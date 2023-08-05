https://ria.ru/20230805/kirgiziya-1888341737.html

Правительство одобрило проект о соглашении с Киргизией в сфере образования

Правительство одобрило проект о соглашении с Киргизией в сфере образования - РИА Новости, 05.08.2023

Правительство одобрило проект о соглашении с Киргизией в сфере образования

Правительство России на заседании в четверг одобрило проект закона о ратификации соглашения между кабминами РФ и Киргизии в сфере образования, сообщается на... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T13:15

2023-08-05T13:15

2023-08-05T13:15

киргизия

россия

общество

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг одобрило проект закона о ратификации соглашения между кабминами РФ и Киргизии в сфере образования, сообщается на сайте кабмина. "Решение Правительства: Одобрить проект федерального закона "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Киргизской Республики об условиях деятельности общеобразовательной организации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Как уточняется, соглашение направлено на создание благоприятных условий для развития культурной и образовательной сфер народов России и Киргизии.

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киргизия, россия, общество