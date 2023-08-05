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В Сьерра-Леоне приветствуют участие "Лукойла" в разработке месторождений
В Сьерра-Леоне приветствуют участие "Лукойла" в разработке месторождений - РИА Новости, 05.08.2023
В Сьерра-Леоне приветствуют участие "Лукойла" в разработке месторождений
Фритаун был бы рад участию "Лукойла" в разработке нефтяных месторождений в Сьерра-Леоне, заявил РИА Новости посол республики в России Мохамед Йонгаво. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T07:45
2023-08-05T07:45
2023-08-05T07:45
сьерра-леоне
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Фритаун был бы рад участию "Лукойла" в разработке нефтяных месторождений в Сьерра-Леоне, заявил РИА Новости посол республики в России Мохамед Йонгаво. "Нельзя вести бизнес в нефтедобыче, игнорируя существование "Лукойла" или "Роснефти". Мы были бы рады участию "Лукойла" в разработке нефти в Сьерра-Леоне", – сказал он. Посол отметил, что на прошедшем саммите "Россия–Африка" он заявил, что Москве и Фритауну стоило бы вернуться к соглашению о рабочей группе по энергетике. "У нас состоялась встреча в 2020 году. Я верю, что Россия может многое предложить в сфере электроэнергии", - сказал он.
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сьерра-леоне, россия, лукойл, роснефть, в мире
Сьерра-Леоне, Россия, ЛУКОЙЛ, Роснефть, В мире
В Сьерра-Леоне приветствуют участие "Лукойла" в разработке месторождений
Посол: в Сьерра-Леоне были бы рады участию "Лукойла" в разработке месторождений нефти