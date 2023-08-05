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В красноярском Канске после взрыва газа в доме введен режим ЧС - РИА Новости, 05.08.2023
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07:14 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/kansk-1888309634.html
В красноярском Канске после взрыва газа в доме введен режим ЧС
В красноярском Канске после взрыва газа в доме введен режим ЧС - РИА Новости, 05.08.2023
В красноярском Канске после взрыва газа в доме введен режим ЧС
Режим ЧС введен в Канске на востоке Красноярского края после взрыва газа в жилом доме, сообщается на сайте мэрии. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T07:14
2023-08-05T07:14
происшествия
канск
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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КРАСНОЯРСК, 5 авг – РИА Новости. Режим ЧС введен в Канске на востоке Красноярского края после взрыва газа в жилом доме, сообщается на сайте мэрии. "С 20.00 часов 4 августа 2023 года для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Канска Красноярского края введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", - говорится в сообщении. Ранее в ГУМВД сообщили, что вечером в пятницу взрыв бытового газа произошел в жилом пятиэтажном доме на улице Каландарашвили. По информации минздрава края, за медпомощью обращались 13 человек, в том числе семеро госпитализированы. Двое находятся в тяжелом состоянии. По данным СК, в доме проводились работы по замене труб газового оборудования. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. В МЧС сообщили, что наружные стены дома не пострадали, но разрушены межкомнатные перегородки, окна и двери квартир. По данным ГУ МВД края, пострадали девять квартир. Глава региона поручил краевым и муниципальным властям в ближайшее время отремонтировать пострадавшие квартиры. На кадрах местной телекомпании "ЛимонТВ" очевидцы заявили, что у рабочих во время замены газового оборудования было несколько ящиков пива.
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канск
красноярский край
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происшествия, канск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Канск, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В красноярском Канске после взрыва газа в доме введен режим ЧС

Мэрия: в красноярском Канске после взрыва газа в жилом доме введен режим ЧС

© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике ХакасияНа месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Канске
На месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Канске - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
На месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Канске. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 5 авг – РИА Новости. Режим ЧС введен в Канске на востоке Красноярского края после взрыва газа в жилом доме, сообщается на сайте мэрии.
«
"С 20.00 часов 4 августа 2023 года для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Канска Красноярского края введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", - говорится в сообщении.
Ранее в ГУМВД сообщили, что вечером в пятницу взрыв бытового газа произошел в жилом пятиэтажном доме на улице Каландарашвили. По информации минздрава края, за медпомощью обращались 13 человек, в том числе семеро госпитализированы. Двое находятся в тяжелом состоянии.
По данным СК, в доме проводились работы по замене труб газового оборудования. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
В МЧС сообщили, что наружные стены дома не пострадали, но разрушены межкомнатные перегородки, окна и двери квартир. По данным ГУ МВД края, пострадали девять квартир. Глава региона поручил краевым и муниципальным властям в ближайшее время отремонтировать пострадавшие квартиры.
На кадрах местной телекомпании "ЛимонТВ" очевидцы заявили, что у рабочих во время замены газового оборудования было несколько ящиков пива.
Сотрудники МЧС России - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
В России создадут первый автономный энергетический модуль для ПВР при ЧС
1 августа, 02:50
 
ПроисшествияКанскКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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