https://ria.ru/20230805/manevr-1888338694.html
"Одессу освободят". Зеленского предупредили о маневре российской армии
"Одессу освободят". Зеленского предупредили о маневре российской армии - РИА Новости, 05.08.2023
"Одессу освободят". Зеленского предупредили о маневре российской армии
В случае дальнейшего продолжения конфликта российские войска разгромят Вооруженные силы Украины и освободят Одессу, заявил бывший американский разведчик Скотт... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T12:49
2023-08-05T12:49
2023-08-05T12:49
в мире
россия
украина
одесса
скотт риттер
вооруженные силы украины
нато
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839351_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab4777202055d37216ddca8f47e4fb10.jpg
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В случае дальнейшего продолжения конфликта российские войска разгромят Вооруженные силы Украины и освободят Одессу, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty."Украинцы ведут опасную игру. <...> Если украинцы будут слишком долго тянуть, то России придется освободить Одессу", — указал эксперт.По его словам, если конфликт будет продолжаться и Киев не согласится ни на какие условия, ведущие к его скорейшему разрешению, Россия будет вынуждена продолжить военную операцию и двигаться на запад, ликвидируя оставшиеся угрозы, а также разгромив ВСУ и освободив впоследствии такие города, как Харьков, Николаев и Одесса."Освободив их, они их уже не отдадут", — подытожил он.Украина 4 июня начала наступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Согласно сводке Министерства обороны России от 4 августа, с начала контрнаступления ВСУ потеряли свыше 43 тысяч человек.
https://ria.ru/20230805/priznanie-1888321878.html
россия
украина
одесса
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839351_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8bd943be4c56681944c608568893108d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, одесса, скотт риттер, вооруженные силы украины, нато, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, Одесса, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, НАТО, Владимир Зеленский
"Одессу освободят". Зеленского предупредили о маневре российской армии
Экс-разведчик ВС США Риттер: российская армия освободит Одессу после уничтожения ВСУ