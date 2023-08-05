https://ria.ru/20230805/kampus-1888348208.html

Строительство кампуса в ярославском Рыбинске начнут в 2024 году

Строительство кампуса в ярославском Рыбинске начнут в 2024 году - РИА Новости, 05.08.2023

Строительство кампуса в ярославском Рыбинске начнут в 2024 году

В 2024 году приступят к созданию на базе Рыбинского авиационного технического университета имени Соловьева (РГАТУ) кампуса мирового уровня "Меркурий", сообщил... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T14:27

2023-08-05T14:27

2023-08-05T14:27

ярославская область

ярославская область

рыбинск

федор ушаков

михаил евраев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874435275_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f2ea7b0f8f82e5b7c006ced13170fccf.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 авг – РИА Новости. В 2024 году приступят к созданию на базе Рыбинского авиационного технического университета имени Соловьева (РГАТУ) кампуса мирового уровня "Меркурий", сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. По данным пресс-службы правительства региона, вопросы строительства кампуса обсудили на совещании с участием представителей органов исполнительной власти области. Решение о создании студенческого городка приняли в феврале. Кампус будет построен за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также ключевых индустриальных партнеров. "В этом году выделили из областного бюджета 100 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации на объекты кампуса. Проект должен быть готов к марту 2024 года", - цитирует Евраева его пресс-служба. По словам губернатора, РГАТУ – базовый университет инновационного кластера "Газотурбостроение и энергомашиностроение" Ярославской области. Здесь готовят инженерные кадры для ключевых отраслевых предприятий региона. "Поэтому мы крайне заинтересованы в создании на базе вуза региональной площадки для исследований, разработок, подготовки кадров, способных создавать конкурентоспособную продукцию для высокотехнологичных производств в сферах двигателестроения, интеллектуальных систем управления и цифровых решений", - отметил Евраев. Как уточняет пресс-служба правительства региона, в рамках первого этапа создания кампуса в 2024 – 2026 годах запланировано строительство Центра молодежных индустриальных конструкторско-технологических бюро, студенческого общежития со столовой на 1200 мест, многофункционального культурно-просветительского центра "Компас" и физкультурно-оздоровительного комплекса "Федор Ушаков". В частности, в состав Центра молодежных индустриальных конструкторско-технологических бюро войдут научно-исследовательский институт морского и авиационного газотурбостроения и искусственного интеллекта, восемь дуальных лабораторий и технопарк "Лоция". На втором этапе, в 2027 – 2028 годах, будет проведена реконструкция объектов культурного наследия: Первого корпуса университета и учебно-лабораторного корпуса, а также студенческого клуба "Прометей", подчеркивается в сообщении. Системообразующим при создании кампуса станет проект "Целевая индустриальная аспирантура" - крайне важный для правительства региона. С 2024 по 2029 год для исследовательской и преподавательской работы на ее базе на конкурсной основе будет отобрано 250 выпускников вузов, что позволит создать потенциал для воспроизводства квалифицированных инженеров, развития технологической кооперации и создания наукоемкой продукции.

https://ria.ru/20230728/indeks-1886960375.html

https://ria.ru/20230725/zhile-1886261719.html

ярославская область

рыбинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ярославская область, рыбинск, федор ушаков, михаил евраев