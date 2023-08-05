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Хабаровский край готовит свою экспозицию для ВДНХ - РИА Новости, 05.08.2023
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Хабаровский край
Хабаровский край
 
07:40 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/khabarovsk-1888311266.html
Хабаровский край готовит свою экспозицию для ВДНХ
Хабаровский край готовит свою экспозицию для ВДНХ - РИА Новости, 05.08.2023
Хабаровский край готовит свою экспозицию для ВДНХ
Хабаровский край активно готовит свою экспозицию на Выставку достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Михаил... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T07:40
2023-08-05T07:40
хабаровский край
хабаровский край
москва
россия
михаил дегтярев
петр дубров
юлия чепалова
общество
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ХАБАРОВСК, 5 авг - РИА Новости. Хабаровский край активно готовит свою экспозицию на Выставку достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Михаил Дегтярев. В мае глава региона анонсировал, что павильон Хабаровского края откроется на выставке-форуме "Россия" в год 84-летия главной выставки страны - на ВДНХ - к ноябрю, где на протяжении нескольких месяцев (с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024-го - ред.) будут проводиться деловая и культурная программы. Он отметил, что главная задача - представить регион на экспозиции так, "чтобы каждый посетитель вышел с выставки с пониманием реальных дел, а также показать движение вперед, проекты развития территории". "По поручению президента России Владимира Владимировича Путина Хабаровский край активно готовит свою экспозицию для главной выставки страны - ВДНХ... Сейчас на слайдах проекта, а в ноябре уже вживую, можно будет рассмотреть модели самых современных самолетов пятого поколения Су-57 и Су-75, которые производятся у нас в крае. Ключевой активностью для детей и взрослых станет школа анимации. Мультфильмы, созданные на ВДНХ, можно будет посмотреть тут же на больших экранах в центре экспозиции", - написал Дегтярев. Он отметил, что в разработке дизайна павильона участвовал хабаровский архитектор и дизайнер с мировым именем Григорий Горковенко. Представлять Хабаровский край на выставке-форуме будут именитые спортсмены, звезды телевидения и кино, известные музыканты, космонавт и другие амбассадоры региона, указал Дегтярев. Планируется, что среди них будут Евгений Дятлов, Антон Беляев, Варвара Щербакова, Петр Дубров, Юлия Чепалова, Евгений Плющенко, Андрей Замковой, Иван Скобрев, а также команда КВН Хабаровского края "Пал Палыч" и музыкальная группа "Синкурэ". Выставка-форум "Россия" призвана продемонстрировать важнейшие достижения страны в различных отраслях, уникальный и яркий опыт регионов. Президент РФ поручил провести международную выставку-форум в 2023-2024 годах в Москве на территории ВДНХ. ВДНХ - крупнейший экспозиционный, музейный и рекреационный комплекс в мире. С момента открытия 1 августа 1939 года название менялось несколько раз - ВСХВ, ВДНХ СССР, ВВЦ. Сегодня ВДНХ - уникальное пространство музейно-выставочных проектов, международных деловых выставок и конгрессов, фестивалей и праздников. На территории в 325 гектаров разместились исторические павильоны, современные музейно-выставочные пространства, зеленые зоны и объекты ландшафтного искусства. Там расположено 49 объектов культурного наследия. Музейный город объединяет более 20 музейно-выставочных пространств. На территории созданы условия для занятий более чем 20 видами спорта. Свыше 200 точек общественного питания органично встроено в единый архитектурный комплекс выставки.
https://ria.ru/20230705/khabarovsk-1882366780.html
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хабаровский край, москва, россия, михаил дегтярев, петр дубров, юлия чепалова, общество
Хабаровский край, Хабаровский край, Москва, Россия, Михаил Дегтярев, Петр Дубров, Юлия Чепалова, Общество
Хабаровский край готовит свою экспозицию для ВДНХ

Губернатор Дегтярев: Хабаровский край активно готовит свою экспозицию для ВДНХ в Москве

© РИА Новости / Е. Немировский | Перейти в медиабанкВид на город Хабаровск
Вид на город Хабаровск - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Е. Немировский
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ХАБАРОВСК, 5 авг - РИА Новости. Хабаровский край активно готовит свою экспозицию на Выставку достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Михаил Дегтярев.
В мае глава региона анонсировал, что павильон Хабаровского края откроется на выставке-форуме "Россия" в год 84-летия главной выставки страны - на ВДНХ - к ноябрю, где на протяжении нескольких месяцев (с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024-го - ред.) будут проводиться деловая и культурная программы. Он отметил, что главная задача - представить регион на экспозиции так, "чтобы каждый посетитель вышел с выставки с пониманием реальных дел, а также показать движение вперед, проекты развития территории".
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Он отметил, что в разработке дизайна павильона участвовал хабаровский архитектор и дизайнер с мировым именем Григорий Горковенко.
Представлять Хабаровский край на выставке-форуме будут именитые спортсмены, звезды телевидения и кино, известные музыканты, космонавт и другие амбассадоры региона, указал Дегтярев. Планируется, что среди них будут Евгений Дятлов, Антон Беляев, Варвара Щербакова, Петр Дубров, Юлия Чепалова, Евгений Плющенко, Андрей Замковой, Иван Скобрев, а также команда КВН Хабаровского края "Пал Палыч" и музыкальная группа "Синкурэ".
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ВДНХ - крупнейший экспозиционный, музейный и рекреационный комплекс в мире. С момента открытия 1 августа 1939 года название менялось несколько раз - ВСХВ, ВДНХ СССР, ВВЦ. Сегодня ВДНХ - уникальное пространство музейно-выставочных проектов, международных деловых выставок и конгрессов, фестивалей и праздников. На территории в 325 гектаров разместились исторические павильоны, современные музейно-выставочные пространства, зеленые зоны и объекты ландшафтного искусства. Там расположено 49 объектов культурного наследия. Музейный город объединяет более 20 музейно-выставочных пространств. На территории созданы условия для занятий более чем 20 видами спорта. Свыше 200 точек общественного питания органично встроено в единый архитектурный комплекс выставки.
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