредили о маневре российской армии

Экс-разведчик ВС США Риттер: российская армия освободит Одессу после уничтожения ВСУ

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В случае дальнейшего продолжения конфликта российские войска разгромят Вооруженные силы Украины и освободят Одессу, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.
«

"Украинцы ведут опасную игру. <...> Если украинцы будут слишком долго тянуть, то России придется освободить Одессу", — указал эксперт.

По его словам, если конфликт будет продолжаться и Киев не согласится ни на какие условия, ведущие к его скорейшему разрешению, Россия будет вынуждена продолжить военную операцию и двигаться на запад, ликвидируя оставшиеся угрозы, а также разгромив ВСУ и освободив впоследствии такие города, как Харьков, Николаев и Одесса.
«

"Освободив их, они их уже не отдадут", — подытожил он.

Украина 4 июня начала наступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Согласно сводке Министерства обороны России от 4 августа, с начала контрнаступления ВСУ потеряли свыше 43 тысяч человек.
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В миреРоссияУкраинаОдессаСкотт РиттерВооруженные силы УкраиныНАТОВладимир Зеленский
 
 
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