https://ria.ru/20230805/kirgiziya-1888341737.html
Правительство одобрило проект о соглашении с Киргизией в сфере образования
Правительство одобрило проект о соглашении с Киргизией в сфере образования - РИА Новости, 05.08.2023
Правительство одобрило проект о соглашении с Киргизией в сфере образования
Правительство России на заседании в четверг одобрило проект закона о ратификации соглашения между кабминами РФ и Киргизии в сфере образования, сообщается на... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T13:15
2023-08-05T13:15
2023-08-05T13:15
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг одобрило проект закона о ратификации соглашения между кабминами РФ и Киргизии в сфере образования, сообщается на сайте кабмина. "Решение Правительства: Одобрить проект федерального закона "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Киргизской Республики об условиях деятельности общеобразовательной организации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Как уточняется, соглашение направлено на создание благоприятных условий для развития культурной и образовательной сфер народов России и Киргизии.
https://ria.ru/20230601/yazyk-1875667304.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киргизия, россия, общество
Киргизия, Россия, Общество
Правительство одобрило проект о соглашении с Киргизией в сфере образования
Правительство одобрило проект о ратификации соглашения с Киргизией в сфере образования