https://ria.ru/20230805/karta-1888346613.html
Единая карта жителя Ямала дополнится новым сервисом для родителей
Единая карта жителя Ямала дополнится новым сервисом для родителей - РИА Новости, 05.08.2023
Единая карта жителя Ямала дополнится новым сервисом для родителей
На Ямале разрабатывается цифровой сервис для родителей, который будет фиксировать оказание услуг в сфере дополнительного образования детей, сообщила... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T14:07
2023-08-05T14:07
2023-08-05T14:07
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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САЛЕХАРД, 5 авг — РИА Новости. На Ямале разрабатывается цифровой сервис для родителей, который будет фиксировать оказание услуг в сфере дополнительного образования детей, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. Сервис будет работать в рамках проекта "Единая карта жителя Ямала". "Создать цифровой сервис для родителей, который будет фиксировать оказание услуг в сфере дополнительного образования детей, предложили на стратегической сессии "Цифровая прокачка". Она прошла в окружной столице в начале лета. Участие в обсуждении принимал губернатор округа Дмитрий Артюхов. Новый сервис уже находится в разработке", — говорится в сообщении. Сервис даст возможность родителям создавать учетную запись детей в своем личном кабинете. Здесь же можно будет сгенерировать QR-код для подтверждения услуг, предоставляемых ребенку. Его юные ямальцы будут предъявлять при посещении занятий. Информация будет отображаться в кабинете как ребенка, так и взрослых. Таким образом родители смогут контролировать посещение детьми секций и кружков. При желании к сервису можно будет подключить и детскую карту "Мир", отмечает пресс-служба. Пользоваться новым сервисом смогут семьи с детьми любого возраста. Для этого профильным департаментом разрабатывается функционал для подключения к карте ямальцев до 14 лет. Ранее эта возможность была только у детей старшего возраста. Новый сервис будет внедряться на Ямале поэтапно. В настоящее время определяются учреждения дополнительного образования для пилотного запуска. Проект "Единая карта жителя Ямала" запущен в марте 2022 года. К нему уже подключились более 22 тысяч жителей, которым оказано около 380 тысяч услуг. Сегодня по карте доступно шесть сервисов, и их количество продолжает расти, уточняют власти.
https://ria.ru/20230801/nagrada-1887623447.html
https://ria.ru/20230731/shkola-1887352924.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямал, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Дмитрий Артюхов, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
САЛЕХАРД, 5 авг — РИА Новости. На Ямале разрабатывается цифровой сервис для родителей, который будет фиксировать оказание услуг в сфере дополнительного образования детей, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО.
Сервис будет работать в рамках проекта "Единая карта жителя Ямала".
"Создать цифровой сервис для родителей, который будет фиксировать оказание услуг в сфере дополнительного образования детей, предложили на стратегической сессии "Цифровая прокачка". Она прошла в окружной столице в начале лета. Участие в обсуждении принимал губернатор округа Дмитрий Артюхов
. Новый сервис уже находится в разработке", — говорится в сообщении.
Сервис даст возможность родителям создавать учетную запись детей в своем личном кабинете. Здесь же можно будет сгенерировать QR-код для подтверждения услуг, предоставляемых ребенку. Его юные ямальцы будут предъявлять при посещении занятий. Информация будет отображаться в кабинете как ребенка, так и взрослых. Таким образом родители смогут контролировать посещение детьми секций и кружков. При желании к сервису можно будет подключить и детскую карту "Мир", отмечает пресс-служба.
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Пользоваться новым сервисом смогут семьи с детьми любого возраста. Для этого профильным департаментом разрабатывается функционал для подключения к карте ямальцев до 14 лет. Ранее эта возможность была только у детей старшего возраста.
Новый сервис будет внедряться на Ямале поэтапно. В настоящее время определяются учреждения дополнительного образования для пилотного запуска.
Проект "Единая карта жителя Ямала" запущен в марте 2022 года. К нему уже подключились более 22 тысяч жителей, которым оказано около 380 тысяч услуг. Сегодня по карте доступно шесть сервисов, и их количество продолжает расти, уточняют власти.
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