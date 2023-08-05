https://ria.ru/20230805/kultura-1888340532.html

Проекту "Национальное культурное наследие" выделили субсидию

Проекту "Национальное культурное наследие" выделили субсидию - РИА Новости, 05.08.2023

Проекту "Национальное культурное наследие" выделили субсидию

Правительство РФ на заседании в четверг одобрило выделение Минкультуры России в 2023 году субсидии проекту "Национальное культурное наследие" на содержание и... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T13:03

2023-08-05T13:03

2023-08-05T13:03

культура

россия

владивосток

калининград

владимир путин

культура

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило выделение Минкультуры России в 2023 году субсидии проекту "Национальное культурное наследие" на содержание и эксплуатацию объектов музейных и культурно-образовательных комплексов в нескольких городах, сообщается на сайте кабмина. "Решение Правительства: Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении. Отмечается, что по указу президента РФ Владимира Путина реализуется проект по созданию музейных и культурно-образовательных комплексов во Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе. Подчеркивается, что из 46 объектов в эксплуатацию введены 28.

https://realty.ria.ru/20230720/okn-1885304151.html

россия

владивосток

калининград

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владивосток, калининград, владимир путин, культура