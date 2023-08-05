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В Сьерра-Леоне приветствуют участие "Лукойла" в разработке месторождений - РИА Новости, 05.08.2023
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07:45 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/lukoyl-1888311478.html
В Сьерра-Леоне приветствуют участие "Лукойла" в разработке месторождений
В Сьерра-Леоне приветствуют участие "Лукойла" в разработке месторождений - РИА Новости, 05.08.2023
В Сьерра-Леоне приветствуют участие "Лукойла" в разработке месторождений
Фритаун был бы рад участию "Лукойла" в разработке нефтяных месторождений в Сьерра-Леоне, заявил РИА Новости посол республики в России Мохамед Йонгаво. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T07:45
2023-08-05T07:45
сьерра-леоне
россия
лукойл
роснефть
в мире
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Фритаун был бы рад участию "Лукойла" в разработке нефтяных месторождений в Сьерра-Леоне, заявил РИА Новости посол республики в России Мохамед Йонгаво. "Нельзя вести бизнес в нефтедобыче, игнорируя существование "Лукойла" или "Роснефти". Мы были бы рады участию "Лукойла" в разработке нефти в Сьерра-Леоне", – сказал он. Посол отметил, что на прошедшем саммите "Россия–Африка" он заявил, что Москве и Фритауну стоило бы вернуться к соглашению о рабочей группе по энергетике. "У нас состоялась встреча в 2020 году. Я верю, что Россия может многое предложить в сфере электроэнергии", - сказал он.
https://ria.ru/20230805/afrika-1888308610.html
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сьерра-леоне, россия, лукойл, роснефть, в мире
Сьерра-Леоне, Россия, ЛУКОЙЛ, Роснефть, В мире
В Сьерра-Леоне приветствуют участие "Лукойла" в разработке месторождений

Посол: в Сьерра-Леоне были бы рады участию "Лукойла" в разработке месторождений нефти

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтенд компании "Лукойл"
Стенд компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стенд компании "Лукойл". Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Фритаун был бы рад участию "Лукойла" в разработке нефтяных месторождений в Сьерра-Леоне, заявил РИА Новости посол республики в России Мохамед Йонгаво.
«
"Нельзя вести бизнес в нефтедобыче, игнорируя существование "Лукойла" или "Роснефти". Мы были бы рады участию "Лукойла" в разработке нефти в Сьерра-Леоне", – сказал он.
Посол отметил, что на прошедшем саммите "Россия–Африка" он заявил, что Москве и Фритауну стоило бы вернуться к соглашению о рабочей группе по энергетике.
"У нас состоялась встреча в 2020 году. Я верю, что Россия может многое предложить в сфере электроэнергии", - сказал он.
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Сьерра-ЛеонеРоссияЛУКОЙЛРоснефтьВ мире
 
 
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