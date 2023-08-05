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Правительство одобрило проект о соглашении с Киргизией в сфере образования - РИА Новости, 05.08.2023
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13:15 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/kirgiziya-1888341737.html
Правительство одобрило проект о соглашении с Киргизией в сфере образования
Правительство одобрило проект о соглашении с Киргизией в сфере образования - РИА Новости, 05.08.2023
Правительство одобрило проект о соглашении с Киргизией в сфере образования
Правительство России на заседании в четверг одобрило проект закона о ратификации соглашения между кабминами РФ и Киргизии в сфере образования, сообщается на... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T13:15
2023-08-05T13:15
киргизия
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общество
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг одобрило проект закона о ратификации соглашения между кабминами РФ и Киргизии в сфере образования, сообщается на сайте кабмина. "Решение Правительства: Одобрить проект федерального закона "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Киргизской Республики об условиях деятельности общеобразовательной организации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Как уточняется, соглашение направлено на создание благоприятных условий для развития культурной и образовательной сфер народов России и Киргизии.
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киргизия, россия, общество
Киргизия, Россия, Общество
Правительство одобрило проект о соглашении с Киргизией в сфере образования

Правительство одобрило проект о ратификации соглашения с Киргизией в сфере образования

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг одобрило проект закона о ратификации соглашения между кабминами РФ и Киргизии в сфере образования, сообщается на сайте кабмина.
"Решение Правительства: Одобрить проект федерального закона "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Киргизской Республики об условиях деятельности общеобразовательной организации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Как уточняется, соглашение направлено на создание благоприятных условий для развития культурной и образовательной сфер народов России и Киргизии.
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