https://ria.ru/20230805/khabarovsk-1888311266.html

Хабаровский край готовит свою экспозицию для ВДНХ

Хабаровский край готовит свою экспозицию для ВДНХ - РИА Новости, 05.08.2023

Хабаровский край готовит свою экспозицию для ВДНХ

Хабаровский край активно готовит свою экспозицию на Выставку достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Михаил... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T07:40

2023-08-05T07:40

2023-08-05T07:40

хабаровский край

хабаровский край

москва

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михаил дегтярев

петр дубров

юлия чепалова

общество

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ХАБАРОВСК, 5 авг - РИА Новости. Хабаровский край активно готовит свою экспозицию на Выставку достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Михаил Дегтярев. В мае глава региона анонсировал, что павильон Хабаровского края откроется на выставке-форуме "Россия" в год 84-летия главной выставки страны - на ВДНХ - к ноябрю, где на протяжении нескольких месяцев (с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024-го - ред.) будут проводиться деловая и культурная программы. Он отметил, что главная задача - представить регион на экспозиции так, "чтобы каждый посетитель вышел с выставки с пониманием реальных дел, а также показать движение вперед, проекты развития территории". "По поручению президента России Владимира Владимировича Путина Хабаровский край активно готовит свою экспозицию для главной выставки страны - ВДНХ... Сейчас на слайдах проекта, а в ноябре уже вживую, можно будет рассмотреть модели самых современных самолетов пятого поколения Су-57 и Су-75, которые производятся у нас в крае. Ключевой активностью для детей и взрослых станет школа анимации. Мультфильмы, созданные на ВДНХ, можно будет посмотреть тут же на больших экранах в центре экспозиции", - написал Дегтярев. Он отметил, что в разработке дизайна павильона участвовал хабаровский архитектор и дизайнер с мировым именем Григорий Горковенко. Представлять Хабаровский край на выставке-форуме будут именитые спортсмены, звезды телевидения и кино, известные музыканты, космонавт и другие амбассадоры региона, указал Дегтярев. Планируется, что среди них будут Евгений Дятлов, Антон Беляев, Варвара Щербакова, Петр Дубров, Юлия Чепалова, Евгений Плющенко, Андрей Замковой, Иван Скобрев, а также команда КВН Хабаровского края "Пал Палыч" и музыкальная группа "Синкурэ". Выставка-форум "Россия" призвана продемонстрировать важнейшие достижения страны в различных отраслях, уникальный и яркий опыт регионов. Президент РФ поручил провести международную выставку-форум в 2023-2024 годах в Москве на территории ВДНХ. ВДНХ - крупнейший экспозиционный, музейный и рекреационный комплекс в мире. С момента открытия 1 августа 1939 года название менялось несколько раз - ВСХВ, ВДНХ СССР, ВВЦ. Сегодня ВДНХ - уникальное пространство музейно-выставочных проектов, международных деловых выставок и конгрессов, фестивалей и праздников. На территории в 325 гектаров разместились исторические павильоны, современные музейно-выставочные пространства, зеленые зоны и объекты ландшафтного искусства. Там расположено 49 объектов культурного наследия. Музейный город объединяет более 20 музейно-выставочных пространств. На территории созданы условия для занятий более чем 20 видами спорта. Свыше 200 точек общественного питания органично встроено в единый архитектурный комплекс выставки.

https://ria.ru/20230705/khabarovsk-1882366780.html

https://ria.ru/20230609/kombinat-1877120171.html

https://ria.ru/20230608/khabarovsk-1876859256.html

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хабаровский край, москва, россия, михаил дегтярев, петр дубров, юлия чепалова, общество