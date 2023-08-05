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В красноярском Канске после взрыва газа в доме введен режим ЧС

В красноярском Канске после взрыва газа в доме введен режим ЧС - РИА Новости, 05.08.2023

В красноярском Канске после взрыва газа в доме введен режим ЧС

Режим ЧС введен в Канске на востоке Красноярского края после взрыва газа в жилом доме, сообщается на сайте мэрии. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T07:14

2023-08-05T07:14

2023-08-05T07:14

происшествия

канск

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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КРАСНОЯРСК, 5 авг – РИА Новости. Режим ЧС введен в Канске на востоке Красноярского края после взрыва газа в жилом доме, сообщается на сайте мэрии. "С 20.00 часов 4 августа 2023 года для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Канска Красноярского края введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", - говорится в сообщении. Ранее в ГУМВД сообщили, что вечером в пятницу взрыв бытового газа произошел в жилом пятиэтажном доме на улице Каландарашвили. По информации минздрава края, за медпомощью обращались 13 человек, в том числе семеро госпитализированы. Двое находятся в тяжелом состоянии. По данным СК, в доме проводились работы по замене труб газового оборудования. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. В МЧС сообщили, что наружные стены дома не пострадали, но разрушены межкомнатные перегородки, окна и двери квартир. По данным ГУ МВД края, пострадали девять квартир. Глава региона поручил краевым и муниципальным властям в ближайшее время отремонтировать пострадавшие квартиры. На кадрах местной телекомпании "ЛимонТВ" очевидцы заявили, что у рабочих во время замены газового оборудования было несколько ящиков пива.

https://ria.ru/20230801/modul-1887496409.html

канск

красноярский край

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происшествия, канск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия