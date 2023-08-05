https://ria.ru/20230805/kherson-1888340399.html
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 05.08.2023
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщает украинское издание "Общественное" в телеграм-канале. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T13:03
2023-08-05T13:03
2023-08-05T13:03
специальная военная операция на украине
херсонская область
херсон
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщает украинское издание "Общественное" в телеграм-канале. Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщало о взрывах в городе. "В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении издания.Херсонская область стала российским регионом 30 сентября 2022 года по итогам референдума. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, контролирует Украина. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230804/posobniki-1888117156.html
херсонская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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херсонская область , херсон
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Херсон
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
"Общественное": в подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели еще несколько взрывов