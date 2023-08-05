https://ria.ru/20230805/kherson-1888340399.html

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 05.08.2023

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщает украинское издание "Общественное" в телеграм-канале. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T13:03

2023-08-05T13:03

2023-08-05T13:03

специальная военная операция на украине

херсонская область

херсон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813704684_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_83a819714da1cf0ee10ef1be4a64a79f.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщает украинское издание "Общественное" в телеграм-канале. Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщало о взрывах в городе. "В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении издания.Херсонская область стала российским регионом 30 сентября 2022 года по итогам референдума. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, контролирует Украина. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230804/posobniki-1888117156.html

херсонская область

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсонская область , херсон