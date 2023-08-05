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Строительство кампуса в ярославском Рыбинске начнут в 2024 году - РИА Новости, 05.08.2023
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Ярославская область
 
14:27 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/kampus-1888348208.html
Строительство кампуса в ярославском Рыбинске начнут в 2024 году
Строительство кампуса в ярославском Рыбинске начнут в 2024 году - РИА Новости, 05.08.2023
Строительство кампуса в ярославском Рыбинске начнут в 2024 году
В 2024 году приступят к созданию на базе Рыбинского авиационного технического университета имени Соловьева (РГАТУ) кампуса мирового уровня "Меркурий", сообщил... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T14:27
2023-08-05T14:27
ярославская область
ярославская область
рыбинск
федор ушаков
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 авг – РИА Новости. В 2024 году приступят к созданию на базе Рыбинского авиационного технического университета имени Соловьева (РГАТУ) кампуса мирового уровня "Меркурий", сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. По данным пресс-службы правительства региона, вопросы строительства кампуса обсудили на совещании с участием представителей органов исполнительной власти области. Решение о создании студенческого городка приняли в феврале. Кампус будет построен за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также ключевых индустриальных партнеров. "В этом году выделили из областного бюджета 100 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации на объекты кампуса. Проект должен быть готов к марту 2024 года", - цитирует Евраева его пресс-служба. По словам губернатора, РГАТУ – базовый университет инновационного кластера "Газотурбостроение и энергомашиностроение" Ярославской области. Здесь готовят инженерные кадры для ключевых отраслевых предприятий региона. "Поэтому мы крайне заинтересованы в создании на базе вуза региональной площадки для исследований, разработок, подготовки кадров, способных создавать конкурентоспособную продукцию для высокотехнологичных производств в сферах двигателестроения, интеллектуальных систем управления и цифровых решений", - отметил Евраев. Как уточняет пресс-служба правительства региона, в рамках первого этапа создания кампуса в 2024 – 2026 годах запланировано строительство Центра молодежных индустриальных конструкторско-технологических бюро, студенческого общежития со столовой на 1200 мест, многофункционального культурно-просветительского центра "Компас" и физкультурно-оздоровительного комплекса "Федор Ушаков". В частности, в состав Центра молодежных индустриальных конструкторско-технологических бюро войдут научно-исследовательский институт морского и авиационного газотурбостроения и искусственного интеллекта, восемь дуальных лабораторий и технопарк "Лоция". На втором этапе, в 2027 – 2028 годах, будет проведена реконструкция объектов культурного наследия: Первого корпуса университета и учебно-лабораторного корпуса, а также студенческого клуба "Прометей", подчеркивается в сообщении. Системообразующим при создании кампуса станет проект "Целевая индустриальная аспирантура" - крайне важный для правительства региона. С 2024 по 2029 год для исследовательской и преподавательской работы на ее базе на конкурсной основе будет отобрано 250 выпускников вузов, что позволит создать потенциал для воспроизводства квалифицированных инженеров, развития технологической кооперации и создания наукоемкой продукции.
https://ria.ru/20230728/indeks-1886960375.html
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ярославская область, рыбинск, федор ушаков, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Рыбинск, Федор Ушаков, Михаил Евраев
Строительство кампуса в ярославском Рыбинске начнут в 2024 году

Губернатор Евраев: cтроительство кампуса в ярославском Рыбинске начнут в 2024 году

© iStock.com / bbsferrariРыбинск
Рыбинск - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© iStock.com / bbsferrari
Рыбинск. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 авг – РИА Новости. В 2024 году приступят к созданию на базе Рыбинского авиационного технического университета имени Соловьева (РГАТУ) кампуса мирового уровня "Меркурий", сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
По данным пресс-службы правительства региона, вопросы строительства кампуса обсудили на совещании с участием представителей органов исполнительной власти области. Решение о создании студенческого городка приняли в феврале. Кампус будет построен за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также ключевых индустриальных партнеров.
"В этом году выделили из областного бюджета 100 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации на объекты кампуса. Проект должен быть готов к марту 2024 года", - цитирует Евраева его пресс-служба.
По словам губернатора, РГАТУ – базовый университет инновационного кластера "Газотурбостроение и энергомашиностроение" Ярославской области. Здесь готовят инженерные кадры для ключевых отраслевых предприятий региона.
"Поэтому мы крайне заинтересованы в создании на базе вуза региональной площадки для исследований, разработок, подготовки кадров, способных создавать конкурентоспособную продукцию для высокотехнологичных производств в сферах двигателестроения, интеллектуальных систем управления и цифровых решений", - отметил Евраев.
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Как уточняет пресс-служба правительства региона, в рамках первого этапа создания кампуса в 2024 – 2026 годах запланировано строительство Центра молодежных индустриальных конструкторско-технологических бюро, студенческого общежития со столовой на 1200 мест, многофункционального культурно-просветительского центра "Компас" и физкультурно-оздоровительного комплекса "Федор Ушаков". В частности, в состав Центра молодежных индустриальных конструкторско-технологических бюро войдут научно-исследовательский институт морского и авиационного газотурбостроения и искусственного интеллекта, восемь дуальных лабораторий и технопарк "Лоция".
На втором этапе, в 2027 – 2028 годах, будет проведена реконструкция объектов культурного наследия: Первого корпуса университета и учебно-лабораторного корпуса, а также студенческого клуба "Прометей", подчеркивается в сообщении. Системообразующим при создании кампуса станет проект "Целевая индустриальная аспирантура" - крайне важный для правительства региона. С 2024 по 2029 год для исследовательской и преподавательской работы на ее базе на конкурсной основе будет отобрано 250 выпускников вузов, что позволит создать потенциал для воспроизводства квалифицированных инженеров, развития технологической кооперации и создания наукоемкой продукции.
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Ярославская областьЯрославская областьРыбинскФедор УшаковМихаил Евраев
 
 
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