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СМИ: главный союзник Украины столкнулся с серьезным кризисом
СМИ: главный союзник Украины столкнулся с серьезным кризисом - РИА Новости, 05.08.2023
СМИ: главный союзник Украины столкнулся с серьезным кризисом
Череда ошибок американской армии, включая войну в Афганистане, привела к рекордно низкому уровню доверия граждан США, что, в свою очередь, может негативно... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T12:03
2023-08-05T12:03
2023-08-05T12:03
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украина
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Череда ошибок американской армии, включая войну в Афганистане, привела к рекордно низкому уровню доверия граждан США, что, в свою очередь, может негативно повлиять на оказание помощи Украине, сообщило издание The Hill.“Должны ли мы поставлять Украине оружие? Если люди ставят под сомнение правильность решений своей армии, они, вероятно, задумаются, зачем им вообще Украина. Пусть украинцы сами разбираются в своих проблемах. То же самое и для Тайваня”, – прокомментировал мнение рядовых американцев заместитель директора Центра безопасности имени Скоукрофта при Атлантическом совете Мэтью Крениг.Он также выразил озабоченность тем, что подобные настроения получают все больше общественной поддержки, а подорванное доверие к армии США отразится на различных аспектах национальной безопасности.“Я уже волнуюсь и не знаю, что мы будем с этим делать”, – признался Крениг.По данным американского института общественного мнения Gallup, доверие граждан армии США находится на самом низком уровне за последние 25 лет и составляет 60 процентов.Ранее сообщалось, что общий объем прямой бюджетной поддержки Украины со стороны США превысил 20 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20230805/spetsoperatsiya-1888323557.html
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в мире, сша, украина, афганистан, атлантический совет
В мире, США, Украина, Афганистан, Атлантический совет
СМИ: главный союзник Украины столкнулся с серьезным кризисом
The Hill: падение престижа армии США ставит под вопрос финансирование Украины