https://ria.ru/20230805/karta-1888346613.html

Единая карта жителя Ямала дополнится новым сервисом для родителей

Единая карта жителя Ямала дополнится новым сервисом для родителей - РИА Новости, 05.08.2023

Единая карта жителя Ямала дополнится новым сервисом для родителей

На Ямале разрабатывается цифровой сервис для родителей, который будет фиксировать оказание услуг в сфере дополнительного образования детей, сообщила... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T14:07

2023-08-05T14:07

2023-08-05T14:07

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

дмитрий артюхов

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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САЛЕХАРД, 5 авг — РИА Новости. На Ямале разрабатывается цифровой сервис для родителей, который будет фиксировать оказание услуг в сфере дополнительного образования детей, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. Сервис будет работать в рамках проекта "Единая карта жителя Ямала". "Создать цифровой сервис для родителей, который будет фиксировать оказание услуг в сфере дополнительного образования детей, предложили на стратегической сессии "Цифровая прокачка". Она прошла в окружной столице в начале лета. Участие в обсуждении принимал губернатор округа Дмитрий Артюхов. Новый сервис уже находится в разработке", — говорится в сообщении. Сервис даст возможность родителям создавать учетную запись детей в своем личном кабинете. Здесь же можно будет сгенерировать QR-код для подтверждения услуг, предоставляемых ребенку. Его юные ямальцы будут предъявлять при посещении занятий. Информация будет отображаться в кабинете как ребенка, так и взрослых. Таким образом родители смогут контролировать посещение детьми секций и кружков. При желании к сервису можно будет подключить и детскую карту "Мир", отмечает пресс-служба. Пользоваться новым сервисом смогут семьи с детьми любого возраста. Для этого профильным департаментом разрабатывается функционал для подключения к карте ямальцев до 14 лет. Ранее эта возможность была только у детей старшего возраста. Новый сервис будет внедряться на Ямале поэтапно. В настоящее время определяются учреждения дополнительного образования для пилотного запуска. Проект "Единая карта жителя Ямала" запущен в марте 2022 года. К нему уже подключились более 22 тысяч жителей, которым оказано около 380 тысяч услуг. Сегодня по карте доступно шесть сервисов, и их количество продолжает расти, уточняют власти.

https://ria.ru/20230801/nagrada-1887623447.html

https://ria.ru/20230731/shkola-1887352924.html

ямал

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ямал, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао)